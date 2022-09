Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Si la plegaria asciende en perfección, lo cual es con un Talit de Mitzvá y con Tefilín sobre la cabeza y el brazo, está escrito acerca de esto, “Todos los pueblos de la tierra verán que el Nombre del Señor es invocado sobre ti”. El nombre del Señor es un Tefilín de la cabeza y quien ve el nombre HaVaYáH sobre la cabeza en el momento de la plegaría, lo cual es el nombre ADNI, de inmediato huye, como está escrito: “Mil caerán a Tu lado y diez mil a Tu diestra”.

Debido a que Jacob vio por el espíritu de santidad la opresión del último exilio al final de los días, se dijo acerca de él, “Jacob tuvo gran temor y se angustió”. Él dividió al pueblo santo en el exilio en tres Bejinot (discernimientos), como está escrito: “Y puso a las siervas y a sus niños delante”, a la cabeza en el exilio de Edom. “… y a Lea y a sus niños después y a Raquel y José al último”.

Esto es así porque las tres Bejinot son discernidas en el Partzuf Nukva de ZA:

Su JBD JGT desde el Jazé hacia arriba. Esta es Lea.

Su TNHY desde el Jazé hacia abajo, que es Raquel.

Su Maljut, que es considerada las siervas, ya que Maljut de Nukva es llamada “el final de los días”, es decir, el final de las Sefirot, pues las Sefirot son denominadas “días”. Para corregirla, Israel sufrió el exilio de Edom.

Asimismo, los hijos de Israel se dividen entre las tres Bejinot en la Nukva: los hijos de Lea, los hijos de Raquel y los hijos de las siervas. “Y puso a las siervas y a sus niños delante”. Son los primeros en el exilio en Edom porque el aferramiento de las Klipot se encuentra esencialmente en ellos, ya que son de Maljut de Maljut. Sin embargo, las dos primeras Bejinot, que son los hijos de Lea y los hijos de Raquel están, corregidos en sí mismos, pero sufren debido al daño de la tercera Bejina, Maljut de Maljut, ya que las tres Bejinot son diez Sefirot de un solo Partzuf.

Estas tres Bejinot tienen el valor de NRN porque los hijos de las siervas son considerados Nefesh, los hijos de Lea, JBD JGT de Kelim con NR de luces, son considerados Ruaj, y los hijos de Raquel, en el sentido que complementan a las diez Sefirot en los Kelim TNHY desde el Jazé hacia abajo, son considerados Neshamá.

Y como vio después la pobreza y la aflicción de ellos, dijo y rezó por ellos. “Y si volviese en paz a casa de mi padre”, es decir, que fuesen merecedores de salvación y regresaran al Templo. Él pronunció un rezo por ellos, “Y si Él me diere pan para comer y ropa para vestir”, para que las Klipot no crecieran en ellos e impidieran su abundancia.

187) David dijo acerca de la Divinidad, sobre ese exilio, “Este pueblo ha sufrido hambre, fatiga y sed en el desierto”, pues la observó desolada y reseca y tomó para sí la aflicción de la Divinidad. A pesar de que David mismo es desde el Jazé hacia arriba, pues él es de los hijos de Lea, el asunto del exilio de Edom se relaciona con Maljut de Maljut desde el Jazé hacia abajo. Él se conduele de su aflicción y reza por ella a pesar de que ella no es de su propia Bejina.

Después de que observó que Israel volvería con arrepentimiento, con regocijo, compuso diez tipos de salmos, en el último de los cuales dijo: “Plegaria para David, “Señor, escucha mi oración, y respóndeme, porque soy pobre y estoy abatido”. Él observó que todas las plegarias con melodía eran recibidas tarde por el Rey y no se presentaban ante Él hasta que se presentaba la plegaria del pobre. Es por esto que él anticipó esta plegaría del pobre a todas las otras plegarias.

Esto es así porque luego de que Israel se arrepintió y elevó MAN a través de la Torá y las buenas obras, devolviendo ZON PBP (cara a cara), ya que la construcción del Partzuf de Nukva fue completada, entonces David compuso diez tipos de salmos correspondiendo a las diez Sefirot

de Nukva.

Se presenta que existen tres Bejinot en las diez Sefirot del Partzuf Nukva: Lea, Raquel y las siervas. Durante los seis mil años, solamente Lea y Raquel que son sus nueve Sefirot, pueden corregirse completamente. Pero las siervas, que son su Maljut, serán completamente corregidas solo al final de la corrección. Es debido a esto que Maljut es llamada “el final de los días”. Por lo tanto, se deduce que él corrigió solo nueve tipos de salmos con la perfección apropiada, correspondiendo a Lea y Raquel. Pero la décima, que corresponde a Maljut, David no la corrigió como corresponde.

Al final de todos estos, David pronunció la plegaria, “Porque soy pobre y estoy abatido”. Esto es así porque al final de todos ellos, frente a Maljut, él no la podía corregir y pronunciar el salmo apropiadamente con una melodía correcta. Es debido a esto que pronunció una plegaria sin una melodía. Él dijo que en esta Bejina, él es pobre y está abatido y no puede extender a ella ninguna abundancia porque ella será corregida solo al final de la corrección y no antes.

No obstante, ella de todas formas tiene alguna corrección durante los seis mil años antes del final de la corrección con una vestimenta de Mitzvá. Además, antes de que esa última Bejina reciba el comienzo de su corrección, no se hará ninguna corrección en las primeras nueve de Maljut. Él observó que todas las plegarias que tienen melodía, esto es, los nueve tipos de salmos que corresponden a las dos primeras Bejinot de Nukva, Lea y Raquel, que son aptas para recibir su corrección completa durante los seis mil años, de todas formas son retrasadas para presentarse ante el rey y no serán presentadas para recibir su corrección antes de que la tercera y última Bejina, su Maljut, denominada “una plegaria del pobre” se presente primero para recibir el comienzo de su corrección con una vestimenta de Mitzvá.

Está escrito: “Una plegaria del pobre, cuando se envuelve”. El pobre cuando se envuelve detiene todas las plegarias anteriores hasta que su plegaria se presenta que es la plegaria del pobre. “Se envuelve”, quiere decir detener, como está escrito: “Los de Laban son los que están envueltos”. Es debido a esto que la plegaria del pobre se presenta antes que todas las otras plegarias y es por esto que se dijo: “Una plegaria del pobre cuando se envuelve” pues como debe entrar primero, detiene a las otras.

