Por: Bárbara Galindo

Retos de las mujeres encabezando el liderazgo en la vida pública

Comenzaré con esta pregunta:

¿Qué significa ser mujer en la política? Como mujeres, nos enfrentamos a un sinfín de situaciones u obstáculos, como la intimidación de funcionarios para no señalar sus ineficiencias, problemas dentro del medio a causa de intereses ajenos, o el ser mal vista ante decisiones que se toman, principalmente rechazadas y criticadas por personas misóginas y machistas, entre muchas otras cosas. Estas acciones nos hacen reflexionar y el preguntarnos constantemente antes de tomar una decisión el cómo lo haremos, cuándo, por qué, para qué…

Se ha hecho una gran lucha para erradicar la desigualdad, y a pesar de los resultados, lamentablemente nos falta mucho por hacer. Es distinto verlo desde afuera a estar dentro y vivirlo.

Es importante, como mujeres y líderes, no quedarnos estancadas y retarnos día a día a salir de nuestra zona de confort, entender y aceptar que no todas las personas van a estar de acuerdo con las decisiones que tomamos e ir de la mano por un mismo objetivo, que es el cambio hacia una nueva generación de política. Una política donde no exista desigualdad y tengamos las mismas oportunidades todos. Donde no se necesite “politiquería” para estar en un puesto, sino demostrar mediante proyectos viables la capacidad intelectual para ocupar lugares dentro de los espacios públicos. Donde ninguna persona con pensamientos de la política antigua te imponga lo que quiere que hagas en el presente. Sobre todo, donde no seamos minoría.

Soy Bárbara Galindo, licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, orgullosamente tengo mi despacho “BG Consulting & Taxes” y soy Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Futuro y Presidenta de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Boca del Río, Veracruz.

Quiero agradecer de manera personal a Amaury Hamud y al Lic. Sergio Cadena, quienes depositaron su confianza en mí para liderar proyectos en cargos tan importantes y sobre todo que han ido de la mano, conmigo, desde el primer día para lograr los objetivos planteados.

