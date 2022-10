Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Idolatría, derramamiento de sangre, incesto

“Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, ‘De todos los árboles del jardín podrás comer, más del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás’”. “Mandó”, alude a la prohibición de la idolatría, que está integrada en el árbol del conocimiento, como aprendemos que no hay imperativo salvo en la idolatría, ya que del árbol del conocimiento se extienden otros dioses. Esto es porque tres transgresiones están integradas en el árbol del conocimiento: la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre.

La Klipá de la idolatría reside en el hígado, por lo cual el servicio se vuelve pesado (Kaved quiere decir tanto “hígado” como “pesado”), que es la idolatría. El hígado está enojado para la idolatría porque con el enojo, el hígado se vuelve una morada para la Klipá de la idolatría. Se dijo: “Todo aquel que se enoja es como si hiciera idolatría”. Está escrito: “Mandó”, que nos habla de la transgresión de la idolatría incluida en el árbol del conocimiento.

Las palabras, “al hombre”, se refieren al derramamiento de sangre, incluido en el árbol del conocimiento, como está escrito: “El que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada”. Aquí escribe “el hombre”, y en derramamiento de sangre está escrito “hombre”. Así como es derramamiento de sangre allí, es derramamiento de sangre aquí. Las Klipot del derramamiento de sangre residen en la vesícula biliar. Es la espada del ángel de la muerte, con la cual da muerte al hombre. La gota amarga pende de la espada del ángel de la muerte, por la cual el hombre muere. Y también está escrito: “Y su fin es amargo como el ajenjo, filoso como espada de dos filos”.

Es decir, este es el incesto, indicando la prohibición del incesto, integrado en el árbol del conocimiento. La Klipá del incesto está en el bazo. Está escrito acerca de este, “Ella come y se limpia la boca, y dice, ‘No he hecho nada malo’”, pues no hay boca o arterias en el bazo con que beber y bebe de la sangre negra del hígado, aunque no tenga una boca.

Los que derraman sangre provienen de la Klipá que reside en la vesícula biliar. Por lo tanto, cuando las arterias en el corazón ven una gota de bilis (de la vesícula biliar), en seguida huyen de esta, como aprendemos que el hígado está enojado y la vesícula biliar deja caer una gota en él. Esto es así porque entonces la sangre en el hígado huye y su enojo se calma, y este escape es porque la Klipá de aquellos que derraman sangre está en la vesícula biliar, por lo que las sangres le temen y huyen de ella.

La costumbre de aquellos que cometen incesto es siempre esconderse en la oscuridad, como está escrito: “Aguarda el atardecer el ojo del adúltero, diciendo, ‘No me verá ojo alguno’”. Con esto se refiere a la sangre negra del bazo, pues la Klipá del incesto reside en la sangre negra, que se parece a la oscuridad.

El que transgrede derramando sangre, con idolatría y con incesto, su alma se encarna en las tres fuerzas de las Klipot: hígado, vesícula biliar, bazo. Son juzgados en el Infierno y puestos bajo tres encargados de allí, que se llaman “dañador”, “ira” y “furia”.

Quince incestos son la suma de Yud-Hei en el nombre HaVaYáH. Otros seis incestos son seis segundos, como el valor de Vav de HaVaYáH. Antes de que Israel partiera al exilio y la Divinidad estaba con ellos aún, el Creador le mandó a Israel, “La desnudez de tu madre tu no la descubrirás”, para no mancillar a la Divinidad, la madre de Israel, y este exilo es considerado el descubrimiento de la desnudez de la Divinidad. Israel fue exiliado por la transgresión de incesto y la Divinidad en el exilio es la desnudez de la Divinidad porque la partida de la Divinidad al exilio es considerada su desnudez, como está escrito: “Quienes la honraban la despreciaron porque contemplaron su desnudez”.

La desnudez de la Divinidad es Lilit, la madre de la multitud mezclada. Se le considera como desnudez porque el dominio de la Divinidad y su abundancia, la madre de Israel, fue a dar a Lilit, la madre de la multitud mezclada, que recibe dominio en el momento del exilio, son considerados como el incesto de la Divinidad y el incesto del Israel de lo alto, ZA, el esposo de la Divinidad. Está escrito acerca del Israel de lo alto, “No descubrirás la desnudez de tu padre”, ya que cuando la Divinidad está en el exilio, Lilit y la multitud mezclada reciben su abundancia que él debería haber entregado a la Divinidad. Es por esto que el exilio es considerado la desnudez del Israel de lo alto.

Aquellos que transgreden con el incesto, causan separación entre la primera Hei de HaVaYáH y la última Hei de HaVaYáH, de manera que la Vav de HaVaYáH, no se intercalará entre ellas. Está escrito: “No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija”, ya que la primera Hei es Ima y la última Hei es su hija. Y puesto que la Vav de HaVaYáH, ZA, no se intercalará entre ellas para recibir de Ima y dar a su hija, la mujer y la hija son dañadas porque impedir el otorgamiento de la primera Hei es también considerado como desnudez de ella. Una mujer y su hija son la Divinidad superior – Ima – y la Divinidad inferior – su hija.

La razón por la cual en el exilio ellos provocan que la Vav no se intercale entre la Hei y la Hei es que durante el exilio, cuando la multitud mezclada, que son las cinco especies NEGA RA (acrónimo que forma las palabras “aflicción terrible”), pueden acercarse para recibir la abundancia de la Vav entre la Hei y la Hei, y en ese momento el Creador, quien es la Vav, no tiene permitido intercalarse entre ellas. Este es el significado de “El río está seco y desecado”.

Esto es, la abundancia de la primera Hei, el río se resecará y la última Hei estará seca por falta de su abundancia, de manera que la multitud mezclada no se nutra a través de la Vav, el árbol de la vida. Por esta razón, no hay acercamiento a la Vav entre la primera Hei y la última Hei, mientras la multitud mezclada se encuentre entre ellos, es decir, durante el exilio, cuando pueden acercarse para nutrirse de ellos.

