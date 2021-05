Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

CÉSAR BORDÓN CONQUISTA MÉXICO

El actor argentino platicó en exclusiva con EL DICTAMEN sobre su personaje “Hugo López” dentro de “Luis Miguel: La Serie”: “Indudablemente es un éxito más en mi carrera, no esperaba tanto cariño y estoy muy agradecido con México por todas esas muestras y agradecimientos hacia mi trabajo“. César comentó que para realizar al manager de Luis Miguel, tuvo que recurrir a la creación de personaje, pues este era una persona muy celosa de su vida: “Crear el personaje fue lo más complejo, por más que investigué y averiguaba sus participaciones ante los medios eran nulas, esto hizo que ocurriera realmente la actuación y crear un personaje a partir de lo poco, casi nada, que había de él”. Ahora el actor goza de una dama internacional que le han abierto las puertas a nuevos proyectos dente de la escena artística en nuestro país.

CHUCHO RIVAS ESTRENA SENCILLO CON YURIDIA

Poco a poco Chucho Rivas ha podido cumplir algunos de los sueños. Su talento y estilo lo han llevado a cantar en el Auditorio Nacional para abrir el show de Timbiriche o Ha*Ash, y ahora lo colocan al lado de una de las mejores voces de Latinoamérica, Yuridia, con quien estrena el tema “Como tú”: “Es un sueño hecho realidad tener la oportunidad de trabajar con una artista tan talentosa como Yuridia, estoy infinitamente agradecido con ella y con todo su equipo”. El 27 de mayo, el cantante regresará a las presentaciones en vivo con un auto concierto que se llevará a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y en el que compartirá escenario con Yahir, arrancando su esperado “Una Historia Cursi Tour”.

SANDRA ECHEVERRÍA QUIERE “DESAPARECER”

Pocas mujeres han forjado una carrera dentro del género Regional Mexicano, todas ellas han luchado por abrirse espacio en un terreno dominado por hombres y lo han hecho con su talento y tenacidad. Sandra Echeverría es una de estas mujeres y hoy presenta “Desaparecer”, tema con el que arranca una nueva etapa en la música mexicana. La canción viene acompañada de un video filmado en JapoNeza Retreat, ubicado en Atlangatepec, Tlaxcala, y fue dirigido por Fausto Terán. En él se ve a Sandra Echeverría en atuendos espectaculares, cantando a un amor que no la supo tratar como la gran mujer que es: “Sobre el video, tenía el placer de conocer a Fausto en su trabajo y siempre me pareció espectacular, pero no había tenido la suerte de trabajar con él y fue un goce total. Tiene una visión mágica poco predecible y un ojo maravilloso para todo lo que hace. En general tuve el mejor equipo y me siento muy agradecida por eso”.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Niurka Marcos enseñó su busto en televisión abierta. El caluroso momento fue durante una entrevista que le decía Gustavo Adolfo Infante para el matutino de Imagen TV.

* Lolita Cortés dio cátedra de su talento y carisma; la actriz de teatro musical efectuó unos pasos de baile durante el programa “Hoy”, esto para responder a las críticas que le hacen respecto a su manera de calificar a los participantes del show de baile que se lleva en la emisión.