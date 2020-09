Christian Chávez recuerda el día que se quiso suicidar

El Dictamen/Agencias

Christian Chávez, el ex RBD, intentó suicidarse y no le da pena ser un ejemplo de ello.

“Decía: no tengo nada, ya no me voy a poder levantar y a poder, y sí te levantas cuando eres constante, cuando tiene amor por lo que quieres y te rodeas de gente que te apoye y esté contantemente contigo”, cuenta.

Y este año, para demostrar que sí es factible cambiar la visión de vida, participará en dos películas de comedia, de las que aún se reserva detalles.

“Son comedia y es algo que me ayuda a sanar, también hay una obra de teatro que se está hablando, una serie y otra cosa en Estados Unidos, y es reflejar lo nuevo en las historias”, apunta.

“Siempre existe esta posibilidad de la depresión y de decir ‘no quiero más’, pero hay que tener la valentía de dar un paso para seguir adelante, aunque al principio cueste trabajo, pero vale la pena”, expresa.

En octubre de 2013 Christian subió a su cuenta de twitter imágenes de él mismo tirado en el piso, con botellas de alcohol a su alrededor y sangre en sus muñecas, generando rumores de suicidio.

A las pocas horas publicó que las fotos eran reales y estaba pasando por un momento difícil de su vida, por lo cual había intentado quitársela, pero el amor de Dios y amigos, fue superándolo.

Así que ahora forma parte de una campaña contra el suicidio impulsado por el gobierno de esta ciudad.

“Creo que ahora con la tecnología se han abierto más las personas, antes eran públicas porque eran actores, políticos o más, ahora todo mundo puede estar, y ahora es de ‘yo me burlo de ti, tomo esta foto y ya está en todo el mundo’ y creo que eso ha aumentado el índice (de suicidios), pero también ese veneno como antídoto y las redes sociales se pueden usar para hablar de depresión, la prevención del uso de drogas y que van sumando y llegan a esto del suicidio”, expuso.

Christian acaba de participar en el Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, consistente en hacer un corto total en 48 horas, con temática amorosa.

Bajo la dirección de un equipo procedente la Universidad de Nayarit el cantante formó parte de Los retratos de Simón, una de las historias participantes.

“Habla de si es verdad o no, si tenemos un amor en la vida que se supone está destinado, lo que me gusta de esto es ver la pasión de los chavos que no duermen para filmar”, destaca.

