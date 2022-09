Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

La plegaria del pobre es el rezo de la noche, Nukva, cuando ella tiene su propia autoridad. Esto es así porque entonces Nukva está sin su esposo. Y debido a que está sin su esposo, ella es pobre y seca, sin abundancia, y está bajo el dominio de cualquiera, es decir, que cualquiera la hace su esclava con sus obras y costumbres. Esta es la descendencia de Jacob, que está bajo el dominio de todas las naciones del mundo, pues todas las naciones la esclavizan bajo su autoridad. Se asemeja al rezo de la noche, pues como la Nukva es considerada el rezo de la noche, está bajo el dominio de cualquier persona; asimismo la descendencia de Jacob está en el exilio bajo la autoridad de las naciones del mundo.

Existen tres plegarias – de la mañana, de la tarde y de la noche. Las primeras tres plegarias corrigen las primeras dos Bejinot de la Nukva, sus primeras nueve, que son aptas para recibir sus propias correcciones, por lo tanto, son una Mitzvá. La plegaria de la noche es un permiso, ya que es una corrección de la tercera Bejina de Nukva, su Maljut que no tiene corrección durante los seis mil años. Es debido a esto que es considerada su propia autoridad sin su esposo porque ella no tiene Zivug con su esposo hasta el final de la corrección.

El rezo del Shabat es la caridad para los pobres, como aprendemos, “El sol del Shabat es la caridad de los pobres”. ZA es denominado “el sol”. En Shabat, este tiene un Zivug PBP con Nukva, como AVI superior, y entonces la Bejina Gimel de la Nukva, su Maljut, recibe también su abundancia, aunque no porque ella está entonces completa en sí misma, ya que ella no está completa antes del final de la corrección. Más bien, debido a las luces completas de AVI superior que iluminan en el día del Shabat, la abundancia llega también hasta Bejina Gimel a pesar de que no es apta.

Es debido a esto que la abundancia que ella recibe se denomina “caridad”, sugiriendo que ella misma no es apta para la abundancia, sino que ella es sostenida por otros como aprendemos, “El sol de Shabat es la caridad de los pobres”. Lo que la Bejina Gimel de Nukva recibe del sol en Shabat, ZA, es solamente como caridad porque antes del final de la corrección ella no está aún apta para la gran abundancia.

Es debido a esto que una persona debe ser como un hombre pobre ante la puerta del rey durante la Plegaria de Pie, durante los seis días de la semana, para la Divinidad, para sentir la angustia de la Divinidad, como lo hizo David, y envolverse en un manto de Mitzvá, el Talit con Tzitziot (plural de Tzitzit), como un pobre. Y con el Tefilín, debe ser como un indigente que espera delante de la puerta del rey, quien es ADNI, que tiene el valor numérico de Heijal (palacio), ya que ADNI en Guematría es 65, como el valor de Heijal.

La Nukva es llamada ADNI y se divide en tres Bejinot. En las dos primeras dos Bejinot, ella es considerada el Heijal del rey, pues ADNI en Guematría es Heijal. En la tercera Bejina, ella es considerada la puerta del rey, ya que es imposible ingresar al palacio del rey, ZA, como no sea a través de la puerta del rey. Asimismo, el hombre debe envolverse con un Tzitzut como un hombre pobre y con un Tefilín, como un indigente, para extender desde el inicio el comienzo de la corrección para Bejina Gimel de Nukva – la plegaria del pobre que detiene todas las plegarias y todas las correcciones.

Es debido a esto que en ese sentido ella es como una puerta; ella es el comienzo del ingreso al palacio, como está escrito: “ADNI (Mi Señor), abre mis labios”, pues en la corrección de Bejina Gimel, los labios se abren y es posible comenzar a pronunciar el resto de las plegarias y no antes. Después, él extenderá a Nukva todas sus correcciones, que son necesarias para sus dos primeras Bejinot, que son de hecho el palacio.

Cuando el hombre abre su boca durante los días de la semana, para el rezo nocturno, un águila desciende para recibir el rezo nocturno con sus alas. Esa águila se llama Nuriel. Se llama Uriel por parte de Jesed y se llama Nuriel por parte de Guevurá, ya que él es como un fuego ardiente, como está escrito en Daniel, “Un río de fuego corría delante de él”.

En el rezo matinal, un león desciende para recibir el rezo en sus brazos y en sus alas. Hay cuatro alas en cada animal y este es el Ángel Miguel. En el rezo de la tarde es el toro que desciende para recibir el rezo con sus cuernos y con sus alas, y este es el Ángel Gabriel.

Un rezo es la Nukva. A través de nuestras plegarias, la acercamos para un Zivug con su esposo, ZA. Los tres rezos corresponden a sus tres líneas: el rezo matinal es la línea derecha, Jesed: el rezo de la tarde es la línea izquierda, Guevurá; y el rezo nocturno es la línea media, Tiferet. Abraham estableció el rezo matinal, Jesed; Isaac, el rezo de la tarde, Guevurá; y Jacob el rezo nocturno, Tiferet.

La Nukva no se eleva para el Zivug por ella misma. Más bien, están los cuatro animales que transportan el trono, la Nukva, para el Zivug con ZA: un león, un buey, un águila y el hombre. Esto es arriba del Jazé de ZON. Abajo del Jazé de ZON son Shinan (acrónimo Shin-Nun-AlefNun, que representan el buey, el águila, el león, el hombre). En los tres rezos de los días de la semana, los animales inferiores, Shinan, transportan a la Nukva para el Zivug. En el Shabat, los animales superiores desde el Jazé hacia arriba la transportan para el Zivug y estos tres animales inferiores – el león, el buey y el águila – se llaman Miguel, Gabriel, Uriel y Nuriel.

En el rezo matinal, el león desciende para recibir la plegaria. Este es el ángel Miguel. Esto es así porque en el rezo matinal es el Zivug de la derecha, Jesed. Es debido a esto que el león desciende para recibir la plegaria y elevarla para un Zivug porque el león es Jesed y el ángel Miguel. En el rezo de la tarde, el buey desciende para recibir la plegaria. Este es el ángel Gabriel, ya que en el rezo de la tarde es el Zivug de la línea izquierda, Guevurá. Es debido a esto que el buey desciende, para recibir la plegaría y elevarla para un Zivug, ya que el buey es Guevurá y el ángel Gabriel.

En el rezo nocturno, es el Zivug en la línea media, Tiferet, solamente desde Guevurá de la línea media, denominada Nuriel y el águila desciende para recibir la plegaria y elevarla para un Zivug, lo cual es la línea media, Tiferet, pero con Nuriel en el águila, y no con Uriel en el águila, ya que la noche es el tiempo de los Dinim en el águila, cuando las Guevurot provienen de Bejina Gimel de Nukva, lo cual es una plegaria de los pobres, cuando ella se encuentra en un dominio sin su esposo. Estas Guevurot no se mitigan para que ella sea apta para un Zivug, sino solamente con las Guevurot de lo alto, que vienen del punto de Jírik en Biná, el lado izquierdo de Tiferet, el Masaj de Jírik en el cual el nivel de Jasadim surge, decidiendo entre las dos líneas, la derecha y la izquierda.

El ángel Uriel se extiende desde el nivel de Jasadim, y el ángel Nuriel se extiende desde la fuerza del Din en el Masaj. Por lo tanto, el rezo nocturno no se mitiga para ser apto para un Zivug, sino solamente a través del Ángel Nuriel, porque sus Guevurot han sido ya mitigadas en Biná, en Midat ha Rajamim. Está escrito acerca de él. “Como un águila incida su nidada”.

