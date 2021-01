Resolución Miscelánea Fiscal 2021

Por: Barbara Galindo Ramos

Principales cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

¿Qué es ISR? En resumidas palabras, es el impuesto que se calcula en proporción a los ingresos obtenidos.

Es un impuesto directo porque no se puede trasladar.

Su retención varía desde 1.92% a 35%

Los aspectos más destacados la actualización de la Resolución Miscelánea Fiscal al 2021 son las siguientes:

1. Pérdida deducible en venta de acciones. Regla 3.3.1.46.

Se añade esta regla referente al aviso que se tiene que presentar derivado de la determinación de una pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos valor fuera de Bolsa de Valores, el cual ya existe hoy en una ficha técnica (4° LISR)

2. Pagos provisionales de personas morales. Regla 3.9.19.

Se establece que para el ejercicio fiscal 2021, los pagos provisionales vendrán precargados con la información de ingresos, los pagos provisionales realizados con anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio anterior.

3. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles. Regla 3.10.4.

Se incorpora a la presente regla, un último párrafo en el que se señala que las org. civiles y fideicomisos que no presenten el aviso de reanudación de actividades o de cancelación ante el RFC, así como aquellas que se encuentran canceladas en dicho registro, perderán la continuidad de la vigencia de su autorización.

4. Organismos de integración como personas morales con fines no lucrativos. Regla 3.10.5.

Se deroga la referida regla en la que se señalaba que se consideran como personas morales con fines no lucrativos, a los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

5. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles. Regla 3.10.5.

Se señala adicionalmente en la presente regla que, en caso de no presentarse la documentación en los 12 meses siguientes a la recepción de la autorización condicionada, los donativos recibidos en dicho periodo se considerarán como ingreso acumulable.

Asimismo, se añaden dos últimos párrafos que señalan que la donataria podrá solicitar la autorización de actividades adicionales únicamente cuando obtenga la autorización definitiva, y da la opción a las entidades con autorización condicionada de manifestar que no desean obtener la definitiva, y en su caso, los donativos otorgados no serán deducibles.

Se adicionan dos supuestos en los que las organizaciones civiles y fideicomisos no podrán obtener la autorización para recibir donativos deducibles.

6. Informativa de transparencia. Regla 3.10.10.

Se señala adicionalmente en la presente regla, que la información relativa a la ficha de trámite 19/ISR deberá presentarse a más tardar el 30 de julio de 2021, a través del portal del SAT a partir del 2 de junio 2021, sin importar que en el ejercicio correspondiente no se hubieran recibido donativos.

Por otro lado, quienes recibieron donativos con motivo de los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017, deberán presentar un informe final en las fechas señaladas anteriormente.

7. Donativos para mitigar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Regla 3.10.28.

Se incorpora la referida regla en la que se señala que por los donativos que se reciban para mitigar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV2, se deberá emitir un CFDI señalando en el apartado de leyenda del complemento de donatarias: “COVID19”. Asimismo, se deberá presentar un informe de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 146/ISR “Declaración informativa de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2”.

8. Aviso para informar sobre la reorganización, reestructura, fusión, escisión. Regla 3.18.39.

Se adiciona la referida regla, en la que se dispone que los residentes en el extranjero que enajenen acciones de una sociedad residente en México, derivado de una reestructura, deberán presentar un aviso en los términos de la ficha de trámite 50/ISR “Aviso que deberá presentar el residente en el extranjero que enajene acciones emitidas por una sociedad residente en México, por la reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar que lleve a cabo”.

9. Ingresos que no se consideran ingresos pasivos. Regla 3.19.8.

Se adiciona la referida regla, que señala que podrá considerarse que no son ingresos pasivos los que provengan de servicios prestados a personas que no residan en el país donde se ubique la entidad extranjera, cuando se cumplan los requisitos citados en la presente regla y se presente el aviso de conformidad con la ficha de trámite 147/ISR “Aviso con respecto a ingresos provenientes de servicios que no serán considerados ingresos pasivos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.