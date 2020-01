Y nos cayó el 20

ALGO AMABLE Y ESPECTACULAR

Ayer me fui un rato al bule a ver ese gran regalo del cosmos, consistente en la salida de la luna sobre del mar ¡Auténtico regalo celestial!

DE SIEMPRE HE DISFRUTADO LOS PLENILUNIOS

Aún recuerdo como desde niño, cuando del balcón del departamento donde vivíamos frente a la Náutica, me embelesaba viendo la salida del enorme disco lunar desde el horizonte en el mar. Para mí, en aquel entonces, siendo un niño y todavía hoy, ya estando oficialmente en la Tercera Edad, sigue siendo un hecho espectacular ver este gran fenómeno del cosmos. La calma, quietud y tranquilidad que este evento transmite es muchas veces mejor que un Tafil, un Lexotan, Miolastán o el ansiolítico o relajante químico que ustedes quieran, pues en el caso del plenilunio, se trata de un hecho natural, además, sin costo alguno y no lo deja a uno atontado o “lelo”, como es el caso de los medicamentos para relajación “ad ovo”, sino esa sensación de laxitud de contemplar tanta belleza ¡No tiene nombre!

¡TODO EL AÑO, TODOS LOS PLENILUNIOS SON DE ÉXTASIS!

La luna de ayer, que según esto es llamada también “Luna-lobo”, porque creo es cuando los cánidos, especialmente a los lobos les da por aullar, tal vez al contemplar tanta belleza. El de ayer fue un plenilunio realmente hermoso, de embeleso. El mismo “conejo” que los orientales dicen está reflejado en nuestro satélite natural, era incluso muy notable en el gran disco amarillo-naranja al recién irse levantando por el horizonte.

EL LUGAR DE PRIVILEGIO PARA VER UN PLENILUNIO: LAS TERRAZAS DEL HOTEL MOCAMBO

El próximo espectáculo de luna llena lo voy a ir a observar desde la terraza del Hotel Mocambo, sitio también de embeleso, conservado gracias a la visión y gran cariño que por Veracruz tuvo mi gran amigo, el muy caballeroso y destacado empresario de Córdoba, Veracruz, de Don Fernando Bueno Lázaro (con mayúscula el Don, porque muy merecido lo tiene y se lo ganó a pulso Don Fer), y aunque mi buen Don Fer se nos adelantó el viaje sin retorno, sé que su hija, mi también gran amiga Silvia Bueno, me va a dar chance de permanecer sentado en una de las mesas de las hermosas terrazas de esta joya de nuestro querido Veracruz, las aproximadamente tres horas que dura el espectáculo, desde la salida del mar, hasta que remonta el viaje el disco Selene.

REGALARSE EL EMBELEZO DE UNA SALIDA DE LUNA LLENA ¡NO TIENE PRECIO!

Y, miren, les invito a que traten de hacer lo mismo que yo en cuanto venga la próxima luna llena. Les aseguro que se quedarán con la pupila cuadrada. Pues les apuesto 20 contra uno, de que tienen infinitud de tiempo que no observan este portentoso fenómeno celeste, que además de bello es totalmente gratuito. Dejen de observar un poco el celular, paren de andar manejando como enajenados, hagan a un lado el fachoso estrés y vengan a las terrazas del Hotel Mocambo a observar este gran fenómeno y extasiares un poco. Incluso, pueden hacerlo degustando un rico café o de plano una buena bebida espirituosa (esto si no es gratis, pero, el invaluable escenario si lo es y vale la pena, tanto el natural como la muy bien conservada edificación del hotel).

