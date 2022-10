Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zóhar

La Yud de HaVaYáH, Maljut, que ascendió a Kéter por encima del Rosh de ZA, es considerada un mundo pequeño. La Vav de HaVaYáH, Tiferet es considerada un mundo largo. Todo aquel que desea solicitar sus demandas al mundo largo debe prolongar su plegaria, y todo aquel que solicita al mundo pequeño debe acortar su plegaria. Es como hemos aprendido que en el sitio en el que dijeron que se acorte, es decir en la Yud, el hombre no puede prolongar. Acortar en el rezo es como Moisés que pronunció un ruego corto, “Te ruego Dios, cúrala por favor”, pues su plegaría estaba en el punto de la Yud de HaVaYáH, que es un mundo corto.

La Yud de HaVaYáH es Maljut que ascendió a Kéter encima de su Rosh. Ella está construida enteramente de la línea izquierda de ZA, el punto de Shuruk. La luz de Jojmá en la Yud no puede iluminarla debido a la carencia de vestimenta de Jasadim. Por lo tanto, esa Yud es considerada un mundo pequeño, ya que la luz de Jojmá en ella es demasiado corta para propagarse hacia abajo. La Vav de HaVaYáH, Tiferet es la línea que decide entre las dos líneas – la derecha y la izquierda – y las viste una en la otra, sosteniendo la iluminación de ambas. La línea derecha ilumina desde arriba hacia abajo, y la línea izquierda de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la Vav es considerada un mundo largo porque su iluminación se propaga a los inferiores. Este es el secreto de que la Yud sea de piernas cortas y de que la Vav tenga una pierna larga.

La evidencia llega mediante el asunto de las dos plegarias de Moisés – una plegaria fue muy corta, “Te ruego Dios, cúrala por favor”, y la otra fue muy larga, pues duró cuarenta días y cuarenta noches. Es debido a esto que Moisés era tan breve con su plegaria, ya que su plegaria estaba en el punto de la Yud, Maljut en Kéter por encima de su Rosh, la izquierda antes del juicio de la Vav. Por lo tanto, Moisés fue breve con su plegaria porque Jojmá no se propaga en la Yud hasta que está incluida en la Vav de HaVaYáH y él prolongó únicamente con la letra Vav de HaVaYáH.

En el sitio en el que dijeron que se prolongara, no se puede acortar. Esto es por el lado de la letra Vav. Cuando Moisés se prosternó fue con la letra Pe, es decir Mem (40 Guematría) días y Mem noches, que juntas suman Pe (80 en Guematría). Todo es de las dos letras Pe Vav en la palabra “VaEtnapel (Y me prosterné) ante el Señor como la primera vez, durante cuarenta días y cuarenta noches”. Todo es Mem, dos letras Mem, una es abierta y la otra cerrada y el punto de la Yud en el medio, creando la combinación Mayim (Mem-Yud-Mem, agua).

Una vez que El Zóhar ha explicado la extensión de los Mojin de Nukva en Ajoraim y Panim en lo general, viene a explicar las tres líneas de Nukva en cuatro Bejinot (discernimientos): Taamim, Nekudot, Otiot (letras) y tiempos. Primero las explica con respecto a Otiot. Indica el significado de Pe Vav y “Y me prosterné” y la Yud en el medio de las dos letras Mem en la palabra “agua”.

Cuando la Nukva está en su Katnut, sin Mojin, está construida con la letra Bet, en que su lado Norte está abierto aludiendo a que ella carece Mojin en el lado Norte, lo cual es Biná. Cuando ZA empieza a construirla, primero extiende hasta ella los Mojin de su línea izquierda, los Mojin desde el punto de Shuruk. Entonces se considera que la Vav extiende desde la línea izquierda de ZA a la Nukva, que se encuentra en la forma de la letra Bet y bordea su lado Norte.

Ahora a ella se le considera la forma de la Mem que está cerrada en todas direcciones. La Bet de Bereshit es un punto en su palacio, Nukva de ZA. Se dijo acerca de ella, “Huerto cerrado eres, hermosa mía, novia, manantial sellado, fuente sellada”. Ella se encuentra sellada con la letra Vav porque cuando la Vav extiende a la Nukva, la letra Bet, lo que se descubre es que siendo antes Bet, ahora se ha convertido en una Mem cerrada, lo cual es un vino guardado dentro de sus uvas.

Esto significa que la extensión de los Mojin de la línea izquierda de ZA es considerada la letra Vav, que bordea la brecha del lado Norte de la Bet y se convierte en una Mem cerrada, ya que estos Mojin extienden desde el punto de Shuruk, que es una luz escondida antes de que recibe la vestimenta de honor que ilumina. Es debido a esto que la Nukva está obstruida y no puede iluminar a los inferiores. Sin embargo, debido a que no existe ausencia en lo espiritual, se considera que esa forma previa de la Nukva, la letra Bet, permanece ahora también cuando se ha convertido en una Mem cerrada y se convierte en la línea derecha en ella, como si Jasadim se extendieran desde la línea derecha de ZA. Pero debido a los Mojin de la izquierda que se encuentran en la forma de una Mem cerrada , la Bet en la derecha recibe la forma de la Mem, pero no obstruida, sino solo una Mem abierta .

Por lo tanto, ahora ella tiene dos líneas, la línea derecha es una Mem que está abierta con Jasadim, y la línea izquierda es una Mem cerrada que no ilumina. La línea derecha es una Mem abierta, cuarenta días, y la línea izquierda es una Mem cerrada, cuarenta noches. Todo el tiempo que las líneas no se unan una con la otra, ambas son consideradas como carentes de perfección, lo cual se denomina “prosternarse”. Por consiguiente, cuando Moisés extendió estas dos líneas – la derecha y la izquierda – a la Nukva, dijo acerca de ellas, “Y me prosterné ante el Señor como la primera vez, durante cuarenta días y cuarenta noches”. Y debido a que son carentes de perfección, dijo acerca de ellas “Y me prosterné”, aludiendo a que se prosternó.

