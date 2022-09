Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1:

No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Por lo tanto, estas letras ELEH son consideradas la vestimenta superior, ya que ellas ascienden

dijo antes que el hombre no puede recibir la luz superior salvo a través de la vestimenta. Se dijo desde el lugar del inferior hasta el superior, vistiendo al superior nuevamente, como estaban antes de su caída al lugar del inferior. Es por esto que los Mojin que el inferior recibe al ascender con ellas al superior se llaman “luz de la vestimenta superior”, ya que recibe la luz a través de estas letras ELEH que retornaron y se convirtieron en una vestimenta para el superior.

Se que Adam de Beriá pecaría, que él es una luz para la vestimenta superior, porque si el inferior corrompe sus obras, el Zivug superior se detiene y las letras ELEH de ZON caen a BYA nuevamente, al lugar de las Klipot. Las letras ELEH de Ima caen al lugar de ZON y la oscuridad del superior surge de nuevo, ya que ellas regresan a VAK sin un Rosh. Por consiguiente, el hombre provoca la disminución y daña a Adam de Beriá porque él recibe la luz de la vestimenta superior y a través del pecado, la vestimenta – las letras ELEH – regresa y él cae a las Klipot.

La Tora de Beriá es una vestimenta de la Divinidad, ya que la Torá y las buenas obras en las que Adam de Beriá se esfuerza, elevan las letras ELEH de la Divinidad desde BYA hasta Atzilut y se vuelven su vestimenta. Asimismo, Ima regresa sus letras ELEH con la Nukva, las eleva hasta su lugar y recibe los grandes Mojin en el lugar de Ima. Por lo tanto, la Tora de Beriá se vuelve una vestimenta para la Divinidad.

Se dijo que el arrepentimiento precedió al mundo. Esto es así porque el mundo tenía que ser creado con la oscuridad de Beriá, para hacer descender las letras ELEH desde los grados, lo cual causa oscuridad en el mundo. El hombre pecó debido a la oscuridad, pero el arrepentimiento había sido preparado para él. A través del arrepentimiento, él hace volver las letras ELEH, y la luz – que es el propósito de la creación – se extiende al mundo.

Si el hombre no hubiese sido creado y no existiese la cuestión de elevar las letras ELEH desde BYA hasta Atzilut, la Divinidad no tendría ropas, como un indigente, sin los grandes Mojin de Ima, pues al elevar sus letras ELEH desde BYA ella puede ascender a Ima con las letras ELEH de Ima y recibir los Mojin de ella. Si el hombre no hubiese sido creado, Nukva no tendría Mojin y no sería considerada como un indigente. Por lo tanto, todas las vestimentas de Nukva son solamente debido a la oscuridad de Ima, que es la oscuridad de Beriá.

La oscuridad es lo negro de la Torá, la tinta en sus letras. La luz es lo blanco de la Torá, los pergaminos en donde se escriben las letras. Cuando la luz viste la oscuridad, está escrito acerca de la Torá, “Negra soy pero graciosa”. Cuando la luz – el blanco de la Torá – sale de allí, la Torá dice: “No os fijéis en que estoy morena”.

ZA es llamado “Torá”. Sus Mojin son la luz de la Torá, lo blanco de ella. Las vestimentas de los Mojin, la oscuridad de Ima, son las letras ELEH de Ima, lo negro de la Torá. Cuando los Mojin de Ima se visten en oscuridad – las letras ELEH en ella – ZA dice: “Negra soy, pero graciosa”, ya que estas vestimentas son la razón de todos sus Mojin. Pero cuando la luz se aparta de las vestimentas y las ropas caen de Ima nuevamente, como las vestimentas de ZON, sus letras ELEH caen a BYA de nuevo. Entonces ZA, la Torá dice: “No os fijéis en que estoy morena”, ya que las Klipot se aferran a esto negro, ya que él está en BYA y desprovisto de luz.

Si él es merecedor, ella se convierte en una poción de vida para él, pues todos los Mojin del que se ocupa de la Torá se extienden hasta él a través del negro de la Torá y el negro se convierte en una vestimenta sobre lo blanco.

Si él no es merecedor, se convierte en una poción de muerte para él porque entonces los Mojin se apartan de sus vestimentas y las ropas caen a las Klipot y se convierten en una poción de muerte para él.

La plegaria del pobre

Si la plegaria no es perfecta, muchos ángeles destructores la persiguen, como está escrito: “Todos sus persecutores la han alcanzado”. Es por esta razón que rezamos, “Pero, Él es misericordioso y perdona la iniquidad y no destruye; con frecuencia Él retira Su furor y no da rienda a toda Su ira”, que corresponde a las cuatro Klipot:

“Y perdona la iniquidad”, que corresponde a SAM y la serpiente.

“Y no destruye”, que corresponde a la Klipá que se llama “destructor”.

“Él retira su furor”, que corresponde a la Klipá denominada “furor”.

“Y no da rienda a toda Su ira”, que corresponde a la Klipá denominada “ira”.

Pronunciamos el rezo para que estas cuatro Klipot no persigan a la plegaria. Numerosos ángeles destructores están pendientes de estas cuatro Klipot. Son siete encargados y setenta dependen de estos, y aquellos setenta encargados acusan en cada firmamento a través del cual atraviesa la plegaria y entonces setecientos mil millones de ángeles dañadores están pendientes de ellas.

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

curso en línea de Cabalá: https://cabalacentroestudios.com/suscripcion-cabala-bnei-baruj/

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ