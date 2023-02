El Dictamen

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Tremendo partidazo, los JEFES de KANSAS CITY se llevaron el Súper Bowl 57 venciendo por un gol de campo a las ÁGUILAS de FILADELFIA, un final de película en donde la estrategia de los JEFES fue mejor y así consiguieron su tercer título de su historia… En el mundial de clubes, REAL MADRID se coronó campeón al vencer al ALHILAL de Arabia Saudita 5 goles a 3, la octava copa llegó en esta competencia internacional… En la liga MX hay doble jornada, ayer martes jugaron TIGRES y BRAVOS, LEÓN vs PUEBLA y las ÁGUILAS visitaron al SAN LUIS; hoy jugarán CHIVAS vs XOLOS, MONTERREY vs QUERÉTARO, y NECAXA recibiendo a PUMAS; mañana jueves MAZATLÁN recibe a PACHUCA, el juego CRUZ AZUL vs ATLAS será el 22 de febrero y el de SANTOS vs TOLUCA será el 23 de febrero, así la jornada 7 del fútbol mexicano; el viernes iniciará la Jornada 8 con los partidos BRAVOS vs LEÓN, y PUEBLA vs CRUZ AZUL, el sábado 18 de febrero jugarán SAN LUIS vs SANTOS Laguna, MONTERREY vs NECAXA, ATLAS vs TIGRES, y PUMAS vs CHIVAS; el domingo cierran la jornada QUERÉTARO vs MAZATLÁN, AMÉRICA vs XOLOS, y PACHUCA vs TOLUCA… Todos los partidos los pueden disfrutar en el restaurante Namik… El béisbol está muy cerca, compren sus abonos, habrá muchas sorpresas en los festejos por el 120 aniversario del ÁGUILA de VERACRUZ…

Alberto e Ivonne Caballero de García, (aniversario)…

Fidel Kuri Grajales con sus papás, (en Orizaba)…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez con Mía Álvarez Lagunas, (cumpleaños)…

Dra. Jacqueline Fonseca de Gómez, (bellísima)…

En rueda de prensa, el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ dio a conocer los avances de lo que será el estadio LUIS “El pirata” DE LA FUENTE, tendrá un aforo de más de 27 mil personas, todas perfectamente cómodas, y el equipo se llamará VERACRUZ, aunque existe la posibilidad de que FIDEL KURI GRAJALES recupere, ante la federación y la FIFA, el nombre de los TIBURONES ROJOS de VERACRUZ, nombre que le pertenece a la noble afición veracruzana, estaremos pendientes de lo que suceda… Felices de su viaje de aniversario retornaron ALBERTO GARCÍA y IVONNE CABALLERO DE GARCÍA, estuvieron muy cerquita de la ANTÁRTIDA… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516; tacos en Novillero Grill ubicados en Costa Verde esquina Mar ADRIÁTICO; a media cuadra de ahí está Moichic renta de vestidos… Una excelente fotografía del TIBURÓN MAYOR, FIDEL KURI GRAJALES en ORIZABA con sus papis… ENRIQUE ÁLVAREZ festejó su cumpleaños en familia, a su lado su esposa MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con su heredera MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, sus quince años el próximo 4 de marzo en Barlovento, por ahí estaremos CHOCHOLEANDO en compañía de mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, presentes en este comidón ELIEL GARCÍA con sus herederos, presente el galanazo de MÍA, DIEGO AMAYA SÁNCHEZ, así como los papás de MARTHA, ISAÍAS y MARTHA SUÁREZ DE LAGUNAS, GISELA LINARES DE DÍAZ asistió, su bebé nacerá en unos meses; FERNANDO con su esposa LOLIS MARTÍNEZ DE CERVANTES, con ellos FRANCISCO LINARES y ALMA MARTÍNEZ, la pasamos de maravilla, el festejado recibió llamada de ALEX BASTERI y de su novia MARIANA OTERO… Más de 35 mil muertos por el terremoto de TURQUÍA y más de 80 mil lesionados…

Nathalia Romano García y Juan Pablo Urdapilleta, (enamorados)…

Ariadna Schaar, (guapísima)…

Amanda Canela, Sinthia Facco y Melina Rivera de De Unanue, (amigas)…

En el restaurante Río de la Plata encontrarás los mejores mariscos y platillos de la región, les recomiendo los buffets de mariscos de los miércoles y domingos… Mi querida DRA. JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ cada vez más bella y desarrollándose profesionalmente en el ámbito académico, te adoro hermosa… Ayer el día del amor y la amistad, todos los restaurantes y bares estuvieron a reventar… Estuvieron de fiesta MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA en compañía de su compadre el matador LUIS HERNÁNDEZ en compañía de su familia, fueron padrinos de MATEO VERA RAMÍREZ quien realizó su primera comunión… Los globos derribados por USA ya son varios y no se sabe de quién son… NORMA MAROÑO se ha dejado ver muy contenta con un galanazo de nombre ERICK BETANCOURT, hacen bonita pareja… AEROMAR en problemas, puede desaparecer… CRUZ AZUL en la lona como nunca, ya corrieron al técnico, será la solución… Un feliz noviazgo lo forman NATHALIA ROMANO GARCÍA y JUAN PABLO URDAPILLETA, saludos a BERNARDO y MARIGER GARCÍA DE ROMANO… Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en bienes raíces, ubicados en el corazón de Boca del Río… Perdido en el alcohol ALEJANDRO FERNÁNDEZ, las redes sociales se lo acabaron, comentó que toma porque le da pánico cuando sale al escenario… YASMÍN FARÍAS espectacular en Guadalajara… MANOLO y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ un feliz matrimonio, saludos a sus herederos… ARIADNA SCHARR se dejó ver por el caribe mexicano en bikinazo y toda la cosa… Kebagrill, comida libanesa al 2293087986 en plaza Sol, comida mediterránea en Al Bahía de plaza El Dorado… ELOY y CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ un joven y feliz matrimonio, saludos a su familia… Va nuestro pésame para las familias PÉREZ KURI y PÉREZ ACASUSO por el fallecimiento de nuestro amigo y colega LIC. PABLO PÉREZ KURI, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz DON PABLO; también nuestro pésame para las familias GARDOQUI SÁNCHEZ y GARDOQUI ZURITA por el fallecimiento de nuestro querido amigo el CP. VÍCTOR GARDOQUI ZURITA, en especial a su esposa AMADITA SÁNCHEZ-THOMAS DE GARDOQUI y sus hijos VÍCTOR y ANDRÉS GARDOQUI SÁNCHEZ-THOMAS, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz DON VÍCTOR, quien fuera alcalde de este puerto…

Marco y Zara Facco, (de fiesta)…

Virgilio Cruz Parra y Felipe Capitaine, (amigos)…

Ana Gaby Valtierra Reyna, (comprometida)…

Ingrid Giorgana Loaeza, (guapísima)…

646 parejas se casaron en el puerto de Veracruz, el enlace civil se realizó en el zócalo del puerto ante la presencia de la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, saludos a su esposo MIGUEL ÁNGEL YUNES MARQUEZ… Muy felicitados BRUNO FACCO y sus papis MARCO y SINTHIA FACCO por la apertura del Commentatore Spot bar, ubicado en el restaurante Il Veneziano, el corte del listón estuvo a cargo de MELINA RIVERA DE DE UNANUE, presidenta del DIF boqueño, quien esto escribe fui el encargado de inaugurar las mesas de billar, la comida excelente, saludos a ZARA FACCO quien llegó procedente de ALEMANIA… En los ya famosos desayunos de los jueves, saludé a los ex alcaldes VIRGILIO CRUZ PARRA y FELIPE CAPITAINE… ANA GABY VALTIERRA REYNA contraerá nupcias con ALEJANDRO JIMÉNEZ el 3 de junio del año en curso… Saludos a la flota CHOCHOLERA de la curvita, encabezados por ELIGIÓ CAMIÑA, el popular PANKY, el CP. JUANITO COBOS, fiel a los CHOCHOLAZOS y al REAL MADRID; JORGE DOMÍNGUEZ GALÍ, PANCHO REQUEJO, es su segunda casa; LUIS EXSOME y a su concuño PEPE RIVERO; CÉSAR VENTA así como su cuñado MANOLO LÓPEZ PARDAVILA, sin faltar el PATO RUIZ, TEO BELLO, JURGEN ZILINSKY, JAIME ROSETE, americanista de hueso colorado; se le ha extrañado al cordobés JAIME GARCÍA y el andaluz JORGE GARCÍA, está por llegar de la madre patria… INGRID GIORGANA LOAEZA disfrutó vacaciones por el viejo continente y el lejano oriente, una experiencia sin lugar a dudas inolvidable… Los cumpleañeros de hoy son EDUARDO dadin REMES CABADA, JULIETA CALAZACON, ANDRÉS HEREDIA, MARÍA SALDIVAR, CLAUDIA RODON, LUIS SANTIBÁÑEZ, YADI ACOSTA y ALFONSO MAYANS LOYO; mañana lo cumplirán LEO MULATO, MIRIAM CÁRDENAS, MISAEL HERNÁNDEZ, MARTHA MONTOYA, SARA TOBALINA ORBEZO y MANOLO BRAVO; el viernes MALY CUEVAS, MABEL GUERRERO, MARIANA BÁEZ, ROSARIO BALMORY, JORGE OCTAVIO VERGARA, LILIA MORALES MEZA, MARÍA ELENA AMADOR, MONSERRATH REYNAUD, GRETA WELLER, HÉCTOR MAROÑO LÓPEZ, BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD y NENÉ GARDOQUI; el fin de semana OSWALDO HEBRAD, MARILÚ RODRÍGUEZ HEMADI ANA DOMÍNGUEZ, SERGIO GIL RULLÁN e ISAI KING, a todos muchas felicidades, pregunten por los puros HOJA REAL, los puedes encontrar en Querrevé, Deli Deli, Mardel, Namik, Río de la Plata, La Cata y Marimate, 1930, El Estribo Cantina y El Llagar… Este 26 de febrero será la reunión más importante en los últimos tiempos, se está convocando a una manifestación, pacífica, SIN VIOLENCIA, pero sí con determinación, el INE no se toca, está en manos de la SCJN la DEMOCRACIA de MÉXICO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…