Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Y las palabras, “Y el árbol de la vida en medio del jardín”, se aplican al estado del hombre de Gadlut, cuando adquiere Neshamá, Ruaj, Nefesh de Atzilut, pues entonces Atzilut asciende y viste ZA, llamado “el árbol de la vida”, y el hombre también es considerado el árbol de la vida, como él, ya que el inferior que viste al superior se vuelve como él. En ese momento el hombre estaba en el Jardín del Edén de Atzilut.

Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, el anciano ascendió. Rabí Shimon dijo: “Seguramente este era un ángel. Y así es que tenemos respaldos”. Rabí Shimon explicó las palabras, “Y el árbol de la vida en medio del jardín” como relativas al final de la corrección, por lo que el anciano no tuvo necesidad de preguntar acerca de él – que Matat no es nombrado “el árbol de la vida” – ya que las palabras, “Y un río salía del Edén”, tratan de los seis mil años en que Matat se halla bajo la forma de bien y el mal, y las palabras, “Y el árbol de la vida en el medio del jardín” tratan del final de la corrección cuando BYA y Matat vuelven a estar en Atzilut y Matat es considerado el árbol de la vida.

Cuando Rabí Shimon vio que el anciano no entendía, supo que era un ángel, pues los ángeles no tienen alcance de aquello que llegará al final de la corrección, como está escrito: “Según se le está diciendo a Jacob y a Israel, ‘¿Qué está haciendo tu Dios?’” Esto es que entonces, al final de la corrección, el alcance de Israel será más grande que el alcance de los ángeles, y los ángeles le preguntarán a Israel, qué está haciendo Dios, ya que Aquel que emana corrigió los cuatro mundos ABYA cuanto fue necesario para que Israel pudiera completar la corrección.

Sin embargo, no hizo nada en relación al final de la corrección misma, como aprendemos, “Eres Mi asociado”, Yo inicié los mundos y tú debes completarlos. Es debido a esto que los ángeles también no tienen nada del final de la corrección y no alcanzan nada de esto. A ese respecto, deben preguntar a Israel, “¿Qué está haciendo Dios?” Por esta razón, ya que Rabí Shimon observó que no sabía cómo resolver los versículos sobre el árbol de la vida hasta el final de la corrección, se dio cuenta de que era un ángel, y que no tenía alcance de esto.

Es debido a esto que dijo: “No solamente el anciano no contradijo sus palabras, sino que incluso respaldó con sus palabras, las palabras de Rabí Shimon”. Según el anciano, las palabras, “Y un río sale del Edén” se relacionan al tiempo de Katnut, y las palabras, “Y el árbol de la vida en medio del jardín”, se relacionan al tiempo de Gadlut. Es similar a las palabras de Rabí Shimon quien interpretó las palabras, “Y un río salía del Edén”, en relación a los seis mil años en que BYA están en Katnut, separados de Atzilut, y las palabras, “Y el árbol de la vida en medio del jardín”, se relacionan con el final de la corrección, cuando BYA retornen a Atzilut y Gadlut. Por lo tanto, las palabras del anciano son similares a las palabras de Rabí Shimon y respaldan sus palabras.

Y lo puso en el Jardín del Edén

Cuando el anciano hubo explicado los versículos, “Un río salía del Edén”, relativo a Katnut y Gadlut de Adam HaRishon , Rabí Shimon también explicó, “Y el Señor Dios tomó al hombre”, en relación a Katnut y Gadlut de Adam HaRishon . Él pregunta, “¿De dónde lo tomó, en dónde estaba antes de que lo pusiera en el Jardín del Edén?” Lo tomó de las cuatro Yesodot separadas, de las cuales está escrito: “Desde allí se divide y se convierte en cuatro cabezas”, aludiendo a las cuatro Yesodot. El Creador lo separó de esas cuatro Yesodot separadas y lo puso en el Jardín del Edén de Atzilut.

Como lo explicó el anciano en el versículo: “Y un río salía del Edén” en relación a Adam HaRishon en Katnut, que salió de Atzilut, Edén, y entró en los BYA separados, más adelante en Gadlut, se elevó al Jardín del Edén de Atzilut en donde recibió estos tres lazos – Neshamá, Ruaj, Nefesh – que se denominan “Edén”, “río” y “jardín”. Edén es la luz de Biná, que es Neshamá. Un jardín es la luz de Maljut de Atzilut, Nefesh, y el hombre mismo se volvió un río que riega el jardín, la luz de Ruaj. Así es también como Rabí Shimon interpretó “Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén”, ya que anteriormente, estaba en los BYA separados y su Guf era de los cuatro Yesodot separados, pero en el momento del Gadlut, el Creador lo separó de las cuatro Yesod separadas y lo subió al Jardín del Edén de Atzilut, y el se volvió el río de Atzilut, que recibe del Edén y le imparte al jardín.

Como con Adam HaRishon en su Gadlut, cuando Él lo elevó desde los BYA separados al Jardín del Edén de Atzilut, así el Creador lo hará con el hombre que se arrepiente y se ocupa de la Torá. En ese momento, el Creador toma al que se arrepiente de los BYA separados, y está escrito acerca de las cuatro Yesodot separadas, “Y desde allí se separa”. Lo separa de sus deseos y lo pone en Su jardín, que es la Divinidad, Maljut, para servir a la Divinidad con Mitzvot positivas (preceptos para ejecutar acciones), y para guardar a la Divinidad de las Mitzvot negativas (preceptos para eludir acciones), como está escrito: “Para servirla y guardarla”, para esforzarse en las Mitzvot positivas y en las Mitzvot negativas.

Si es recompensado con guardar a la Divinidad, será un Rosh sobre las cuatro Yesodot en su Guf y se convertirá en un río mediante el cual serán regadas y no así por Sitra Ajra. Y es reconocido como señor y gobernante porque al estar en el Jardín del Edén y observar las Mitzvot de preservar el Jardín del Edén, la Divinidad, las cuatro Yesodot en su Guf se incluyen en el jardín porque el jardín es su Nefesh. El Guf y Nefesh (cuerpo y mente, respectivamente) están siempre incorporados uno en el otro y puesto que el hombre mismo es un río, que recibe la abundancia del Edén y riega el jardín, resulta que riega a las cuatro Yesodot en su Guf. En este momento domina sobre ellas para que no codicien algún deseo para sí mismas y donde quiera que volteen, será para dar alegría a su Hacedor.

