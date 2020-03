4º Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan 2020 ¡Sin Precedentes!

Por: Jorge Sánchez Carlín

Estamos ya muy cerca del 15 de Marzo, día en que se celebrará el 4º Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan 2020. Uno de los eventos más importantes de la Perla del Papaloapan, donde se dan cita miles de visitantes que van con el propósito de pasar un día verdaderamente fenomenal y además tener el placer de degustar una increíble paella.

Este año son 32 participantes ya confirmados. Todos los equipos cuentan con la experiencia para poder lograr una paella espectacular. Se han preparado durante meses con prácticas y pruebas, todas ellas con impresionantes resultados. Sería muy fácil poner imágenes de todas las experiencias, todas ellas tan espectaculares que en verdad, están de llamar la atención. Pero prefiero que se den una vuelta por el Parque Zaragoza de Tlacotalpan y aprecien en persona el esplendor de cada una de las paellas. Y recomiendo también que no lleguen hasta las dos de la tarde, a continuación las razones. Son muchas y muy buenas.

Llegar temprano, va a permitir antes que nada, dar un paseo por el bello pueblo. Apreciar su arquitectura influencia española y árabe, con edificios y casas con antigüedad de 100 o 200 años. Razón por la que fue nombrada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Todas estas construcciones, el colorido de las mismas, sus calles paralelas al Río, sus rincones con flores y llenos de historia. Esos son los elementos esenciales que logran hacernos caer en un pedacito del cielo en la tierra. Esto puede ser caminando o por el inigualable turibús, con sus extensas explicaciones de cada uno de los puntos de interés de la Ciudad. Una experiencia que no se debe perder nadie, es una manera de adentrarse en la magia que la rodea haciendo que el paseo se convierta en algo imprescindible.

Para refrescarse o tomar un tentempié después de recorrer las históricas calles, pueden ir directo al Parque Zaragoza o zócalo donde estarán a la disposición de todos; las tradicionales nieves de coco, los volovanes, los famosísimos toritos de cacahuate o jobo, un buen café, mostachones de almendra, empanadillas de guayaba…

Uff, ya me cansé y todavía no llevo ni el uno por ciento de los extraordinarios deleites tlacotalpeños. Pero lo importante es que mientras se disfruta de cualquiera de ellos, se puede visitar cada uno de los 32 puestos de las casas paelleras. Así, se puede ver la preparación de cada una de ellas, preguntar por los ingredientes, recibir explicaciones de la historia, orígenes y características de todas. Qué tipo de arroz se usa, cual es el secreto de la receta y cualquier tipo de información o duda que tenga el visitante. De la vista, olfato y sexto sentido nace el amor, en este momento del día, se puede empezar a decidir cuál es la indicada para cada gusto. Cual se ve mejor, cual huele mejor o cual les late más fuerte. O mejor aún, hacer un poco más de hambre y esperar a que las paellas estén en un punto más avanzado de su preparación.

Así que, una buena manera de invertir el tiempo, es dar una vuelta en los botes que recorren la Ribera del Papaloapan. Ver la orilla del pueblo desde el agua, es poder tener otra perspectiva de su hermosura, disfrutar el vaivén de la corriente, sentir la brisa, gozar con la tranquilidad y la paz que se siente navegar río arriba y río abajo. Simplemente disfrutar de la vida en toda su expresión.

Después de todo esto, será la hora ideal para regresar al parque y ver la vorágine que se crea en torno a los puestos de paella para dar por terminadas sus creaciones culinarias a la perfección. El desfile de gente observando las paellas terminadas. El nervio colectivo que producen los jueces en los participantes. Es la sensación y sentimiento del Festival, la hora cero. A las dos de la tarde, ya deben estar decididos de cuál es la paella favorita. Es el momento preciso para pasar a las taquillas y comprar el boleto de la paella elegida.

Un plato de paella de aproximadamente 300 gramos, una copa de buen vino y una pieza de pan artesanal por $300.00 Una oportunidad para disfrutar un platillo al nivel de lo mejor de la herencia española y además, colaborar en esta acción altruista que va a traer muchísimos beneficios a la comunidad tlacotalpeña, en especial, a aquellos que más lo necesitan. Así como también, representa una gran derrama económica que es muy necesaria en la región y que significa mucho para todos los habitantes.

Pero Tlacotalpan es cultura, es arte, es tradición, es folklore, es música, es baile. Por eso, El Comité Organizador del Festival con apoyo del Alcalde Christian Romero Pérez, el DIF Municipal y la Dirección de Turismo del Municipio, tienen preparadas antes, durante y después del concurso, un sinnúmero de sorpresas que incluyen:

La presentación en vivo, en el escenario del Festival, del grupo Mono Blanco del maestro Gilberto Gutiérrez. También el grupo Estanzuela, multi premiados soneros y reconocidos mundialmente. El Ballet de Mily Aguilera, afamado por continuar con el legado ancestral de la danza jarocha. Además, también se contará con una variedad de grupos locales que harán la delicia de los asistentes.

En el kiosco del Parque Zaragoza, se presentarán La Marimba Orquesta y Quinteto Mocambo, estos últimos, patrocinados por un donador que visitó Tlacotalpan por primera vez en el Festival anterior y que quedó enamorado del pueblo y de su gente. También hará presentación en vivo Desempleados Son, veracruzanos rumberos que actuaron en las Fiestas de La Candelaria con gran éxito. Estas agrupaciones harán que el bailongo termine hasta tarde y, el mármol del zócalo, quedará pulidito con los pasos de baile y lleno de virutas de tacón.

Esto es una primicia, nadie lo sabe todavía. Me lo dijo personalmente el mismísimo Julio Corro, Director de Estanzuela, enlace directo entre el Municipio y el Comité Organizador del Festival nombrado directamente por el Alcalde Romero Pérez y por si esto fuera poco, también Director de Turismo del Ayuntamiento. De la misma manera, me comentó que La Perla del Sotavento estará reluciente, de por si siempre lo está, pero por ser esta fecha tan especial habrá trabajos con gran esmero. También, seguridad del evento por medio de policía, presencia de tránsito y protección civil. Se invitará y coordinará a artesanos, neveros, dulceros, pintores y todas las personas que brindan servicios especializados en turismo para ofrecer sus productos a todos los visitantes y no se queden sin disfrutar todas estas maravillas.

Ya lo mencioné, Tlacotalpan es cultura y el arte también es cultura. Por esta razón, se celebrará como en cada edición, la tradicional rifa de un espectacular cuadro. Realizado como siempre por la increíble artista plástica Laura Sánchez Carlín. En este año, el cuadro a rifar es “Río Arriba”. Estos estarán a la venta en el stand donde se presentará esta obra así como los cuadros que se entregarán al primero, segundo y tercer lugar del concurso y otros más que estarán a la venta. Como es costumbre, los premios son preciosas obras con temas tlacotalpeños hechas por Natalia Malpica Carlín, renombrada pintora de trascendencia internacional. El punto de venta será atendido por la graciosa Maca Malpica Carlín, hermana y representante artística de la pintora. Todos ellos con su respectivo certificado de autenticidad y de un gran valor por representar lugares icónicos y momentos especiales de esta grandiosa ciudad.

Pues muchas son las razones por las cuales asistir este 15 de marzo al 4º Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan 2020. Un evento que dejará huella en quienes acudan.

Ya continuaré con más detalles en la próxima entrega de esta serie.