Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Es debido a esto que se dijo que la aparición de ese palacio había cambiado y se denominaba “una casa”. Esto es, la tonalidad de Jassadim en el palacio cambió a la tonalidad de Jojma y se denomina “una casa”. Y el punto superior, Partzuf AA, se denomina Rosh, y están incluidos uno en el otro, bajo la forma de Reshit, es decir que a pesar de que la tonalidad de Jassadim ha cambiado a luz de Jojma, la casa aún no puede existir por sí misma como el asentamiento de la casa, por falta de vestimenta con luz de Jassadim. Se considera, por lo tanto, que la casa aún está incluida en AA, que se denomina Rosh, y la combinación de Bet-Rosh juntas se hizo con esto, es decir, con las letras de Bereshit. Esto indica que la casa aún no ilumina por sí misma, sino que aún está incluida en la iluminación de AA.

Esa iluminación se denomina Mojin de VAK porque cuando la Yod estaba en la luz del palacio, el palacio se encontraba en la forma de Avir, Jassadim sin Jojma, que se denomina VAK sin un Rosh. Y ahora que la Yod salió del Avir del palacio y el palacio volvió a ser luz de Jojma, GAR, se considera como solo Mojin de VAK, pues a pesar de que hay Mojin, es todavía como VAK sin GAR, debido a la ausencia de Jassadim, ya que la luz de Jojma no puede iluminar sin vestidura de la luz de Jassadim.

Bet Rosh están incluidas una en la otra en Bereshit, en tanto sean como una, en tanto que no haya el asentamiento de la casa, cuando aún no hay vestidura de Jojma en Jassadim, lo cual revela cuatro tonalidades en la casa, JB TM que son Mojin de GAR. Pero antes de esto, se considera meramente Mojin de VAK porque Jojma no ilumina sin vestidura de Jassadim.

Cuando a él se le siembra para la corrección del asentamiento, se le llama el Dios escondido y oculto. Comentario: cuando la Yod ingresó en la luz y se convirtió en Avir, el grado se dividió en dos mitades. Solo KJ permanecieron en el grado y Bina y TM cayeron al grado de abajo. YESHSUT se llama Elokim. Resulta que una vez que él permaneció en la mitad del grado, se considera que las dos letras MI de Elokim se quedaron en el grado de YESHSUT, las tres letras ELEH cayeron del grado de YESHSUT, al grado de abajo y el nombre Elokim desapareció completamente de estas.

Pero después el punto salió del Avir del palacio y el palacio volvió a ser luz de Jojma. Esto es así porque la iluminación superior es atraída desde AB SAG de AK a través del MAN de los justos, que saca a Maljut del lugar de Bina y la devuelve a su lugar como antes. En ese momento los tres Kelim Bina y ZON, llamados ELEH se reúnen con MI que se quedó en YESHSUT y entonces el nombre Elokim reaparece en YESHSUT como antes. Sin embargo, se considera que el nombre Elokim está escondido y oculto en YESHSUT debido a la carencia de vestidura en Jassadim.

Una vez que fue sembrado para la corrección del asentamiento, se le llamó, “Dios escondido y oculto”. Esto es, a pesar de que aún no hay expansión allí del asentamiento, lo cual es Mojin de GAR que iluminan, de cualquier forma, debido a que había una corrección que califica la expansión del asentamiento – a través de la salida de la Yod del Avir, elevando ELEH de regreso a YESHSUT – el nombre Elokim se completó en ellos. Sin embargo, se considera un Dios oculto y escondido, en tanto que allí no haya expansión para el asentamiento de la casa.

8) El resplandor está oculto y guardado antes que los hijos vengan a él para engendrar y la casa existe en la expansión de la corrección de la simiente sagrada. Y antes de que ella no conciba y la expansión del asentamiento de la casa no se expanda, no es llamado Elokim. Más bien, permanece en Bereshit. Esto es, antes de la expansión de las cuatro correcciones, no es llamado Elokim porque no ilumina con perfección. Se considera que todo está aún incluido en AA, que se llama Reshit.

Continua mañana…

