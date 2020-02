Sonora: violencia, corrupción, impunidades y elecciones 2021

Analistas políticos y sociales de Sonora afirman que el tema de la inseguridad y la violencia ya es verdaderamente preocupante.

En varias regiones del estado la delincuencia está sin control.

Esos analistas sonorenses consideran que en tal estado de cosas se ve muy difícil que un solo partido, es decir sin alianzas de por medio, pudiera ganar las elecciones para gobernador, alcaldías y el Congreso Local en 2021.

El priísta Ernesto Gándara tiene ya casi dos semanas “destapado” sin que nadie en su partido le reclame estar cometiendo actos anticipados de campaña.

Pero Gándara ya está negociando con el PAN, y eventualmente con lo que queda del PRD, una alianza para enfrentar a la probable coalición que formarían

MORENA y el PT llevando como seguro candidato al titular de seguridad pública federal, Alfonso Durazo Montaño.

El registro de actores sociales y políticos de Sonora, a la fecha, se resume en lo siguiente:

Sonora

Gobernadora: Claudia Pavlovich Arellano, PRI (2015-2021).

Por Morena, la carta fuerte es Alfonso Durazo Montaño, si es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo deja libre; el secretario de Seguridad Pública lidera todas las encuestas.

La otra opción es la medallista olímpica Ana Gabriela Gabriela Guevara, directora de la Conade. Incluso el senador Arturo Bours y Célida López, alcaldesa de Hermosillo, son constantemente mencionados entre los precandidatos.

El exsenador Ernesto Gándara anda muy activo en pos de la candidatura priista, aunque en ese partido no ven con malos ojos un posible lanzamiento de Ernesto de Lucas Hopkins, el dirigente estatal; en los círculos priistas aún no se ha descartado completamente el proyecto de Sylvana Beltrones.

Por el PAN suena Antonio Astiazarán, el precandidato más serio para competirles a Morena y al PRI; también ha levantado la mano Ernesto Munro.

Por MC la más fuerte aspirante es María Dolores del Río Sánchez, aunque no descartan a Ricardo Bours.

PRECANDIDATOS:

1) Superdelegado: Jorge Taddei Bringas, sobre quien pesan acusaciones de desvío de recursos.

2) Miembros del gabinete nacidos en Sonora: Alfonso Durazo Montaño (Bavispe, 1954) y Ana Gabriela Guevara, directora de Deporte.

3) Senadores por Sonora: Arturo Bours Griffith y Lilly Téllez (Morena) y Sylvana Beltrones (PRI).

4) Dirigentes partidistas estatales: Jacobo Mendoza Ruiz, de Morena; Ernesto De Lucas Hopkins, del PRI; Ernesto Munro Palacio, del PAN; y Miguel Ángel Armenta Ramírez, del PRD.

5) Alcaldes: Jesús Alfonso Montaño Durazo, de Agua Prieta; Célida Teresa López Cárdenas, de Hermosillo; y Santos González Yescas, de San Luis Río Colorado.

6) Líder del Congreso estatal: Nitzia Corina Gradías Ahumada, presidente de la Mesa Directiva.

7) Diputados federales: Por Morena, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Wendy Briceño Zuloaga, Marco Antonio Carbajal Miranda, Carlos Javier Lamarque Cano, Manuel López Castillo, Lorenia Iveth Valles Sampedro; además de la panista Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Irma María Terán Villalobos, del PRI, Ana Laura Bernal Camarena e Hildelisa González

8) Morales, del PT, Jorge Eugenio Russo Salido, de Movimiento Ciudadano.

El caballo negro que tendría maiceando AMLO para candidato a gobernador de Sonora podría ser Octavio Almada, a quien los especialistas sugieren no perderlo de vista.

EN TIEMPO REAL

1.- Cada vez se suman más instituciones públicas y privadas, al paro nacional del próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo.

Son varias las universidades, gobiernos locales y estatales, así como funcionarios públicos los que se han sumado, algunos hasta con publicaciones en la Gaceta Oficial como lo anunció la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

También los medios de comunicación se suman, entre ellos destacan la solidaridad de El Heraldo de México, SDP Noticias, El Deforma y Grupo Imagen.

2.- Todavía no se presenta una tercera liberación para el líder de La Unión Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez alias “El Lunares”, sin embargo este se dio un tiempo para ponerse cariñoso con su pareja, Gabriela Castillo, conocida como “La Güera”, a quien le mandó una hermosas flores blancas.

Además los abogados de El Lunares se dieron el tiempo para ofrecer asesoría jurídica a la familia de la pequeña Fátima, quien fue encontrada asesinada el pasado 15 de febrero en la alcaldía Tláhuac, ya que están muy preocupados y dolidos por lo que pasó con la niña.

3.- Muchas dudas generó el atentado contra dos escoltas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quienes fueron heridos ayer por la mañana con impactos de arma de fuego.

Primero porque el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, describió como un ataque contra esos elementos, no contra el mandatario. Sin embargo, no dio detalles sobre el móvil de los ataques.

Esta es la segunda vez, en lo que va del gobierno de Corral que sus escoltas o equipo de seguridad sufren atentados y ataques. Y la verdad es que son cada vez más sospechosos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.