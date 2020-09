Alejandro Rojas va por revocación de mandato de Cuitláhuac

Alejandro Rojas denunciará a Eric Cisneros por amenazar a Bertha Ahued Malpica

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, advirtió que de lograr el triunfo, recabará firmas para que en el 2022, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se someta a revocación de mandato.

En conferencia de prensa, expresó que en Veracruz, el pueblo pone y el pueblo quita, como dice el presidente.

“Esa es la única manera de ayudarle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo seré el principal vigilante de que los gobiernos de Morena no se echen a perder, ni se desvien”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que denunciará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por la amenaza que hizo a la directora del periódico El Dictamen, Bertha Malpica.

“No voy a permitir que un gobernante de Morena, llámese como se llame, amenace a los periodistas y trate de coartar una libertad de expresión que nos costó vidas”, indicó.

Recalcó que ningún servidor público que trabaje en los gobiernos de Morena debe amenazar a los defensores de derechos humanos y periodistas.

“Sin prensa libre no hay democracia, claro que lo voy a denunciar, a eso vengo, porque estoy de lado de la gente, no me importa si es de Morena, si es de mengano o perengano”, sostuvo.

