Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

“MAYBE” LLEGA DE ESPAÑA PARA EL MUNDO

Una de las agrupaciones más fuertes de España llega a México con su música y nos presenta “Voces”, single que representa una evolución musical en la banda, fruto de las diversas influencias que tienen y la combinación de estilos que poco a poco han ido desarrollando, partiendo siempre de sus orígenes. La fama de la agrupación empieza a sonar no solo en nuestro país, sino que están llegando al mercado americano, por lo que no descartan crear también música en inglés. Con este nuevo tema introducen un sonido más moderno y renovado, que combinado con su letra, hacen al oyente moverse y sentirla a partes iguales. MayBe es una banda originada en Huelva (España), formada por Álex Lorenzo (voz y guitarra), Juanmi Parreño (voz y guitarra), Álvaro Navarro (voz y bajo) y Darío de la Rosa (voz y batería). No cabe duda que este año talentos internacionales serán quienes nos den momentos de fulgor musical.



INGRID CONTRERAS LLEGÓ PARA QUEDARSE

La colombiana Ingrid Contreras comienza el año con el pie derecho promoviendo su nuevo sencillo “A quien quiero engañar”, uno de los temas de la telenovela “Quererlo todo”, novela de Televisa. La canción es un tema original de Poncho Arocha y está siendo un éxito, posicionándose como una de las favoritas en diferentes plataformas digitales. Para la también compositora, este año será crucial y de mucho emprendimiento pues hilado a su éxito musical, el pasado viernes lanzó “En Vivo-Vol 2”, con la idea de proyectar a su público lo que será un concierto completo, con orquesta de 13 músicos y 3 coristas. Cada video será publicado una vez por semana a través de su canal de YouTube.

GABRIEL SOTO… ¿TE ACUERDAS DE MÍ?

Yo estoy seguro que sí, en entrevista exclusiva, el actor platicó de su participación en la novela “Te Acuerdas de mí”, melodrama que protagoniza al lado de Fátima Molina. El ojiverde detalla que ha sido un arduo trabajo poder grabar en tiempos de pandemia, pues el tener una careta durante los ensayos complica algunas veces entender lo que dice su compañero en escena. Gabriel platica que está contento con su personaje y el proyecto: “Es una historia compleja, que requiere atención y que cada día nos exige entrega, pasión…”. Reconoció el gran trabajo de Carmen Armendáriz y de sus compañeros, los cuales graban sus escenas sin apuntador, es decir que todo va de memoria, lo que hace aún más enriquecedora la grabación. Por otro lado, al ser cuestionado sobre su reciente compromiso con Irina Baeva, solo se limitó a decir que se encontraba feliz de poder estar al lado de la mujer que ama.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

Niurka Marcos podría volver con Juan Osorio después de que su relación como amigos se está tornando más amorosa día con día… ¿será?

Falleció José Ángel García, actor, director y productor de varias producciones, víctima de fibrosis pulmonar, hasta el cierre de esta edición su hijo Gael García no había emitido ningún comentario.