Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

LP LANZA “ONE LAST TIME”

Una de las cantautoras del momento es LP, mujer que ha sabido sobresalir en el ámbito musical no solo por su talento vocal sino por su manera de escribir. El tema es el tercer sencillo de su próximo álbum, el cual se lanzará a finales de este año; “Onle Last Time” toca fibras del corazón mientras levanta al oyente a cantar y bailar, siendo un reflejo y celebración con versos conmovedores que se expanden hasta un canto alegre e himno del tamaño del estadio. La intérprete escribió la canción en Atenas, Grecia y San José del Cabo, México, con su colaborador Mike Del Río (coguionista y productor). LP y Del Rio son dos tercios del equipo de compositores responsable del éxito “Lost on you”, además de las dos últimas canciones de LP. También recibió crédito como coautor el guitarrista Alex Feder. En entrevista con la cantante, comenta que el tema trata de capturar el drama inherente de la vida, pues hay días que compartes amor entre tus amigos y las personas que realmente significan algo pata ti.



“LA DESALMADA” TIENE ELENCO

Livia Brito y José Ron serán los protagonistas de “La Desalmada”, nueva producción de José Alberto Castro, que iniciará grabaciones la próxima semana y se estrenará durante el segundo semestre de este año, en horario estelar. Livia Brito interpretará a Fernanda Linares, una mujer que solo busca vengar a su esposo, asesinado en su noche de bodas, donde además de este lamentable hecho, es violada. Por su parte, José Ron le dará vida a Rafael Toscano, un joven que recién terminó sus estudios universitarios y conecta de inmediato con Fernanda. Además de la pareja protagónica, parte del reparto que ya está confirmado se encuentra integrado por Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Sergio Basáñez, Cecilia Galliano, Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Alberto Estrella, Verónica Jaspeado, Julio Vallado, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno, Gonzalo García Vivanco, Ana Martín, Azela Robinson, Gaby Mellado, Fiona Muñoz, Carlos Gatica, Macarena Miguel y Ale García.



LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Netflix emitió un comunicado donde aclara que ya no se podrá compartir las cuentas de los usuarios, por lo que en breve se van a restringir las cuentas que estén en más de un televisor.

Eugenio Derbez esta renuente a aplicarse la vacuna anti COVID, aunque aplaude a quienes se la están aplicando al rededor del mundo. ¡Quién entiende a los famosos!, por un lado, quieren una vacuna para poder regresar más pronto a sus actividades y por otro lado reniegan de la eficacia de la misma.