Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El pueblo cubano ha despertado y salido a las calles de La Habana gritando LIBERTAD , un pueblo que desde hace muchos años estaba cansado, HARTO de las injusticias y arbitrariedades de que eran objeto, lo pude constatar en mis visitas donde te lo hacían saber, las quejas eran constantes y sonantes; iba con cámara de televisión, y cuando la prendía para grabarlos, su discurso y sentir cambiaba en un 100%, tenían miedo a expresarse; hoy exigen derechos que les han sido arrebatados desde que entró FIDEL CASTRO, luego su hermano RAÚL y ahora MIGUEL DÍAZ CANEL que ha seguido la misma política; los cubanos quieren elecciones democráticas; a estas manifestaciones se han unido NIURKA, LIVIA BRITO, YUDITH CARRASCO, LIS VEGA y muchos más, la situación no tiene retorno a pesar de la represión de la autoridad CUBANA… ITALIA es el campeón de la EUROCOPA 2020, venciendo en su casa a un INGLATERRA que no lo podía creer, el estadio de WEMBLEY retumbó con el resultado, como verán los aficionados ingleses armaron su relajo, y la locura en Maracaná al perder BRASIL con ARGENTINA en la copa AMÉRICA… MÉXICO jugando en la copa de oro, no pudo con TRINIDAD y TOBAGO, imagínense, estamos peor que nunca, a esos equipos se les goleaba fácilmente con la mano en la cintura, hay que cambiar ya a los directivos de la Selección Mexicana, Televisa ya es obsoleta para llevar las riendas en lo que a fútbol se refiere…

Mariana Mundo y Tomás Mundo Arriasa, (día del abogado)…

Daniela Noguez, (actriz veracruzana)…

Paulina Moral Cazarín, (modelo)…

Pablo y Pedro Morando Rodríguez con Macarena Morando Velázquez, (feliz cumple)…

Estuve en compañía de mi novia JACQUELINE FONSECA en la boda de GUILLELY BOYLAN, se casó con RAFAEL ESCOBAR LLACA, la ceremonia en la iglesia Jesús de Nazareth y la fiesta en prestigiado hotel de la localidad, presentes sus padres, familiares y seres queridos, saludos a JORGE EDUARDO y LORENA MAYANIN SALGADO DE BOYLAN, a MATILDE LLACA DE ESCOBAR; desde la llegada todo fue atenciones, había personajes de la guerra de las galaxias, jaraneros y jarochos bailando; DELFINO GUERRERO interpretó melodías muy veracruzanas durante la cena; muchas felicidades para RAFAEL y GUILLELY… Rumbo a la madre patria partieron CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA en compañía de sus herederas GIANINA y CONSTANZA, les deseamos unas vacaciones placenteras… Felicidades a todos los abogados en su día… Hoy se festeja a nuestra Señora del Carmen, recuerdo con cariño la fiesta titular de GUTIÉRREZ ZAMORA, fui en la época en que era alcalde LUIS COLLADO, en paz descanse… Todo un éxito el evento realizado en el Senado de la República, organizado por el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de la República Mexicana, dirigió emotivas palabras, así como el LIC. JORGE REYES PERALTA, quien recibió reconocimiento por sus 46 años como abogado penalista; la clausura estuvo a cargo del coordinador del senado LIC. y senador RICARDO MONRREAL, quien podría ser un excelente candidato a la presidencia de nuestra República… TOMÁS MUNDO, destacado abogado porteño, presente en compañía de su heredera MARIANA MUNDO VARGAS, saludos a su mami LUPITA… DANIELA NOGUEZ, actriz veracruzana muy enamorada… Ayer en El Estribo cantina se realizó la reunión del puro y dominó, estuvo muy CHOCHOLERA y continúan los festejos de pre cumpleaños… Kebagrill y Al Bahía, reserva al 2293087986… PAULINA MORAL CAZARÍN, jovencita encantadora, sus padres DANIEL y ARACELY CAZARÍN DE MORAL felices… Si quieres tacos, no dudes en ir a los del Novillero Grill… MACARENA MORANDO VELÁZQUEZ muy festejada por su cumpleaños, saludos a sus padres los abogados PABLO y VANESA VELÁZQUEZ DE MORANDO, al tío PEDRO MORANDO RODRÍGUEZ… Feliz noviazgo lo forman JAVI AILLAUD y SOFÍA RIGANTI, hacen bonita pareja, saludos a PAQUITO… En Mariscos El Bayo todo delicioso… Hoy cumplen años mis sobrinas, las cuatas MICHELLE y PAULA PIMENTEL GONZÁLEZ, ya les adelantamos sus regalos, en la foto JACKIE y quien esto escribe… NATALIA GONZÁLEZ VILLARREAL, excelente conductora en compañía de YUNUEN ACOSTA DEL VALLE, trae un sinnúmero de proyectos en puerta…

Natalia González y Yunuen Acosta, (damas)…

Julieta Mora, (guapísima)…

Mariana Torio, (cordobesa)…

JULIETA MORA, de Tierra Blanca, dedicada al yoga… FERNANDA PUMAR GÓMEZ guapísima veracruzana destacando a nivel internacional… Truyet, perfumes equivalentes a tu fragancia favorita, fabricados en Francia para todos los gustos, ubicados en el fraccionamiento Reforma MARTI 338… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… MARIANA TORIO, excelente amiga cordobesa… MICHELLE EVANS al parecer está enamorada… Comimos con la flota de toda la vida en el restaurante El Río de la Plata, el primero en llegar fue el LIC. GERARDO MANTECÓN, después MANOLO ÁLVAREZ CUETO y su hermano ANGELO, el gordo EDUARDO VILA DEL VALLE, PEPE RUIZ no podía fallar, así como MARCO BARQUÍN y ARMANDO MANTECON, la pasamos muy bien; desde Puebla se reportó PACO VILA… Este 24 de julio, comida con la flota LASALLISTA, estudiamos con ellos desde primero de primaria, amistad de por lo menos 57 años, saludos para MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO y ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, principales coordinadores y organizadores… Faltan 8 días para mi cumpleaños y 12 para el de mi novia JACKIE… Un saludo de recuperación para FLAVIO HERNÁNDEZ CANO, siempre a su lado MARÍA CRISTINA CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ… SOFÍA GONZÁLEZ LUNA, bellísima, saludos a su hermana NORELLY… MARTHA BRIANO cada vez más bella, muy amiga de SAMANTHA HERRERA… Un exitazo Mamá Gallina zona norte, la inauguración rebasó todas las expectativas, la flota de la curvita ya se hizo presente, por ahí nos veremos muy pronto para degustar una rica comida con vinito en compañía de BETO SAN MARTÍN… JUDITH ACOSTA DE HOMS y su heredera ISABELLA HOMS ACOSTA guapísimas… Los cumpleañeros de hoy son la ARQ. ROSARIO BARROS LLORENTE, LUIS CARLOS ACUÑA y CAROLINA BALDERAS; mañana el abogado TOÑO DE LA FUENTE, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ, LORENA GONZÁLEZ KEGEL, EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ NAVARRO, PAULINA SALINAS DE CAÑEDO, ALÍCIA SIADOUS DE MORENO, ULISES RAMOS, PAULINA CABALLERO, OFELIA ORTIZ, FABIOLA CUERVO, VANESA SANDOVAL, ADA SUNI ARZAMENDI, JACQUELINE HERRERA, LORENA CALVO y ALBERTO TOPY RAMÍREZ; el viernes LARISSA AZNAR, CARLOS SORIANO, TANY JIMÉNEZ, NANCY GÓMEZ, JORGE HUBARD y ROSSANA ORTEGA; el fin de semana ANDREA MURGUIA, CRISTINA MARTÍN, AMÉRICA CHELIUS, POLO BARROS, ROSARIO GÓMEZ BARQUÍN, MAYTE ESTANDÍA y ESTRELLA GUEVARA, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumpleaños de ROBERTO AHUED, y el 25 de julio el de JAVI… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO disfrutando con su heredera REGINA por DISNEYWORLD, saludos… 24 de JULIO, POLLA especies varias en el Club de Yates en la Marina VERAMAR… De los peores estados en el incremento de empleos se encuentra VERACRUZ, y el más malo es MORELOS, en donde es gobernador CUAUHTEMOC BLANCO, qué pena de verdad…

Michelle Evans, (jarocha)…

Sofía González Luna, (rostro)…

Martha Briano, (modelo veracruzana)…

Isabella Homs Acosta y Judith Acosta de Homs, (mani e hija)…

El estado con mayor incremento de empleos es TABASCO, la fuente es el IMSS… DAVID PÁRAMO en vías de la recuperación… Un gusto saludar a nuestro amig JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ DE VELASCO en compañía de su primo JUAN HOYOS… PANCHO REQUEJO y JOE COS, así como MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA, siempre presentes en los CHOCHOLAZOS… Increíble lo que sucede en OAXACA, están poniéndole muchas trabas a los concursos de belleza cuando hoy tenemos una mexicana reina de la belleza universal ANDREA MEZA, los concursos de belleza apoyan a la mujer mexicana, la empoderan, son una plataforma para a nivel internacional, esa ley es anticonstitucional, que sin dudarlo será nulificada en los tribunales… Los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, inician 23 de julio… La CONCACAF un verdadero caos, pésimo arbitraje, problema que ya afectó a un jugador mexicano, NO SE VALE… El grito homofóbico regresó y la selección mexicana peligra con descalificación del mundial, la solución, juegos a puerta cerrada, se lo ganaron los aficionados… ALEJANDRA THOMAS CAPITAINE, guapísima de San Rafael… CARLO y LAURA MARMOLEJO DE SAINZ felices 16 años de casados… Muchas felicidades para MARIO DE LA REGUERA… JUAN CARLOS MARQUÍNEZ y DANNA PONCE enamoradísimos… IRMA TERÁN y DANIELA BANDERAS guapísimas… Felicidades a RAÚL DÍAZ CRUZ, recibió de parte de los colegios de abogados en el estado, el título doctorado honoris causa… MEMO NIETO, excelentes sus colaboraciones en el UNIVERSAL de MÉXICO… FÉLIX MORALES y su hijo IÑAKI fieles a los CHOCHOLAZOS de El Llagar, disfrutan de un buen puro Hoja Real… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ siguen festejando su aniversario de boda, besos para MÍA… MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA un feliz matrimonio cordobés… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…