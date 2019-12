Tiempo al Tiempo

LA AMBICIÓN Y LA COMPETITIVIDAD SOLO TE LLEVARAN A LA ANSIEDAD Y LA ENFERMEDAD

Tal vez sea un poco largo el título de la presente “calumnia”, pero, es una frase me vino a la memoria cuando leía lo de la estudiante de una universidad de la Ciudad de México que se había suicidado, según esto por presiones a las que estaba sujeta para cumplir con los objetivos que el plan de estudios de dicho centro de enseñanza exige. Posteriormente la mamá de la fallecida declaró que su hija había muerto por efectos de un ataque de epilepsia.

HASTA HUBO CONATOS DE HUELGA EN DICHO CENTRO DE ESTUDIOS

Hubo protestas en contra del centro de estudio en cuestión, cuyos directivos habían comenzado ya a tomar medidas para brindar “apoyo” de orientación a los educandos cuando se sintieran en condición de estrés. Desafortunadamente, la situación de la presión sobre los estudiantes para que cada vez aprendan más y mejor, no puede conducir a otra cosa, salvo a situaciones de ansiedad y hasta de desesperación, porque cada vez la comunidad humana se somete a más competitividad.

TALES CONDICIONES ANÍMICAS SON “NORMALES” EN PAÍSES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS

Hasta donde tengo entendido, en países altamente industrializados como Japón, el suicidio entre los estudiantes, sobre todo los de nivel universitario y grados superiores va en aumento, precisamente por las presiones a que se ven expuestos por la competitividad por alcanzar mejores posiciones dentro del mercado de trabajo.

LA PRESIÓN CADA VEZ SERÁ MAYOR

Lo peor de todo, es que en función a que cada vez somos más seres humanos en este planeta, la competitividad para los posicionamientos en los mejores sitios para desempeñar los conocimientos adquiridos, serán cada vez más peleados y en tales condiciones de competitividad, la ansiedad será cada vez más y más y quienes así tengan que vivir, estarán sujetos a tremendas condiciones de estrés, que indefectiblemente los llevaran a la desesperación y en muchas ocasiones al suicidio o a adquirir alguna enfermedad de tipo nervioso.

LA COMPETENCIA EN TODOS LOS ÓRDENES ESTÁ MÁS QUE CANIJA

De ahí que luego les he platicado que las actuales generaciones no la tienen nada fácil, aunque en apariencia así se los quieran hacer ver, pues por la competitividad a la que están y estarán sujetos cada vez más, las condiciones para alcanzar los objetivos propuestos serán más y más difíciles de alcanzar y de ahí que la ansiedad ira el igual proporción de incremento. Y lo que sí tendrán con más proximidad, es un tratamiento a base de ansiolíticos, que eso, en lugar de lograr una cura, lo único que logra es aplazar el punto de quiebre, por lo que se tendrán que ir elevando los índices de consumo de tales ansiolíticos.

NO, NO SOMOS DIOSES, SOMOS SIMPLES MORTALES

El otro día me enteraba respecto a que el joven hijo de un buen amigo, de pronto se comenzó a colapsar y fue llevado de urgencia a una clínica y después de ser auscultado con detenimiento y hasta sometido a un electrocardiograma, se le diagnosticó una crisis de ansiedad, producto de estrés provocado por la forma extenuante en que venía trabajando. O sea, no somos súper seres humanos, sino, simplemente humanos y si queremos tentar el destino yendo más allá, bueno, pues siempre habrá consecuencias.

