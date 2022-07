El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, expuso a través de redes sociales que Layda Sansores cometió un delito federal, tras difundir un audio donde se escucha al funcionario expresar comentarios contra periodistas.

“Te voy a decir dónde llorarían. Yo soy Brother de los dueños de Proceso… Rafael Cardona, Antonio Navalón, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, y yo le puedo decir a Navalón rájale la madre a tal hijoeputa… me vas a decir que Reforma es un periódico importante, pero cuántos periódicos hay y cuántos se leen. Tv Azteca, la pinche televisora. Te la pongo más fácil, dos vergazos a López-Dóriga y se acabó el desmadre, tampoco aguantan” decía el audio expuesto.

Acusa Alito Moreno a Layda Sansores de cometer delito federal, tras difusión de audio

Te puede interesar:



Ante esto, Alito Moreno expresó a través de Twitter, que Sansores cometió un delito al quebrantar un amparo y publicar audios “falsos, manipulados y editados” con la intención de dañar a la oposición.

Pues cabe destacar, que horas antes de que se transmitiera este audio a través de el programa “El Martes del Jaguar”, a Alejandro Moreno se le había concedido un amparo para detener la difusión de audios ilegales en dicho programa y en cualquier otro medio.

No obstante, la gobernadora de Campeche hizo caso omiso y dijo tener más de 80 horas de video, 43 mil 800 mensajes de WhatsApp, donde el líder nacional del PRI sostiene conversaciones con Gobernadores, empresarios y periodistas.

“A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!” dijo Alejandro Moreno.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen