TRUMP y AMLO La irreverencia de la verdad

Hace unos días leyendo una entrevista efectuada por Federico Kukso al genio Noam Chomsky, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, desde su alma Mater en la oficina E19-623 del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en Cambridge. Este dice acertadamente que Trump abrió heridas en un país tan complejo y contradictorio como los Estados Unidos de América, señala que Donald Trump es muy hábil a la hora de incitar al miedo, si uno observa que los que apoyan a Trump, son en su mayoría blancos de ingresos medios o bajos, poco educados, igual que sucede con López Obrador, sólo que con este son mexicanos de ingresos bajos o nulos, sin educación, nula cultura, curiosamente tanto en los seguidores de Trump como los de López Obrador entre estos grupos las tasas de mortalidad son muy altas, muchos sienten que no hay nada para ellos. Hasta la irrupción de Trump como la de López Obrador en la presidencia estos electores habían perdido toda esperanza, son personas que creen se les ha quitado todo, creen que les han arrebatado su país, estaban equivocados, están equivocados los votantes tanto del presidente de Estados Unidos como el de México. En ambos lados de la frontera del T-MEC no es difícil lograr estimular miedos e incitar la bronca y el odio todos los días, como lo han hecho Trump y López Obrador. Los estadounidenses y los mexicanos saben que cayeron en las trampas de estos políticos, pero ¿Hay que preguntarse qué les llamo la atención en las campañas presidenciales en términos de retórica o de lingüística a sus votantes? La respuesta para ambos casos no fue tanto la retórica del discurso, sino la irrelevancia de los hechos, ya no importa cuales son ciertos y cuales son falsos, la verdad es irrelevante. Ambos presidentes son maestros en eso, no importaba ya ver cuán locas eran las cosas que decían en campaña y siguen diciendo todos los días desde el poder, la gente se las creyó, decían y dicen lo que se les antoja y ya no importa, las cosas que creen los mexicanos y los americanos hoy día son muy extrañas, demasiado raras, un extravió total. Por eso no es raro que estos dos presidentes aliados sean los principales enemigos del medio ambiente, pasarán a la historia como ecocidas porque el cambio climático es un problema urgente, es el problema más importante que ha enfrentado la especie humana, si no lo resolvemos, no habrá futuro para humanidad, en México el proyecto Dos Bocas y el Tren Maya son depredadores del medio ambiente y no se hace nada de nada, se toleran por miedo al poder vengativo del estado mexicano, muy injusto cuando te pone en la mira penal. Pero hay que decir que las políticas ambientales de Trump y AMLO están conduciendo a la destrucción de la especie, los estadounidenses y los mexicanos queremos que se haga algo en contra del cambio climático pero la voluntad de los ciudadanos no influye en las decisiones de sus gobernantes. ¿Honorable Congreso de USA? ¿Honorable Congreso de la Unión? No son honorables, ahí están los hechos, hacen que no ven, si no resolvemos el cambio climático no habrá futuro para la humanidad. El 9 de julio de 1955, Albert Einstein y el filósofo ingles Bertrand Russell redactaron un manifiesto maravilloso en el que alertaban sobre los peligros de la proliferación del armamento nuclear y la destrucción del medio ambiente, y exigían a los líderes mundiales buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. “Recordad vuestra humanidad y olvidar el resto”, escribían estos dos intelectuales en el momento más crudo de la guerra fría. Como dato histórico es importante tener muy claro que Estados Unidos de América nunca desarrollo un sistema político basado en clases, es un sistema político geográfico y se remite a los tiempos de la guerra civil y paradójicamente México tampoco desarrollo un sistema político basado en clases, es un sistema político geográfico y se remite a los tiempos de la guerra de reforma y la revolución mexicana, tanto Trump como López Obrador han sabido explotar estos rencores y miedos y dividen sus países en dos, los del norte y los del sur, así de simple es su calculo y aritmética electoral, y les funciono para ser presidentes. ¿Por que son aliados Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador? Porque son líderes populistas, en argot porque inventaron su propio sociolecto, una mezcla de bromas, muecas graciosas, alusiones escatológicas, quejas, burlas, eslóganes e insultos para todos y contra todos, su retórica política corresponde con una especie de “marca registrada” que se basa en la exclusión, les gusta ofender, pero no los ofendas, se victimizan. Ambos mandatarios comunican más por señas que por un discurso estructurado, una amalgama de consignas e insultos que se blanden como un arma poderosísima para deslegitimar minorías. ¿Que sigue? En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y todo indica Trump puede ganar de nuevo, pero también perder, y en México en el 2024 el mandato de López Obrador será revocado por la siguiente elección presidencial si es que no hay revocación de mandato en el 2022. ¿Cuál es la apuesta? En las próximas elecciones debe haber un renacimiento de una política hecha realmente para el pueblo y para el pueblo, no estos tristes ejemplos. Al tiempo.

Nota Jarocha: El tema del crematorio la luz es echarle gasolina al incendio, muy mal la sub procuradora del medio ambiente del estado de Veracruz que se dice experta pero no lo es, incompetente si, no sabe ni expresarse en términos jurídicos, muy chafa su video, de cuarta. Y muy mal también quién sea el responsable directo del crematorio, como decía Donald Trump en el programa de la cadena NBC The Apprentice: “Estás despedido”. Aquí ya no es cuestión de lo que es justo o injusto, es de aplicarse la ley y punto, a la autoridad abusiva y al particular respetando su derecho humano de presunción de inocencia.

