10 cosas que deberías saber sobre el VIH

Cada 1 de Diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que afecta a 34 millones de personas. A pesar de que el contagio del VIH puede ser prevenido fácilmente, cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos en el mundo. Descubre como prevenirlo y aprende a evitar las prácticas de mayor riesgo.

1. VIH no es lo mismo que SIDA

El virus de inmunodeficiencia humano (VIH) debilita el sistema inmunitario del organismo haciendo más sencillo que resulte infectado. En las fases más avanzadas de la enfermedad cualquier pequeña infección que el cuerpo hubiera desechado sin problemas si no tuviese el virus provoca una enfermedad grave. Éste el momento en que se dice que la persona tiene SIDA. Es decir, el SIDA es causado por el VIH.

2. El contagio sexual es el más frecuente

Aunque al comienzo de la epidemia muchas personas eran contagiadas en el intercambio de jeringuillas para el consumo de drogas inyectables, se inició una importante campaña de concienciación. Actualmente las relaciones sexuales sin protección son la vía más frecuente de contagio del VIH. Esto es debido a que los fluidos sexuales (semen y secreciones vaginales) tienen una alta concentración de virus. El 84% de las personas infectadas lo fueron por una relación sexual sin preservativo.

3. No puedes adquirirlo con caricias o besos

No puedes ser contagiado si tienes contacto con fluidos como la saliva, el sudor o las lagrimas. Los abrazos, los besos, intercambiar cubiertos, compartir vaso etc no son conductas de riesgo, tampoco lo es acariciar los genitales de otra persona aunque haya eyaculación. El fluido infectado debe tener contacto con mucosas u heridas abiertas.

4. Las personas con otras ETS tienen más riesgo de contraer VIH