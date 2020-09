Feministas toman otras oficinas de CNDH en 3 estados

Feministas tomaron las oficinas de la CNDH en 3 estados, Aguascalientes, Michoacán y el Estado de México, todas exigen justicia.

Ecatepec, Estado de México.

La página de Facebook “Manada Periférica” documentó como entraban en el recinto ubicado en la avenida Morelos, de la colonia Boulevares. Entre las manifestantes hay víctimas de delitos tales como Feminicidio y Desaparición forzada, quienes exigen la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG) y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres.

Al menos 20 mujeres iniciaron la toma desde las 2 de la tarde. Su portavoz es Erika Flores, quien es directora de Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual. Ella denuncia que en lugar de recibir apoyo del gobierno, el DIF ha tratado de quitárselo y ha recibido visitas intimidatorias de las autoridades.

“Vamos a aprovechar, que si no quieren que mi casa funja como refugio, pues estas oficinas las usamos como refugio, para las víctimas de violencia sexual infantil”, señaló Flores.

Morelia, Michoacán.

Familiares de desaparecidos hicieron lo propio en Morelia, donde cerraron simbólicamente las oficinas de la CNDH, ubicadas en Estudiante número 102, de la colonia Vasco de Quiroga. Ahí escribieron pintas, gritaron consignas, replicaron el cuadro intervenido de Francisco I. Madero, e incluso retrataron al presidente Andrés Manuel como si fuera “Drag Queen”.

“Exigimos a la CNDH, CEDH y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán que trabaje en todos los casos de víctimas de violencia, asesinadas y feminicidios, las mujeres estamos hartas, ¡Queremos Justicia!”, expresaron en redes sociales los colectivos que participaron en la actividad.

Al lugar se apersonaron 2 elementos de la Policía de Michoacán, quienes trataron de convencer a las manifestantes de levantar una denuncia para usar vías legales, después las fotografiaron y se fueron.

Aguascalientes, Aguascalientes.

Lo mismo sucedió en la capital de Aguascalientes, donde las oficinas ubicadas en la avenida República de Perú 502, de la colonia Jardines de Santa Elena, fueron clausuradas simbólicamente, ahí fueron puestos los carteles de búsqueda de personas desaparecidas. Sobre ello, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), exigió garantías de no represión.

Mariana Ávila Montejano, resaltó que el OVSGA no ha logrado concretar una reunión con el fiscal Jesús Figueroa Ortega para dar continuidad a los acompañamientos de casos de desaparecidos y violencia de género.

“Este problema debe de ser atendido de manera articulada y tienen que participar todas las instituciones, no es solamente de una. No podemos aceptar el discurso de ‘no me toca a mí’. O ‘no fue en mi estado, fue en la carretera, le toca a Jalisco, a Zacatecas”, dijo la activista.

