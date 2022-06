Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

También debes saber que la expansión de la línea de luz es Partzuf AF, Keter a los cuatro mundos ABYA. Y debido a que necesariamente hay cuatro niveles, uno abajo del otro en cada expansión – AB, SAG, MA y BON – esa línea incluye también los cinco Partzufim de AK.

Un manantial apareció dentro de la llama poderosa, desde la cual se pintaron los colores de abajo. Un manantial es un Masaj que fue establecido dentro de Maljut, para elevar Or Jozer, ya que el Bitush (golpeteo), Zivug de Hakaa, con la luz superior, un Zivug incesante, se convirtió en Masaj, como un manantial que fluye ininterrumpidamente con Or Jozer. Los colores se refieren a Dinim; pintados significa la revelación de los Dinim; abajo significa en las Sefirot del Guf.

Esto es así porque la iluminación de Or Jozer ilumina de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Su iluminación de abajo hacia arriba se llama Rosh, y los colores aún no se revelan aún en la iluminación del Rosh. Más bien, los cuatro colores son evidentes solo en su iluminación de arriba hacia abajo, que se denomina Guf. Es por este motivo que se dijo que los colores se pintaron abajo, es decir que los Dinim se revelaron con una iluminación de arriba hacia abajo y no con una iluminación de abajo hacia arriba.

Los Dinim no podían aparecer de abajo hacia arriba porque el superior y el inferior son siempre la causa y la consecuencia, en donde el inferior es causado por el superior. Y ya que la llama poderosa está abajo, en Maljut del Rosh, la iluminación de abajo hacia arriba, la causa – las nueve Sefirot superiores – no se ve afectada en absoluto por las deficiencias de su consecuencia – Maljut.

Pero el Guf se origina por el Zivug de Hakaa de la llama poderosa, y la llama poderosa es la razón de ello. Por lo tanto, los Dinim de la llama poderosa aparecen en él, pues toda la fuerza de los Dinim de la causa, aparece en su consecuencia. Por esto deben saber que cada Aviut y deficiencia pueden actuar solamente desde el lugar en que surgen hacia abajo y no desde el lugar en que surgen hacia arriba.

2. Desde lo más recóndito de lo que está oculto, desde Ein Sof, Maljut de AK, emanó dos Partufim. Él hendió y no hendió y su Avir no es conocido en absoluto. Un Partzuf es considerado una hendidura, el surgimiento de medio grado, VAK con deficiencia de GAR, y el otro no es una hendidura, un surgimiento de todo un grado. Su Avir es del nivel de Ruaj, lo cual es VAK con la ausencia de GAR, desconocido, pues allí no hay Zivug para la extensión de GAR. “Conocido” quiere decir un Zivug para la extensión de GAR.

Explicación: El Zohar comienza por dilucidar cómo los cinco Partzufim de Atzilut surgen de Maljut de AK. Explica cómo Maljut de AK emanó Partzuf Keter de Atzilut, denominado Partzuf Atik y Nukva de Atik, pues Nukva de Atzilut emergió de ella como una hendidura, y el aspecto masculino de Atik emergió de ella, no como una hendidura. Ese hendimiento es la asociación de Midat ha Din (cualidad del juicio) con Midat ha Rajamim (cualidad de misericordia) que se denomina Tzimtzum Bet de AK.

Es como hemos aprendido – en el principio, Él consideraba crear el mundo con Midat ha Din, que se refiere a Maljut de AK, de cuyo Zivug surgió el Partzuf AK, el cual es Midat ha Din. Él observó que el mundo no podía persistir, así que trajo a Midat ha Rajamim y la asoció con Midat ha Din. Observó que los mundos no podían existir, así es que Él elevó Midat ha Rin, Maljut de AK, hasta Bina de AK, Midat ha Rajamim, la Maljut de unión, que estaba al final de las Sefirot de Rosh. Esta ascendió al lugar de Bina de Rosh y allí hizo un Zivug de Hakaa con la luz superior.

Continua mañana…