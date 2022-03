¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA sigue sin ganar, empataron a 0 goles con los PUMAS y están en el último lugar de la tabla, creo que nunca habían estado con el farol rojo, SOLARI saldrá de un momento a otro, los jugadores no lo quieren y lo demuestran en la cancha… En el abierto MEXICANO, RAFAEL NADAL ganó por cuarta ocasión, se presentó EMMANUEL en el cierre fenomenal de este evento con 30 años de estarse realizando… Excelente reportaje le realizó Discovery Channel a SAÚL “El Canelo” ÁLVAREZ… Estamos ya en el tercer mes del año, en MAZATLÁN se está realizando el carnaval; el de VERACRUZ será del 1 al 5 de julio… Un éxito el evento donde se enfrentaron las leyendas del AMÉRICA vs las de VERACRUZ, ganando estos últimos 4 a 3 con sensacional actuación del equipo porteño, la afición respondió al 100, inclusive se contó con el apoyo del alcalde JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, que le entregó reconocimiento al PIBE VALDERRAMA… En El Río de la Plata les recomiendo los bufets de hoy y los domingos… Ya viene el festejo de la quinceañera VALERIA MANZUR BONILLA, será en INdustrial por ahí estaremos CHOCHOLEANDO en compañía de mi adorada JACKIE, gracias por la invitación a SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR…

Salvador y Luchy Bonilla de Manzur con Valeria y Salvador Manzur Bonilla, (familia)…

Valeria Morales Delgado, (xalapeña)…

Florencia Arano, (guapísima)…

Renato y Lina Denis de Rodríguez con Renato Rodríguez Denis, (primera comunión)…

Siguen los buenos comentarios de la comida de la flota LASALLISTA, saludos y agradecimiento especial a MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO y al LAE. ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, principales organizadores de las reuniones con más de 56 años de amistad, saludos a PERUCHO, GERARDO MANTECÓN, DR. ALEX DÍAZ, DR. PEPE BUENO, JUAN TRUJILLO, PEPE LONGO y quien esto escribe, todo estuvo espectacular y ya hay fecha párala siguiente reunión, será el 2 de abril… Una de las xalapeñas más guapas es VALERIA MORALES DELGADO… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill en MAR ADRIÁTICO esquina COSTA VERDE… FLORENCIA ARANO radicando en Monterrey, muchos jarochos la extrañan… Realizó su primera comunión RENATO RODRÍGUEZ DENIS, heredero de RENATO y LINA DENIS DE RODRÍGUEZ, estuvieron presentes en el acto sacramental que se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, sus padrinos JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ REYES y MÓNICA HERNÁNDEZ GARCÍA, y sus padrinos de confirmación EDMUNDO DENIS DOMÍNGUEZ y LOURDES ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, muchas felicidades… Desde Mérida se reporta RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA, nieta de VEVA PÉREZ OSEGUERA, saludos al YUCA RENÉ SANDRIA PÉREZ y MARISOL DE LA IGLESIA, papás de la profesionista; por cierto, otra de las nietas de doña VEVA muy emprendedora, la VEVITA SANDRIA sacó al mercado una línea de productos de belleza, le deseamos todo el éxito del mundo… JESSICA CANO guapísima y muy deportista, está feliz y enamorada de su galanazo…

Renata Sandria De La Iglesia, (profesionista)…

Jessica Cano, (jarocha)…

Jacqueline Fonseca, Mía Álvarez, Martha Lagunas de Álvarez y Martha Díaz Lagunas, (de fiesta)…

MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS festejó su cumpleaños por Cancún, se la pasó de maravilla… MAGUITO RODAL GÓMEZ festejó su cumple en familia, ella sigue feliz de la vida por la capital del país… Mañana en Namik Restaurante, el evento OAXACA a la VERACRUZANA, comida y cena en seis tiempos, estarán los chefs JORGE LEÓN de Alfonsina Oaxaca, LUIS ARELLANO del criollo en Oaxaca y ERIK GUERRERO del Namik, la comida se servirá de las 14 horas a las 17 y la cena de las 19 horas a las 22:30, reserva al 2295522248; ahí comimos hace unos días en compañía de mi cuñada ADRIANA FONSECA y su papi el DR. HUGO FONSECA, disfrutamos un puro HOJA REAL… Saludos a LUIS ABELLA y MANUEL ALONSO… Un gustazo platicar con YURI, siempre linda y atenta la jarocha, vienen cosas importantes para ella y VERACRUZ, estén muy pendientes… Confirmadísimo este 16 de marzo en el estadio BETO ÁVILA, RICKY MARTIN en concierto, compra tus boletos y no te pierdas la oportunidad de disfrutar un gran espectáculo… Kebagrill excelente comida libanesa en Plaza Sol, reserva al teléfono 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… Muy festejada por su cumple MARTHA DÍAZ LAGUNAS, estuvieron presentes sus amigos y seres queridos, desde Brasil recibió videollamada de su galanazo ODIRLEI LEAO BUCCIOL, quien aprovechó la ocasión para entregarle anillo de compromiso; la ceremonia civil será este 19 de mayo en Xkatlen a las 14 horas y la ceremonia religiosa en CANCÚN en el 2023… Saludos a MARIO DÍAZ LAGUNAS que se casa en mayo con GISELA LINARES en Oaxaca… Feliz y muy contenta festejó sus 105 años DOÑA ALICIA TORRA DE BRAVO, presentes sus hijos, nietos y bisnietos que le desearon mucha felicidad, el comidón se realizó en Tuxtepec en donde radica; el más feliz GILBERTO con su esposa GABY VERA DE BRAVO, quien también estuvo de fiesta CHOCHOLERA; saludos a GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, sin faltar GABRIEL BRAVO VERA y su futura esposa GABY GÁNDARA ESPARZA… EMILY THOMAS y PEDRO GRACIÁN enamoradísimos… Pregunten por los puros HOJA REAL en Namik, Mardel, El Llagar, Querrevé, El Estribo Cantina y Deli Deli, están sensacionales… Gracias a CHARITO MENÉNDEZ DE LARA que me manda todos los días una frase, chequen esta: “El INTELIGENTE no es el que más sabe, sino el que mejor usa lo que sabe”… PACO VILA feliz con GISELA THOMAS ARTESAN, hoy la lindura en compañía de su heredera GISELLE ÁLVAREZ THOMAS, saludos a NANCY, SILVIA y LORENA THOMAS ARTESAN… Ya viene el cumpleaños del ARQ. ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, lo saludé con su esposa LOURDES COBO DE DEL VAL, están felices con sus nietos… Muy felicitada por haber obtenido brillantemente el título de odontóloga en la UVM, IVANA PATRICIA VALLE DENIS, feliz y orgullosa su mami la DRA. PATRICIA DENIS RODRÍGUEZ DE HERMIDA, directora del Instituto de Medicina Forense de la UV; la joven odontóloga egresó de la universidad y obtuvo su titulación por su promedio de 9.7… La ley de ULTRAJE A LA AUTORIDAD, una ley autoritaria y violatoria de la libertad, increíble los diputados que la avalaron, pasarán a la historia como un congreso que violó los derechos humanos del ciudadano, inmediatamente la SCJN echó abajo la ley, todo mundo aplaudió la decisión, aunque ya el gober veracruzano mandará otra iniciativa con otro nombre, la tendrán que sustentar muy bien, de lo contrario le darán palo otra vez…

Gilberto Bravo Torra, Alicia Torra de Bravo y Gaby Vera de Bravo, (de fiesta)…

Emily Thomas y Pedro Gracián, (noviazgo)…

Ivanna Patricia Valle Denis y Dra. Patricia Denis, (feliz graduada)…

Gisela Thomas Artesan y Gisela Álvarez, (en EL Dictamen)…

El rey PELÉ salió del hospital y seguirá tratamiento en casa… En la MLS el mexicano CARLOS VELA incontenible metió tres goles en un partido… El CHICHARITO brillando también… Ayer inició la jornada doble del fútbol mexicano, jugaron TOLUCA contra XOLOS, PUEBLA vs JUÁREZ, LEÓN vs MONTERREY, con nuevo técnico AMÉRICA vs QUERÉTARO, y MAZATLÁN vs NECAXA, hoy juegan ATLAS vs PACHUCA, TIGRES vs CRUZ AZUL, SAN LUIS vs CHIVAS y SANTOS vs PUMAS… LILY PÉREZ DE PÉREZ excelente con sus tratamientos de BODYBRITE, saludos a TAVO PÉREZ GARAY… RUSIA fuera del mundial, así lo decidió la FIFA y la UEFA, suspenden el Gran Premio de RUSIA y la CHAMPIONS ya no será en san PETESBURGO, aparte el flujo económico de dinero ha sido congelado, los rusos que andan o viven fuera de RUSIA no pueden acceder a su dinero… 8 y 9 de marzo los partidos de la CHAMPIONS…. Feliz noviazgo lo forman ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y MARIANA BUJAIDAR, llevan varios años de feliz relación que sin dudarlo acabará en el altar… Los cumpleañeros de hoy son JUAN JOSE LÓPEZ, DAVID VELASCO, ADRIANA FLORES, ZOLI PAVÓN, HELENI GEORGOULIS, MARÍA LLANOS, PANCHITO VILABOA, ANDREA GONZÁLEZ y TANIA ANAYA; mañana BETY INGRAM, MALENA NIETO, PEDRO ALCEDA, ANGIE SANTOS, JUAN JOSÉ VENTA SUÁREZ, NELSON ARCE, CITLALY VITE, ADRIANA OCEJO, PAULETTE RODAL y JORGE LUIS PEÑA; el viernes BRENDA ROJAS, ADRIANA REYNOSO y JORGE KAYSER VIVES; el fin de semana el popular CHAMPY, ALEJANDRA RAMÍREZ, ADRIANA HUERTA, GUADALUPE MORA, GOVANNA PORTILLO, DAVID OSORIO, DINA MARÍA RUIZ, DANY BANDERAS, PAMELA LÓPEZ DE FRANCO, ANA MARTHA MARTÍNEZ DE CASTELLANOS y el empresario GABRIEL ROMANO, a todos muchas felicidades… YAZMÍN FARÍAS espectacular… MARIO y HUGO DELFÍN VÁZQUEZ muy activos y realizando su trabajo a la perfección… PATY LOBEIRA la alcaldesa muy bien en lo que va de su gestión, así como JUAN MANIUEL UNANUE, llegaron a trabajar y eso le gusta a la ciudadanía… Estamos en MARZO y me toca peluquería… El pingo RICARDO SOSA reapareció en compañía del capitán ISMAEL MEJENES, disfrutaron de un tecito sabroso… Las hermanitas MIRANDA por Europa disfrutando de la nieve… Saludos para ALENA CAMIÑA AARUN… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA recorriendo el país como representante de la cámara de diputados en donde funge como presidente de la mesa directiva, este domingo estará en importante acto en su natal MINATITLÁN, un veracruzano distinguido y muy querido, sus paisanos lo ven con buenos ojos… En Gulfmarine todo marcha muy bien, hay yates para todos los gustos… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM, y ahora sí, ADIÓS…