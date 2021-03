Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores es un gusto saludarlos como cada semana.

HORACIO PALENCIA CONQUISTA CON SU MÚSICA

No podía terminar el primer trimestre del año sin que Horacio Palencia consintiera a sus seguidores con nueva música, por eso el sinaloense estrena “Con ojos de amor”, su más reciente sencillo, haciendo el cantautor romántico un honor al nombre que le otorgó el público e invita a que la gente viva el amor en todas sus formas y expresiones. Este es el octavo tema que Horacio comparte desde que comenzó el confinamiento por la actual pandemia, además de ser reconocido como uno de los más grandes compositores del género regional mexicano; ahora se encuentra enfocado en el desarrollo de su propia carrera como cantautor, por eso en el primer semestre del 2021 tiene preparados lanzamientos y colaboraciones no solo con grandes figuras del género regional, sino con artistas que sorprenderán a sus seguidores.

FELA DOMÍNGUÉZ RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE

Mexicana, talentosa y exitosa, así es Fela Domínguez, actriz y cantante que hoy es reconocida por su talento de manera internacional. El año pasado logró ser galardonada, obteniendo el premio a la Mejor Actriz en los Premios del Teatro Musical 2020; ganó como mejor actriz protagónica por la obra “El Rey León”, es la primera Nala en ganar este premio en 9 años que lleva esta puesta en escena. El papel de actor protagónico lo ganó Antonio Banderas por Corus Line. Actualmente se encuentra trabajando como solista en su EP debut con el sencillo “Un lugar mejor” en donde logra conectar con su público con una canción que evoca a algún ser querido que hayamos perdido, en una época de pandemia en la que las pérdidas han sido parte de este proceso, logrando reconfortar con una letra que estremece el corazón de todos.



SUSANA ZABALETA PRESENTA “EL OTRO LIBRO DE LOS ABRAZOS”

No solo canta y actúa, también escribe y lo hace muy bien; Susana Zabaleta presenta su libro “El Otro libro de los Abrazos”, con el cual pretende dar un abrazo al alma, al espíritu y al pensamiento, motivo por el que está segura que al abrir los brazos para unirte con otro, aceptas su condición de género, cuerpo, olor, religión, fuerza o debilidad. Al reconocer al otro, uno entiende que no hay diferencias y crece la empatía y la tranquilidad. Susana cree que en un futuro cercano todo esto acabará y podremos salir libremente a la calle sin miedo y, cuando eso suceda, tendremos que abrazarnos otra vez, para reconocernos y sanarnos después de la pandemia. El libro está diseñado en un formato experimental: dos libros conectados por la encuadernación, una lectura infinita porque el libro gira y no termina, dos libros entrelazados, un objeto mágico sencillo de leer, pero escultórico a la vez; consta de cinco partes, un relato en el que comparte su experiencia y cómo era su vida previa a comenzar el proyecto de los abrazos y lo que aprendió abrazando, un análisis histórico, cultural y fisiológico de los abrazos, un ensayo fotográfico con 46 imágenes de los mejores fotógrafos documentales de nuestro país, un conjunto de ensayos breves con diferentes formas de pensar y abrazos de Juan Villoro, Rubén Albarrán, Adela Micha, Armando Manzanero, entre otros personajes cercanos a Susana.



LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Eleazar “N” queda en libertad después de que su ex novia le concediera el perdón y tras él declarase culpable de la agresión que cometió. Cabe aclarar que no fue declarado inocente, solo salió en libertad condicional.

Hoy será la proyección del concierto #SEROPARECER que realizaron los integrantes de la desaparecida agrupación RBD; se espera que sea todo un éxito tal como lo fue el pasado diciembre.