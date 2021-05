Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

IRINA BAEVA EN LA 2DA TEMPORADA DE “EL DRAGÓN”

Irina Baeva forma parte de la Segunda Temporada de “El Dragón”, serie de televisión que ha tenido un éxito mundial gracias a todo lo que engloba el proyecto, como locaciones, actuaciones y una historia extraordinaria. En exclusiva para El Dictamen, platicó del por qué no podemos perdérnosla: “Es una serie que se hizo con mucho amor, profesionalismo, estamos sumamente emocionados de llegar ya este gran desenlace”. Comentó. La serie se grabó de corrido, por lo que comenta la actriz, no pudieron darle mejor entrada: “La verdad es que este arranque estará maravilloso, los productores no pudieron haber dado un mejor inicio a este gran final”. El proyecto se ha estrenado no solo en nuestro país, sino que le ha dado la vuelta al mundo proyectándose por diferentes plataformas. La bella rusa mexicana (como yo le digo), habla de su personaje Jimena Ortiz: “Este personaje me llenó mucho, busqué en todo momento dejar claro que las mujeres somos guerreras, que tenemos la capacidad de lograr las cosas”. En proyectos, Irina comentó que tiene dos de cine en puerta.

BOZA LLEGA CON “ELLA” A LA ESCENA MUSICAL

BOZA presenta su nuevo sencillo “Ella”, que forma parte del primer bundle de tres canciones, como parte de una serie de contenidos musicales que el artista presentará a lo largo del 2021 hasta culminar en su siguiente álbum que se lanzará a finales del mes de octubre. “Ella” le sigue al éxito “Hecha pa´mí”, que recibió certificaciones por consumo: Diamante en Perú, Doble Platino + Oro en México, Centroamérica y Caribe; Doble Platino en España; Platino en Estados Unidos; Oro y Platino en Chile y Argentina; y Oro en Colombia, Italia, Ecuador y Portugal. En “Ella”, focus track del bundle del mismo nombre, BOZA quiso retratar su atracción hacia una mujer independiente y fuerte que, por su manera de ser, es juzgada por quienes no la conocen.



EL CINE MEXICANO SIGUE LLEGANDO A LAS SALAS DE CINE

“No, porque me enamoro”, película protagonizada por Sofía de Llaca, Emiliano Zurita, Sheryl Rubio, Román Torres y Nath Campos, llegó a las carteleras en México y se trata de una comedia romántica que narra la historia de Daniela (Sofía de Llaca), una chica de 19 años que consigue lo que siempre deseó, una cita con el hombre de sus sueños Gabo Gabeau (Emiliano Zurita) un atractivo joven, famoso y genio de la música. Todo parece marchar perfectamente, hasta que Gabo le pide a Daniela un favor inesperado, que desencadenará una serie de enredos, enamoramiento, música y chantajes, llevando a Daniela a arriesgar el verdadero amor.



MEXICANOS GANAN EL OSCAR

En exclusiva para El Dictamen, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc platican de su experiencia dentro de “Sound of Metal”, película que los llevó a ganar el OSCAR por mejor efecto de sonido: “MC: Aún no me la creo, es algo que simplemente no buscábamos, pero pasó, fue un trabajo arduo en equipo que logramos gracias al desempeño de todos quienes conformamos esta producción”. “CC: Fue un trabajo que se hizo por partes, porque necesitamos ser lo más exactos posibles y creo que se logró; hoy sabemos la importancia del sonido dentro de una película e indudablemente el espectador tendrá otra visión de todo lo que engloba una película”. Para los ganadores del OSCAR e ingenieros de sonido, este es un escalón más en sus exitosas carreras sin embargo dicen que aún les falta mucho por aprender, pues la manera en que la tecnología avanza hace que constantemente se estén reinventando.