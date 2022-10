Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

La mujer, que tiene sangre pura y sangre impura, se le entrega a él por parte de la Mishná. Ella no es ni su compañera ni su unificación porque todo el tiempo que Maljut, la esposa de ZA, necesite mitigación de Biná y contenga dos puntos – desde uno de los cuales se extiende la sangre pura, y desde el otro, la sangre impura – el Zivug es inconstante. Si no son merecedores, la sangre impura se extiende y el Zivug de ZON se interrumpe. Por lo tanto, la sangre impura se entrega a la Nukva de ZA debido a la Mishná, la esposa de Matat que extiende de ella. Por lo tanto, la Nukva no es la compañera permanente de ZA y no es su unificación completa, ya que no existirá unificación completa hasta que la multitud mezclada no sea borrada del mundo.

Y debido a la multitud mezclada, Moisés fue enterrado fuera de la tierra santa. Su sepulcro es la Mishná, y nadie conoce el lugar de su tumba al día de hoy. Sepulcro quiere decir ocultación. La resucitación de los muertos es la revelación. La razón por la cual Moisés desapareció y fue sepultado fuera de la tierra se debe al dominio de la Mishná en el mundo. Es debido a esto que nadie conocerá el lugar de su sepultura hasta el día del final de la corrección. Entonces, con la resucitación de los muertos, aparecerá Moisés con los dos Mesías.

Su sepultura, la ocultación del alma de Moisés, proviene de la Mishná, quien domina a la reina, que se llama Cabalá (también recepción) por Moisés, y ella es Maljut, y la reina está separada de su esposo. Es debido a esto que está escrito: “Por tres cosas la tierra tiembla”, es decir, Maljut, Nukva de ZA, la tierra. “Por el siervo cuando reina”, Matat. La sierva es la Mishná, aludiendo al versículo: “Una sierva que es heredera de su señora”, se relaciona con la Mishná, la esposa de Matat. “Y el insensato cuando se llena con pan”, es la multitud mezclada, “Pueblo insensato y falto de sabiduría”, por el versículo: “Y un insensato cuando se llena de pan”, que se aplica a la multitud mezclada que se llama “Pueblo insensato y falto de sabiduría”.

Y el Señor Dios formó todos los animales del campo

“Y el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y toda ave de los cielos”. Ay de las personas que tienen el corazón sellado y los ojos cerrados. No prestan atención a los secretos de la Torá ni conocen que las palabras, “animales del campo y toda ave de los cielos”, hacen alusión a los pueblos de la tierra. E incluso aquellos que fueron merecedores de un Nefesh viviente, en tanto no sean merecedores de un Ruaj viviente no son de ayuda a la Divinidad durante el exilio y no son de ayuda para Moisés, que está con la Divinidad, pues cada vez que la Divinidad fue exiliada, Moisés no se apartó de ella.

Rabí Eleazar dijo: “¿Quién aplicó las obras del hombre en Israel y en Moisés? Después de todo, las escrituras hablan de Adam, ¿entonces por qué se toman las obras de Adam HaRishon para aplicarlas en Moisés e Israel?” Rabí Shimon le dijo: “Hijo mío, ¿y tú dices esto? ¿No aprendiste del versículo “Anuncia el final al principio’, pues en el principio de la creación, las obras que son del final de los tiempos, al final de la corrección, están aludidas en el principio de la creación?”

Y es por esto que Moisés no murió, pues él está con la Divinidad en el exilio y a él se le llama “hombre”. Está escrito acerca de él en el último exilio, “Pero para Adam no encontró ayuda”. Más bien todos están contra él. “Pero para Adam Él no encontró ayuda contra él”, está escrito acerca del pilar central, ZA, quien no tuvo ayuda para sacar a la Divinidad del exilio. Está escrito: “Miró hacia aquí y hacia allá y vio que no había nadie”. Moisés está en su misma Bejina, como el pilar central, y está escrito acerca de él, “Pero para Adam no encontró ayuda contra él”, como el pilar central.

Como no encontró ayuda, está escrito: “Y el Señor Dios hizo caer somnolencia sobre el hombre y se durmió”. “El Señor Dios”, es AVI. La somnolencia es el exilio, como está escrito acerca del exilio, “Y una somnolencia cayó sobre Abram”. Él hizo caer el sueño sobre Moisés y se durmió, y el sueño no es sino el exilio porque durante el sueño, los Mojin se apartan. Asimismo, durante el exilio, Daat (conocimiento/razón) se apartan de Israel. Es debido a esto que el sueño no es sino el exilio. “Y tomó una de sus costillas”. ¿Cuál costilla tomó? De esas siervas de la reina. AVI tomó una de ellas y ella es considerada Laban (también “blancura”) y está escrito acerca de ella, “Tan bella como la luna (Levana significa tanto ‘luna’ como ‘blancura’)”.

Explicación: Por sí misma, Maljut no es apta para los Mojin, ya que fue restringida en Tzimtzum Alef para no recibir Or Yashar en ella. Toda su corrección se hace a través de su ascenso e Hitkalelut con Rajamim, Biná, AVI. Sin embargo, en el futuro, al final de la corrección, y la corrección de Moisés y de los dos Mesías, ella se corregirá a sí misma y será apta para recibir Or Yashar y no necesitará ser mitigada con Biná. Por consiguiente, existen dos formas de construcción para la Divinidad:

Antes del final de la corrección, por medio de la mitigación al ascender a AVI. Este es el pilar central para ZA. Al final de la corrección, con su propia esencia. Eso se refiere a Moisés.

Debido a ella, está escrito en el último exilio, “Pero para Adam no encontró ayuda”, para la corrección de Moisés y los dos Mesías, ya que aún después del Hitkalelut de ella con Biná, recibirá solo las primeras nueve de ella, pero su propia Bejina, su Maljut, permanece sin corrección. A esto se refiere el último exilio y es debido a esto que se dijo sobre ella, “Pero para Adam no encontró ayuda”, más bien todos están contra él. Está escrito acerca de ese tiempo, “Y el Señor Dios hizo caer sobre el hombre somnolencia y se durmió”. No hay sueño sino exilio porque ya que no encontró ayuda para corregirla, fue sentenciada al último exilio cuya corrección se hace por medio de Moisés.

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ