Series del momento: LITTLE FIRES EVERYWHERE/EL JUEGO DE LAS LLAVES

LITTLE FIRES EVERYWHERE

Ver esta serie no es fácil, porque es una explosión de actuaciones titánicas por parte de sus dos protagonistas, es descubrir que no importa la década que se viva, siempre son más poderosas las personas de dinero, es experimentar una serie en la que la mayoría de sus personajes son totalmente detestables por sus actos y su sentir, pero a quienes tratamos de entender porque todos están lastimados por algo del pasado, por la falta de amor o el hecho de no pertenecer. Estoy conflictuado, Reese Witherspoon es un monstruo, Kerry Washington es titánica, Megan Stott como Izzy es sorprendente. Son 8 capítulos muy buenos, pero que debemos tomarlos con calma porque de inicio es lenta y pausada, pero conforme avanza y los secretos se revelan, experimentamos el dolor de todos, en especial de los hijos que aquí son el reflejo de los padres. Un drama en todo el sentido de la palabra en esta adaptación literaria.

LO BUENO: Toda la referencia a 1997 (la música popular de la época, ambientación y el vestuario); las buenas interpretaciones de todo el elenco, lo que nos permite identificarnos y diferenciarlos; el drama muestra la vida de dos mujeres, Elena y Mía, en su presente y pasado, muy distintas desde su forma de actuar, hasta la manera de pensar; la crítica al estatus social, dibujando el racismo, la aceptación al lesbianismo y lo “inclusivos” que eran en aquel tiempo de forma superficial e hipócrita en un ambiente donde los poderosos eran los ricos y los de clase baja aquellos sin una oportunidad a un mejor tipo de vida (algo que hasta hoy en día se vive en nuestra realidad).

LO MALO: El inicio lento, además esta serie llega en una etapa en la que este tipo de historias ya han sido abordadas en muchas ocasiones, y el gran detalle es Reese, que al comienzo sentimos que su papel es muy similar a lo que ya hizo en “Big Little Lies” (claro, aquí explota al final de forma sorprendente); existen muchas escenas en autos y estas no están bien logradas con la pantalla verde de fondo para el reflejo de movimiento.

EL JUEGO DE LAS LLAVES

No lo niego, no le tenía mucha fe y me gustó bastante no por el sexo sin censura que se ve en esta serie mexicana, sino por la problemática de cada personaje y los conflictos entre parejas (frustración, curiosidad y miedo) que surgen a raíz de comenzar a experimentar el famoso juego de las llaves en una trama bien desarrollada y que nos invita a la reflexión; lejos del morbo de los cuerpos desnudos, son seres humanos, adolescentes que ahora son adultos y que deben cuestionarse si ese es el tipo de vida que desean para el día de mañana, además de enfrentarse al choque de las nuevas generaciones.

LO BUENO: Parece mentira, pero cada uno de los actores está bien en sus papeles (sus historias son interesantes) y me refiero a todos. La trama es atractiva, muy divertida y actual, además la calidad de la serie es buena, la duración de media hora de los 10 capítulos es ideal y la música se siente adecuada para los diversos momentos desenfrenados y locos que aquí se viven.

LO MALO: Puede que para los pudorosos la serie los tome por sorpresa (por lo explícito de sus escenas sexuales), así que están advertidos, ahora a esperar hasta el otoño para la segunda temporada y por favor, a Perroni ¡NO LE DIGAN SEÑORA!