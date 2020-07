“Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme” Trump – Obrador

Por: Amira Ibrahim Ruano

Todos tenemos ese sentimiento de: “no nos fue tan mal”. Y sí, es verdad, estamos festejando que no nos humillaron, no nos hicieron una especie de degradación pública o algo que, como país, pudo salirnos carísimo en el extranjero. ¿Pero qué sí pasó? Bueno, muy fácil: nos usaron para fines electorales y punto. No tenemos por qué pensar que fue por el tratado de libre comercio, por qué no es así. El primer ministro de Canadá decidió no asistir debido a que Trump tiene semanas diciéndole que le pondrá aranceles a sus productos, y Canadá simplemente, se mantuvo frío y distante, pues si todos los pronósticos se cumplen, Trump perderá la reelección y los demócratas regresarán a la Casa Blanca. ¿Y qué pasará después? No lo sabemos, pero es la segunda vez que somos el tapete donde se para Trump para llevarse el voto latino.

No voy a sobrevaluar una visita que, desde mi punto de vista, pudo salir muchísimo peor. Y esa es la realidad, todos estamos “tranquilos” por qué esperábamos lo peor y no sucedió. El único momento de dignidad nacional, sucedió al escuchar un “!Viva México!” tres veces en la voz de Obrador, teniendo junto a él, al hombre que ha separado familias enteras en la frontera, usando incluso esas icónicas jaulas donde metían a niños, imágenes que dieron la vuelta al mundo. ¿México necesita a Estados Unidos? Sí, y tanto es así, que lo vimos todos, vimos que a cuatro meses de las elecciones, Trump nos llamó y tuvimos que ir. Cada presidente le habló a su base y cada presidente dio un discurso para su público, para su país, dos showmans en acción.

El libro de “Oye Trump” que publicó López Obrador cuando era candidato, es simplemente un chiste. Nada, pero nada de lo que prometía decirle, se lo dijo. Comparar a Trump con Abraham Lincoln, fue la peor de las locuras de esa visita.

No hubo preguntas para la prensa, porque simplemente era contra natura lo que estábamos viendo, ¿dónde quedó el López Obrador que llamaba a Donald Trump racista, xenófobo, etc.? ¿Quieren algunas frases para recordar? – “Quiero agradecerle a Donald Trump por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos“. ¿Nos volvimos locos? – “Tenemos nuestras diferencias ideológicas, pero no nos vamos a pelear“, “No se nos olvidan los agravios históricos de Estados Unidos a México“. Frases que parecían bombas en la cara de Trump, “Los migrantes son gente buena que viene a trabajar“, y nos guste reconocerlo o no, Trump tuvo que quedarse callado y escuchar, así como nosotros tuvimos que ir y validar su comportamiento, aunque todos saben que es mentira.

¿Y qué pasa en la prensa internacional? Nadie entiende la visita, absolutamente nadie. Pero si la visita es el precio a pagar por un rescate económico, dejemos de negar la realidad y aceptemos que en la política todo tiene precios, la ayuda de Trump a México tenía un precio, y era que el mismo presidente que sacó un libro diciendo que él era todo lo que describe en el mismo, fuera a la Casa Blanca y tuviera que decir que es respetuoso, cada vez más respetuoso (como si tuviéramos que agradecer que no nos falten al respeto). En fin, la visita se tenía que hacer y se hizo, ¿quién ganó?, esperemos a la campaña de Trump y veremos cuántas veces, los elogios de Obrador, serán usados como comerciales de campaña.

Desde mi punto de vista, existe una enorme capacidad de control de Marcelo Ebrard, y eso no lo podemos negar. Él se estaba jugando su puesto como canciller y simplemente hizo un impecable trabajo; desde llevar empresarios de primera línea en México, hasta conseguir que el mismo Carlos Slim estuviera presente. Sí, todos los neoliberales estaban sentados junto a él, apoyándolo, y eso habla de una solidaridad empresarial tremenda. Pero también nos habla de una realidad que AMLO ya no puede seguir negando: sin los empresarios, este país se le cae; y tan se le está cayendo, que los llevó y pidió su apoyo. ¿Y por qué? Porque la economía va a caer más de un 10% y se hunde el barco, se hunde completo. Debo aclarar que, si tengo que ser objetiva, esta reunión fue y será uno de los más grandes momentos de López Obrador en la presidencia. Sean o no simpatizantes de él, la visita tuvo enormes aciertos, y como se le dice lo malo, se le dice lo bueno. Fue brillante llevar al hombre más rico y poderoso de México, Carlos Slim, puesto que no me imagino a Trump haciéndole una grosería.

¿Los agraviados? Pues los más de 34 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que tuvieron que ver y escuchar como Obrador negaba la realidad y lo elogiaba por “ser cada vez más respetuoso“ .

Todos podemos tener derecho a mostrar opiniones distintas acerca de la visita, pero ver al presidente que “odia” a los neoliberales acudir a esa cena, rodeado de los principales “neoliberales de México“, incluyendo al director de Banorte o al presidente de Televisa, etc.; fue una imagen difícil de procesar para su base, y es una imagen que nos habla de la realidad económica de México. No es lo mismo ser candidato que ser presidente y quiero pensar que por fin lo está empezando a entender.

