Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Corresponden a los dos ojos desde donde dos lágrimas caen al gran mar, ya que Jojmá es llamada, “ojos” – el ojo derecho que corresponde a Jojmá superior y el ojo izquierdo que corresponde a Jojmá inferior. Las lágrimas caen porque con estas dos tablas – Biná y Maljut – Moisés hizo descender y entregó la Torá a Israel. La tabla derecha es Biná y la izquierda es Maljut, que corresponde a los dos ojos. Israel no fue digno de estas porque se rompieron y cayeron por el pecado del becerro, como está escrito: “Y las rompió al pie del monte”. Esto es lo que provocó la destrucción del Primer y Segundo Templo ya que estos también extienden de las dos tablas – el primer Templo de la tabla derecha, Jojmá superior, Biná, y el segundo Templo de la tabla izquierda, Jojmá inferior, Maljut. Por lo tanto, la falta al romper las tablas causó su destrucción.

Es debido a esto que dos lágrimas cayeron al gran mar, aludiendo a las dos destrucciones que se hicieron por el rompimiento de las primeras tablas. Las tablas cayeron y se rompieron porque la Vav salió de ellas, la Vav de “Y formó”. Las dos letras Yud de “Y formó” (en hebreo) son dos letras Yud en la letra Alef [], lo cual son dos tablas. La Vav de “Y formó” es la línea inclinada entre ellas, el árbol de la vida. Hasta que Israel corrigió el pecado del árbol del conocimiento, y la impureza de la serpiente cesó en ellos, fueron merecedores de las tablas, que son las dos letras Yud – Jojmá superior y Jojmá inferior – y fueron merecedores del árbol de la vida, que es una línea inclinada entre ellas, la libertad del ángel de la muerte.

Sin embargo, a través del pecado del becerro, ellos corrompieron su corrección, razón por la cual el árbol de la vida se apartó de ellos, ya que el daño del árbol del conocimiento volvió a ellos y una vez más fueron esclavizados por el ángel de la muerte, y las tablas, que estaban incluidas en el árbol de la vida, cayeron y se rompieron. Entonces, Él les dio otras dos tablas, las del árbol del conocimiento del bien y el mal, con lo cual se les entregó la Torá bajo la forma de lo prohibido y lo permitido. En la derecha está la vida y en la izquierda está la muerte, como aprendemos, “Para aquellos que van a la derecha de ella – la poción de la vida; para aquellos que van a la izquierda de ella – la poción de la muerte”.

Esto es lo que Rabí Akiva aconsejó a sus discípulos, ‘Cuando lleguen a las piedras de mármol puro no digan ‘agua, agua’ para que no se expongan”. Esto es, no equiparen las piedras de mármol puro a otras piedras, que son la vida y la muerte, de las cuales, es como está escrito: “El corazón del justo a su derecha y el corazón del insensato a su izquierda”. Además, se estarán exponiendo porque estas piedras del árbol del conocimiento del bien y el mal están en separación y las piedras de mármol puro están en unificación, sin separación alguna.

Si dices, “Sin embargo, el árbol de la vida se apartó de ellas en el momento del pecado del becerro y cayeron y se rompieron, por lo tanto, existe la separación entre ellas”, “El que habla mentira no permanecerá ante Mis ojos”, ya que en lo alto no existe separación en ellas. Esto es así porque las que se rompieron eran de estas piedras de mármol puro, por lo que no existe separación en ellas como las piedras de mármol puro. Por esta razón, se considera que nunca se rompieron.

Explicación: La Torá es llamada “agua”, como aprendemos, “No existe otra agua que la Torá”. El origen de la Torá es las dos tablas del testimonio, que son Biná y Maljut. Es debido a esto que se llaman “dos tablas de piedra”, ya que hacen brotar agua, que es la Torá. Israel recibió las primeras tablas con perfección, como sucederá al final de la corrección, como está escrito: “Está grabado (Harut) en las tablas”, no lo pronuncies Harut, sino Herut (libertad) porque representaban la libertad del ángel de la muerte, como sucederá al final de la corrección. Sin embargo, a través del pecado del becerro, ellos corrompieron la corrección y el dominio del ángel de la muerte retornó a ellos y las tablas se rompieron, y a ellos se les entregaron unas segundas tablas con la figura de la vida y la muerte.

Toda la corrección no es sino la extensión de la luz de la Torá porque a través del MAN que Israel eleva al observar la Torá y las Mitzvot y las buenas obras, causan los Zivugim superiores que gradualmente revelan la luz de la Torá a Israel hasta que a través de esta, se les concede el final de la corrección. Entonces, las dos tablas de piedra aparecen, dos piedras de mármol puro, y allí ya no hay “agua, agua”, con separación, que son aguas en la derecha, que son la vida, y aguas en la izquierda, que son la muerte. “La muerte será consumida para siempre”, y todos son puros y todos están vivos. Resulta que las piedras de mármol puro son el resultado de un vástago de la Torá entera, revelada a través de las segundas tablas con respecto a “agua, agua”.

Es lo que Rabí Akiva aconsejó a sus discípulos, “Cuando lleguen a las piedras de mármol puro no digan ‘agua, agua’”. Él tenía temor de que ellos pensaran erróneamente que las piedras de mármol puro son el resultado de la Torá que fue revelada como agua, agua, separada de las segundas tablas, pues entonces ellos rebajarían el mérito de las piedras de mármol puro, porque a pesar de que por sí mismas son agua pura, debido a que surgieron de “agua, agua”, es suficiente juzgar para ser como aquel que se juzga.

Es debido a esto que él dijo: “No equiparen las piedras de mármol puro con otras piedras, que son la vida y la muerte”, pues al pensar que las piedras de mármol puro son vástagos, un resultado de las segundas tablas, en las que hay vida y muerte, las están equiparando a estas, y es suficiente juzgar para ser como aquel que estas juzgando. Por lo tanto, estarán menospreciando las piedras puras de mármol.

Asimismo, además de menospreciar, se mienten a sí mismos, porque antes de la corrección, cuando la Torá se extendía de las segundas tablas en el árbol del conocimiento del bien y el mal, la fuerza de la separación dominaba. Pero ahora que las piedras de mármol puro han sido reveladas, la unificación sin ninguna separación ha ido revelada, es decir, que se reveló un asunto y es que desde el principio nunca existió ninguna separación. Por lo tanto, ¿cómo piensan que las primeras tablas se rompieron y que el árbol de la vida se apartó de ellas? Esta es una mentira completa, porque ahora se ha revelado que no existe separación en lo alto en las primeras tablas, pues estas tablas que se rompieron eran piedras de mármol de ahora, y todo el dominio que el árbol del conocimiento del bien y el mal tenía con la separación, por el momento, se ha ido como si nunca hubiera existido en el mundo.

Resulta que las primeras tablas no se rompieron, y toda la Torá que fue revelada y originó el final de la corrección, en realdad surgió de las primeras tablas. El bien y el mal y la vida y la muerte no estaban en absoluto mezclados en ella, como te parecía antes de la corrección con la forma de las segundas tablas. Esto es, al final de la corrección, cuando SAM sea revocado, quedará de manifiesto que SAM nunca existió, sino que la unidad siempre dominaba, como está escrito: “No hay nadie más aparte de Él”.

