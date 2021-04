Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

“DIFERENTE NIVEL” SIGUE CRECIENDO

Si todavía no conoces la nueva cara del regional mexicano, “A mí me dicen el cubo” es el nuevo sencillo de Diferente Nivel; una grabadora vintage, luces neón y una carne asada en el desierto nunca habían combinado tan bien, y es que eso es lo que nos presenta la agrupación de regional que el día de hoy suelta otra emocionante historia de superación que no abandona lo mejor del tradicional sonido de los corridos. Este nuevo track de los originarios de Los Mochis, Sinaloa, va marcando el paso hacia su nueva producción discográfica, esto luego de adelantos como “Nervios de Acero” y su anterior sencillo “El Primo”, que han ganado reconocimiento entre los seguidores del género y que han hecho que los oyentes mensuales de la agrupación supere los más de 889 mil usuarios. Superando los 104 millones de views en YouTube, Diferente Nivel destaca como parte de la nueva ola de artistas que están cambiando la manera de hacer regional mexicano.

MARKÍN LÓPEZ, EN LA FINAL DE MISS EARTH VERACRUZ 2021

La dirección de Miss Earth Veracruz ha confirmado la presencia del actor Markin López en la Gala Final de este certamen de belleza el próximo domingo 11 de abril. Markin López, conocido como “Rocko” de la serie de Televisa “Vecinos” y que actualmente participa en los roles estelares de la telenovela “¿Te acuerdas de mí?”, a través de un video, confirmó su presencia. El artista ha destacado en proyectos como “Club de Cuervos”; en sus inicios figuró como futbolista profesional en varios clubs mexicanos.

“TIC, TAC, TOC EL REENCUENTRO”, INICIA GRABACIONES

“Tic Tac Toc El Reencuentro” será la nueva producción que se integrará a la barra de noche de buenas de Televisa, siendo un proyecto nuevo con esta sitcom que cuenta la historia de un quinteto musical que fue muy popular en los ochentas y, ahora, 35 años después, pretende repetir el éxito de antaño. El pasado lunes iniciaron las grabaciones, producción de Reynaldo López, donde participan Pierre Angelo, Reynaldo Rossano, Carlos Espejel, Mariana Ochoa y Lisset, además, el personaje que fungirá como su representante será interpretado por Alejandro Suárez; la coreógrafa del grupo será Ximena Córdova. Por lo que respecta a los libretos, Reynaldo reunió el talento de Manuel R. Ajenjo y César González “El Pollo”, dos pilares de la historia de los programas de comedia en México, además participan dos jóvenes creadores, Sergio Sánchez “El Venado” y Claudio Herrera, que tienen una prominente trayectoria como escritores de comedia. El tema musical que acompañará a esta serie será interpretado por el grupo Kabah. “Tic, Tac, Toc El Reencuentro” comprenderá 12 episodios continuados y se estrenará el lunes 12 de abril.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Eiza González se convierte en la primera mexicana en protagonizar una campaña para la marca Louis Vuitton. La también modelo tiene una carrera en ascenso y exitosa dentro de la industria cinematográfica.

Fernando Lozada, ex participante del programa Acapulco Shore, fue víctima de asalto en la CDMX, dando como resultado que el modelo fuera herido en su rostro con un objeto punzocortante.



La actriz Magali Boysselle, se suma a la lista de mujeres agredidas sexualmente, denunció a través de sus redes sociales que un ex amigo, la drogó y abusó de ella.