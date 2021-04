A los líderes… ¡Se les quiere!

Por: Nena de la Reguera/Colaboradora

Hoy quiero platicarle de los líderes. ¿Qué es ser un líder?, son personas “diferentes” y no abundan; le gustan las personas, por eso atraen a muchísimos seguidores; nuestro jefe no necesariamente es un líder; un líder no puede decidir por él mismo ser un líder, eso lo deciden los demás; hay quienes quisieran serlo pero no lo son porque no reúnen los requisitos para lograrlo. Regularmente el líder es un tipo generoso que tiene espíritu de servicio, que casi siempre está rodeado de personas; a los demás les gusta estar con él porque los hace sentir importantes y siempre hace sentirlos que hay una deferencia hacia ellos, a través de una sonrisa, chascarrillo, abrazo o palmadita en el hombro. Otra cosa que estas personas tienen en común es la coherencia, dicen y hacen lo mismo, pregonan con el ejemplo.

Un líder nunca provoca miedo, esa no es su arma, es lo contrario, él quiere cordialidad, amabilidad y que el grupo funcione; llevan la voz cantante del grupo, aunque él no sea el cantante. Hay personas que quisieran serlo pero no se les da porque creen que esto pueden lograrlo a través de la arrogancia, prepotencia, hablan con aires de superioridad o les gusta ver para abajo, son los clásicos que apenas adquieren un puestecito se trepan a su ladrillo, inmediatamente los demás notan que ya se le subió, y le dan la espalda, literal huyen de él.

El líder siempre se toma como una referencia porque tienen mucha calidad moral, los buenos a veces se alejan para cargarse de energía, la necesitan para seguir adelante, también para automotivarse, leer, planear, escribir metas que más tarde llevará al grupo para realizarlas.

¿Otras características del líder? Inspira respeto, confianza, sabe escuchar, pide las cosas por favor, da las gracias frecuentemente, le gusta hacer las cosas con su gente en equipo y él se pone a la par con ellos a hacerlas; les gusta motivar a otros, los empuja a cumplir sus sueños, a él le gustaría que todos tuvieran sueños, que vieran la vida de manera diferente, armoniosa, divertida y le encantaría que sus seguidores también fueran líderes y se les cumplieran sus ideales y metas, por eso es que a los líderes siempre… ¡se les quiere!

Recuerdo que cuando yo manejaba a mis distribuidoras de cuidado de la piel y maquillaje, que llegaron a ser más de diez mil regadas por todo el país, me era un poco difícil de contactarlas porque no había la tecnología actual, entonces yo lo hacía a través de cartitas, notas o detalles que les hacía llegar; también iba a visitarlas a su lugar de origen y las premiaba quizá con cosas tontas, ya sea con un diploma o les colgaba una medalla con una cinta y una medalla de chocolate, las hacía pasar al frente y les aplaudíamos mucho. Yo siempre he sabido que el reconocimiento es lo que nos hace falta, escuchar su nombre, subirlas al estrado para ellas era lo máximo y así se los hacía sentir. Recuerdo que en alguna ocasión di de premio, al primer lugar, dinero en efectivo, así que le vertí los billetes de una canasta en forma de aguacero, todas gritaron de emoción y la premiada lloró porque nunca se lo esperaba.

Necesitamos muy poco para motivarnos y para eso estamos los líderes…