Después de 40 años regresan con nueva música, concierto holográfico y mucha nostalgia para sus fans.

“¡NO LO PUEDO CREER!” Fue lo primero que dije el 2 de septiembre del 2021, un día antes de mi cumpleaños 38, al saber que uno de mis sueños de toda la vida se hacía realidad… ¡ABBA ESTÁ DE REGRESO!

Si bien los primeros avisos comenzaron a aparecer en todas las redes sociales “anunciando algo”, esto se convirtió en realidad al volver a verlos juntos en una fotografía muy particular y el nuevo concepto con el que hacen acto de presencia 40 años después de su separación, y de paso, presentando temas nuevos, dos de ellos ya disponibles en todas las plataformas digitales: “I still have faith in you” (que ya cuenta con un video oficial que en pocos días logró 12 millones de reproducciones en youtube), y “Don´t shut me down”, una balada y una melodía bailable como nos tienen acostumbrados, los cuales estaban previstos para darse a conocer el año pasado, pero por la pandemia retrasaron su estreno, mismos que estarán incluidos en los formatos que pondrán a la venta para felicidad de sus fans en su nueva página oficial.

Si bien soy su fan literalmente “desde antes de nacer”, y me han acompañado de fondo al escribir mis tres libros, una pieza importante me hará falta para poder disfrutar de este esperado regreso, y eso es la presencia de mi papá (QEPD), quien fue el encargado de permitirme escuchar sus canciones desde mi infancia y por lo que aún conservo como uno de mis artículos más preciados, el cassette que me regaló, el famoso “Abba GOLD” de portada negra que incluye todos los grandes éxitos de esta banda sueca compuesta por Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Björn Ulvaeus, y el cual debido a que prácticamente lo escuchaba todos los días, se reventó y fue, como años después, me lo regalara mi padre en CD, el cual hasta hoy en día forma parte de mi colección. Hablar de ABBA es mágico, nostálgico, emocional, pero sobre todo, es un referente de enorme felicidad, porque durante todos estos años han formado parte del soundtrack de nuestra vida, y eso ha quedado demostrado en su multipremiada obra de teatro “Mamma Mía!” y las dos películas que llegaron al cine para invadir con su música, y de la cual ya se encuentra en preparación una tercera.

Hablar de ABBA es viajar al pasado, a nuestros recuerdos más personales, es por eso que su regreso representa algo muy importante para nuestros corazones y para la industria, ya que se trata de un nuevo proyecto titulado “Voyage”, que incluye su primer álbum de estudio en casi 40 años y un espectáculo holográfico revolucionario, en el que los artistas se convertirán en “Abbatars”, e interpretarán 22 temas en donde los componentes que en la vida real superan los 70 años (Björn tiene 76 años, Anni-Frid 75, Benny 74 y Agnetha 71), formaron parte de todo el concepto detrás de la creación, con la finalidad de regresar a los escenarios, más jóvenes, interpretando “Mamma mía”, “Dancing Queen”, “Fernando”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “Super Trouper” y “Chiquitita’”, marcando el legado que iniciara en fama mundial tras ganar el Festival de Eurovisión de 1974 con el tema “Waterloo”, siendo los reyes de la música al vender más de 500 millones de discos y que marcaran su separación en 1982, pero ahora, con alegría, podemos decir ¡GRACIAS POR ESTAR DE VUELTA, GRACIAS POR LA MÚSICA!