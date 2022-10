Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Y debido a la pequeña Hei, la Hei de Abraham, que es la Hei de BeHibaram (cuando fueron creados), Moisés recibió la ayuda de ella. Está escrito acerca de él, “Dirigió a Moisés hacia la derecha, el brazo de Su gloria”. Él la hizo salir de las Klipot a través de la fuerza de la Vav y la llevó con él, porque cuando la Vav hizo retornar sus letras ELEH con la Nukva adherida a ellas a su grado, él fue asistido por la Nukva y ascendió y vistió la Yud de HaVaYáH, elevando a la Nukva con él y vistiendo la primera Hei de HaVaYáH.

Entonces la última Hei está de inmediato presente sobre el nombre Yud-Hei como está en la primera Hei arriba con la Vav, y se cumple el juramento, como está escrito: “Una mano se ha levantado contra el trono del Señor: guerra del Señor contra Amalek de generación en generación”. Antes de esto, el nombre está incompleto porque le falta la Vav-Hei y el trono está incompleto porque le falta la letra Alef. Pero ahora el nombre se completa con la Vav-Hei y el trono se completa con la letra Alef.

¿Qué significa, “De generación en generación”? Se refiere a Moisés, de quien está escrito: “Una generación se va y una generación viene”. Una generación no es menos de 600,000 y este es Moisés, de quien aprendemos que una sola mujer en Egipto dio a luz a 600,000 personas en un solo vientre.

“De generación en generación”, se refiere a Moisés de quien está escrito “Una generación se va y una generación viene”, es decir una expansión de Moisés en cada generación, yendo y viniendo en cada generación y generación. Debido a que la medida del alma de Moisés es de 600,00, ya que Moisés fue merecedor de Biná, Mojin de AVI que viste VAK de AA, cuyas Sefirot son 10,000, ya que la Sefirá Nukva son unidades, ZA son decenas, YESHSUT son cientos, AVI son miles y AA son 10,000. Se deduce que VAK, su JGT NHY, son 60,000 y si cada una de ellas consiste de 10, suman 600,000.

Es debido a esto que se dijo: “Una sola mujer en Egipto dio a luz a 600,000 personas en un solo vientre”. Se refiere a Moisés porque Moisés es igual a 600,000. Esto quiere decir necesariamente que no existe una generación en la cual no haya iluminación de Mojin de 600,000, es decir, una expansión de Moisés. Está escrito: “Guerra del Señor contra Amalek de generación en generación”, ya que por esta razón, los Mojin de 600,000 no son permanentes sino que reencarnan en cada generación, por lo cual el Señor está en guerra contra Amalek.

Cinco especies de multitud mezclada

Existen cinco especies de multitud mezclada: Nefilim, Héroes (Guiborim) Anakim, Refaim, y Amalekim. Por ellos, cayó la Hei pequeña desde su lugar, desde Biná. Está escrito: “El Señor los hizo uno opuesto al otro”. Por lo tanto, así como existen cinco Bejinot KJB TM en Kedushá, existen también sus opuestos en las Klipot. Estas son las cinco especies de la multitud mezclada, cuyo acrónimo es Nega Ra (que quiere decir “aflicción terrible”) u Oneg Ra (las mismas letras en un orden diferente que significa “placer funesto”), ya que a través del mal el placer se invierte en una aflicción, y la aflicción se invierte en placer. Estas cinco especies de multitud mezclada están mezcladas en Israel y les hacen cometer pecado, por lo cual la Hei pequeña cae de su lugar, de su mitigación en Biná.

Baalam y Balak provenían de Amalek, pues si se quita la letra Ayin-Mem del nombre Baalam y las letras Lamed-Kaf del nombre Balak quedan las letras Bet-Bet-Lamed (Babel), Bet-Lamed de Baalam y Bet de Balak. Se deduce que las dos Klipot, Amalek y Babel están implicadas en los nombres Baalam y Balak. Nos dice que Amalek es el Rosh de las Klipot y Kéter, como la Klipá Babel, de la cual está escrito en Daniel “Su cabeza era de oro puro”, pues de no haber sido ambas iguales, no hubieran podido adherirse en un solo vínculo con Baalam y Balak.

Los que quedaron del diluvio, aquellos de quienes está escrito: “Y borró todo lo existente”, y los que quedaron de la Klipá de Amalek en el cuarto exilio, el exilio de Edom, son las cabezas en el mundo con gran poder. Esto es así porque esta Klipá es el Rosh y el Kéter de las Klipot, y se convierten en herramientas de destrucción para Israel. Está escrito acerca de ellos con respecto al diluvio, “Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos”. Estos son los Amalekim, la primera de las cinco especies de la multitud mezclada y son Kéter de Klipot.

Está escrito acerca de los Nefilim de la multitud mezclada, “Y los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran bellas”. Ellos son la segunda especie de la multitud mezclada, Jojmá

de Klipot y son de los Nefilim de lo alto, que extienden de Aza y Azael, que son ángeles de lo alto a quienes el Creador hizo caer de los cielos, y es por lo cual se llaman Nefilim (caídos) y estos Nefilim de la multitud mezclada extienden de ellos.

Cuando el Creador quiso hacer al hombre, Él dijo a los ángeles, “Hagamos al hombre a nuestra imagen”. Él quería hacerlo cabeza de todos los ángeles de lo alto, encargado sobre todo los ángeles, que estarían subordinados a su designio, como está escrito acerca de José “Ordenó funcionarios en la tierra”.

Por esta razón, los ángeles querían acusarle y dijeron al Creador, “¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ya que en un futuro pecará ante Ti, y ¿por qué nos haces bajar de grado para estar debajo de él?” El Creador les dijo: “Si ustedes hubiesen estado en lo bajo, en la tierra, como el hombre, habrían pecado más que él”. En seguida, “Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran bellas”, y las desearon y el Creador los hizo caer a lo bajo encadenados.

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ