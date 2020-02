Irene Ortega Valdivia

Antiguamente muchas de estas sabias palabras nuestros padres las convertían en sabios consejos; y hoy en el acomodo de mi nueva casa, encontré en el área Marina un ancla pendiendo de ella los siguientes consejos incrustados inteligentemente en un banderín alusivo a la institución educativa que las amparaba: la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz, de sus damas promotoras.

Considerando la calidad y el mensaje de cada una de ellas me anima a mencionarlas aquí mismo para que surtan el mismo efecto deseado en aquel entonces.

“…Ten presente siempre que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años pero lo importante no cambia: tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña y detrás de cada logro, hay otro desafío. Sigue aunque todos esperan que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti; y haz que en vez de lástima te tengan respeto; pero no te detengas…”

Sin poder evitar el comparativo, hubo alguien de éste mismo mes y día nombrado por la opinión pública como uno de los mejores presidentes de los EUA quién se atrevió a impulsar al través de su inteligente política la reunificación de tanta división existente en aquel entonces.

Algunos de estos decires políticos, deberían tomarse en cuenta y analizarlos antes de tomar decisiones tan drásticas y absurdas que pueden llevar al país a un fracaso irremediable; algunos porque el abuso y la irresponsabilidad que se observa al manejar muy a su manera ese fondo de estabilidad repetidamente mencionado, heredado del gobierno anterior para invertirlo en lo que se cree atinado y que seguramente no alcanzará.

Lamentable aún la libertad de su atropellado decir cada mañana y cada vez que aprovecha la oportunidad que se le presenta, aunque como siempre ha pasado en México, el ocultamiento de la verdad ha provocado una oleada de rumores y conjeturas, creyendo ilusamente que ese privilegio que le brinda el poder pueda traducirse al logro de sus planes.

Observando mucho y sabiendo poco, la pregunta se ha mantenido en el aire ávida de respuesta. ¿Como podrá el gobierno sostener ese gasto superior a lo que ingresa? Rifando un avión? sacudamos la cabeza ante tanto descalabro y pensemos en el siguiente paso que podrá ser nada grato.

Pero bueno, en esa incertidumbre nos llega como distractor el Amor y la Amistad. Día bendito que hace milagros, porque Amor es amar y amar es sentir el sol por ambos lado y sin duda es soñar.. es creer.. es luchar. Es reír y es llorar. Es pensar, es desear y es hacer. Y también es cantar y bailar, es rezar y esperar y sobre todo es confiar.

Es ese impulso que nos llega desde muy dentro con el deseo de compartir finalmente pensamientos y palabras con éste sentir que no está ajeno a lo que quisiéramos tener en el ambiente político.

Por esto y mucho más, amar es también sufrir, pero sufrir amando es lo mejor que existe.

Felicidades Amigas!

