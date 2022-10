Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

Prosternarse se encuentra en la letra Pe, en las dos letras Mem – la abierta y la cerrada – que son Pe (89) en Guematría, en las que se encuentra el prosternarse. Esto es así porque todo es un asunto de Pe Vav de lo que Moisés manifestaba con las palabras “Y me prosterné”. Por lo tanto, las dos líneas – Vav de la línea izquierda de ZA, que forma las dos letras Mem: Mem [] días y Mem [] noches, que son Pe – se consideran como prosternarse porque carecen de la unificación de la derecha y la izquierda. Las [] [] y Yud [], un punto en el medio, se convirtieron en agua. Por lo tanto, debemos extender el punto de la Yud entre las dos letras Mem. Esto es la línea media que se extiende sobre el Masaj del punto de Jírik.

Esto crea la combinación de “agua”, aludiendo a la luz de Jasadim, que abre los Mojin para que iluminen a los inferiores de arriba hacia abajo. Del lado de Jesed, para que las luces de Jasadim puedan abrirse en la Nukva, debemos prolongar la plegaria durante cuarenta días y cuarenta noches y luego extender la Yud en el medio. Entonces Jasadim en la línea derecha de la Nukva ilumina y aparece. Esto explica las tres líneas de la Nukva en las letras: la Mem abierto que es la línea derecha, la Mem cerrada que es la línea izquierda, y la letra Yud entre ellas es la línea media.

El Nombre Sagrado, HaVaYáH asciende en el cuarto sonido (el signo de un cántico) de los Taamim. Debe prologarse al tocar este movimiento en el Revii (cuarto) sobre el nombre HaVaYáH cuando se sopla. El sitio acortado está en el lado de Guevurá, en el movimiento de Shevarim (trozos), cuando se toca el Tvir en los Taamim. El medio significa que ni lo prolongan ni lo acortan. Este es Trua (el sonido de trompeta) la columna del medio, la línea media, los sonidos del Shalshelet (cadena) en los Taamim.

Se explican las tres líneas de Nukva, esto es, cómo es que están aludidas en los Taamim. El Revii (cuarto) en los Taamim es la línea derecha, la luz de Jasadim. Por esta razón, debemos prolongar con el nombre HaVaYáH puntuado con este TAAm (singular de Taamim). Cuando se sopla el Shofar, es la Tekia (sonido) que alude a la derecha, Jasadim, ya que la luz de Jasadim es el sitio en que se debe prolongar. El Tvir en los Taamim es la línea izquierda, Guevurá. Por lo tanto, debemos acortar con esta. Cuando se sopla el Shofar, son los Shevarim (trozos), aludiendo a Guevurá.

El Shalshelet (cadena) en los Taamim es la línea media, que decide y une las dos líneas – la derecha y la izquierda, el corto y el largo – una con la otra, convirtiéndose así en la media, que las incluye a ambas. Por esta razón no es ni larga ni corta, y es la columna del medio, la línea media. Cuando se sopla el Shofar es la Trua (sonido de trompeta) que alude a la línea media, cuando se toca Shalshelet en los Taamim. Es debido a esto que la línea media se llama Shalshelet (cadena, ya que es como una cadena para ambas, para la línea derecha y para la línea izquierda, ya que las ata y las une con el shekel del santuario.

En correspondencia con el Revii (cuarto) en los Taamim, que asciende con su sonido, está el punto de Jolam en las Nekudot (puntuación), Jesed. Los Shevarim (trozos) son Tvir en los Taamim, correspondiente al punto de Shva en la puntuación. En Revii se debe elevar la voz y en Tvir se debe bajar la voz, ya que es Guevurá. En arameo y en el lenguaje sagrado, Tvir quiere decir Shevarim. Debido a que el tono de voz necesita bajarse, se le considera en voz baja, lo cual se llama Shevarim o Tvir.

El sonido de trompeta (Trua) es la línea media, denominada Shalshelet, la Yud, que se extiende entre las dos letras Mem de cuarenta días y cuarenta noches. Es Segolta en los Taamim, en que a través de la línea media, Trua, y Shalshelet y la Yud, la línea derecha aparece completa, lo cual se denomina Segolta en los Taamim.

213) Zarka, Makaf (guion) Shofar, Segolta de salida. Zarka quiere decir que la Nukva es expelida (Zorek significa expeler) a ese lugar del cual fue tomada, lo cual es Ibur-Yeniká-Mojin de Ajoraim antes de que AVI la construyera. Makaf (guion) Shofar es una extensión de IburYeniká-Mojin de Panim al elevarla a Ima, que se denomina Shofar. Makaf quiere decir conjunción (en gramática). El Shofar es Ima. Segolta de salida es la revelación de la luz de Jasadim en la línea derecha de Nukva, ya que los Mojin de Panim van y revelan Segolta de Taamim en toda su perfección. Ese Zivug del Segolta de salida se hace en secreto, pues en la Divinidad inferior se dice: “Su voz no puede ser escuchada”.

El punto de la derecha es Jolam, la línea de Jesed, el Señor reina. El punto de la izquierda es Shuruk, Shva, la línea de Guevurá, el Señor reinaba. El punto medio es Jírik, la línea que decide, el Señor reinará.

Se explican las tres líneas en los tiempos pasado, futuro y presente:

La derecha es el Señor reina, con Segol, en presente, ya que la iluminación de la derecha es el lugar en el cual se dijo que se debe prolongar, para extenderla hacia abajo a este mundo. Es debido a esto que está aludido con un reino con puntuación de Segol (Melej), en tiempo presente, ya que los corporales no tocan el pasado ni el futuro, sino solamente el momento presente.

La izquierda – de la cual se dice que se debe acortar debido a que su iluminación está escondida y no desciende a este mundo – está aludida en “Reinaba” (Malaj), con una puntuación de Kamatz. Esto quiere decir que Él reinaba en el pasado y los inferiores no pueden tocar el pasado, por lo tanto, deben acortar.

El punto medio, la línea que decide – reinará en el futuro – es el medio pues está garantizado que llegará a este mundo en el final de la corrección.

El Revii (cuarto) en Taamim es para elevar la voz.

El Tvir (arameo: inaudible) en Taamim es para bajar la voz.

El Shalshelet (cadena) en Taamim aferra las dos líneas como una cadena y las une, una con la otra y luego extiende su iluminación hacia abajo como el Revii en los Taamim, con lo cual el sonido se prolonga con la palabra. Es un solo punto, como Jolam. El Shalshelet, que une las dos líneas una con la otra extiende la iluminación del Revii de Taamim desde arriba hacia abajo a este mundo, es decir, la revelación de la iluminación de Jasadim en las línea derecha.

No hay un punto en Nekudot (puntos/puntuación) que no tenga su correspondiente puntuación en los Taamim. En paralelo a Segol en los Nekudot está Segolta en los Taamim. En paralelo, Shva es Zakef Grande en Taamim. En todos estos encontrará Nekudot correspondientes a los Taamim, todo aquel que conozca los secretos ocultos. Con esto nos dice que existen relaciones diferentes al comparar Nekudot con Taamim, por lo cual no se pueden comparar a menos que se conozcan los secretos ocultos.

