Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

234) “Arbusto alguno del campo”, se refiere al primer Mesías, el Mesías, hijo de David, antes que estuviese en la tierra. “Arbusto alguno en el campo”, se refiere al segundo Mesías, el Mesías, hijo de José. ¿Por qué no había Mesías en la Tierra? Porque Moisés no estaba con ellos. Acerca de él está escrito: “Ni había hombre que labrara el suelo”. “No será apartado el cetro de Judá”, es el Mesías, hijo de David. “Ni el bastón de mando de entre sus pies”, es el Mesías, hijo de José, “Hasta que llegue Shilo”, es Moisés, ya que Moisés en Guematría es Shilo. “Hacia él se reunirán los pueblos”, son las letras de “Y Levi Kohat”, es decir que la corrección pasará por Moisés a través de Kohat, a Levi, que son sus padres.

¿Cuál es el significado de los dos Mesías y la diferencia entre ellos? ¿Por qué pueden aparecer sólo luego de la revelación del alma de Moisés? Se debe a la asociación de Midat ha Rajamim con Din, cuando Maljut estaba incluida en Biná, el Atzmut (ser) de Maljut fue extraído y solo hay las primeras nueve de Maljut en ella, la inclusión de Maljut en ellas, mientras que su propio ser fue ocultado en Rosh Átik. Por esta razón, Maljut de ZA se dividió en dos reinos: desde el Jazé hacia arriba ella es la tienda de Lea, el mundo encubierto, y desde allí extiende el Mesías, hijo de David, el hijo de Lea. Desde el Jazé hacia abajo, es la tienda de Raquel, el mundo revelado, desde donde extiende el Mesías, hijo de José, el hijo de Raquel.

Resulta que hay diez Sefirot completas en Maljut desde el Jazé hacia arriba, pero en Maljut desde el Jazé hacia abajo, falta su Maljut y esta se termina en Yesod. Por esta razón existe una pelea entre el Mesías, hijo de David y el Mesías, hijo de José con respecto al propósito del final de la corrección. El Mesías, hijo de David, quiere ser rey, conducir a Israel con su Bejina desde Maljut arriba del Jazé, en donde el Zivug es perfecto, desde el rostro del hombre. Es debido a esto que su iluminación es completa. Pero el Mesías, hijo de José no está contento con el liderazgo del Mesías, hijo de David porque procede del mundo encubierto y su iluminación es de abajo hacia arriba, pues todo lo que extiende del Jazé hacia arriba no ilumina de arriba hacia abajo, sino solo de abajo hacia arriba.

Es debido a esto que quiere ser rey y conducir a Israel, para iluminarles desde su Bejina, desde Maljut del Jazé hacia abajo, que ilumina desde arriba hacia abajo con una guía abierta, ya que es el mundo revelado. Esta es la disputa que existió entre Saúl y David, porque Saúl era de los hijos de Raquel, el Mesías, hijo de José, y David era de los hijos de Lea, el Mesías, hijo de David. Es igual entre Rehav’am y Yerav’am. De igual forma en cada generación encontrarás a estos dos acusándose mutuamente.

Esto es lo que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a David, “Iré a lanzar tres flechas a esa parte… Si digo al muchacho, ‘La flecha está más acá de ti, tómala”, vienes porque todo está en paz contigo. Pero si digo al muchacho: ‘La flecha está más allá de ti’, vete porque el Señor quiere que te vayas.

“Arbusto alguno del campo”, son las almas de los justos que extienden de Yesod de ZA, el justo que vive por siempre, ya que Siaj (arbusto) tiene las letras Shin-Jet-Yud. Una Shin sencilla representa las tres ramas del árbol, los tres patriarcas, JGT de ZA, que se llama “un árbol”. Pero la letra Shin de Siaj (arbusto) no es de ZA, sino del que vive por siempre, Yesod de ZA. Es debido a esto que están las letras Jet-Yud en Siaj, aludiendo a que la Shin es de Hai (viviente), que es Yesod de ZA. Por lo tanto, “Arbusto alguno del campo” alude a las almas de los justos que extienden de Yesod de ZA, sugeridos en la palabra Siaj.

“Ninguna hierba del campo”. Esev (hierba) tiene las letras Ayin-Bet (AB) Shin. La letra Shin indica tres hojas, YAHDONHY, la combinación de HaVaYáH y ADNI, aludiendo al Zivug de los nombres HaVaYáH, ZA, con ADNI, la Nukva. Ellos son AB, HaVaYáH llenado con las letras Yud, que son AB (72) en Guematría, Mojin de la iluminación de Jojmá, que aparece en un Zivug de los dos nombres YAHDONHY.

Existen tres Zivugim en ZON:

Zivug de GAR, HaVaYáH EKYEH;

Zivug de HGT, HaVaYáH Elokim;

Zivug de NHY, HaVaYáH ADNI

Mojin de AB es Mojin de Jaya. No se extienden hasta que el Zivug se complementa también con la tercera combinación HaVaYáH ADNI. Entonces las almas de los justos nacen del tercer Zivug HaVaYáH ADNI, el cual indica el Zivug de NHY de ZON. Las almas de los justos no nacen de las dos combinaciones previas porque se extienden solamente de Mojin de AB, lo cual es la iluminación de Jojmá, la cual no aparece ni en JBD ni en JGT, sino únicamente en NHY, en el Zivug de los nombres YAHDONHY.

Estas NHY están aludidas en la letra Shin del mundo Esev (hierba), en donde las tres líneas de la letra Shin son las tres Sefirot NHY. Se denominan “tres hojas” y no “tres ramas”, JGT. Se denominan “hojas” para indicar que están suspendidas en las tres ramas, JGT, y reciben su abundancia de ellas. Los Mojin para las almas de los justos que nacen de ellas están sugeridos en Ayin Bet de la palabra Esev, HaVaYáH llenado con las letras Yud, que son AB (72) en Guematría, indicando sus Mojin.

Las ramas, JGT, de las cuales las tres hojas NHY están suspendidas, se suman a AB (72) porque cada una de las tres ramas JGT contiene la cuenta del nombre AB – está el nombre AB en Jesed así como en Guevurá y asimismo en Tiferet, en los tres versos, “Y se puso en marcha”, “Poniéndose”, “Y… extendió”.

Los Mojin de AB no se unen con la Divinidad antes de que llegue Adam, HaVaYáH llenado con Alefs, Yud He Vav He, que es Moisés como está escrito: “¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo?” Él corrigió a la Divinidad y extendió la unificación completa YAHDONHY. Está escrito: “Ni había hombre que labrara el suelo” que se refiere a Moisés que aún no corregía apropiadamente a la Divinidad.

