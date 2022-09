Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1:

No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2:

Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3:

Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4:

Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Le dijeron sus amigos: “Rabí, en realidad, Aza y Azael no mintieron con sus palabras. La Divinidad debería haberles contestado, al menos responder a su acusación, porque es cierto que el hombre pecaría debido a la Nukva, como Aza y Azael dijeron, pues está escrito, ‘La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí’”.

Él les dijo: “Así dijo la Divinidad: ‘Ustedes, Aza y Azael han hecho acusaciones ante Mí, más que todas las huestes de lo alto. Si fueran mejores que el hombre en sus acciones, tendrían derecho a acusarlo. Pero el hombre pecará a causa de una mujer, y ustedes a causa de muchas mujeres. Por consiguiente, sus pecados son más numerosos que el de los hombres, como está escrito, ‘Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres les venían bien”. No está escrito, ‘La hija del hombre’, sino ‘las hijas de los hombres’, muchas hijas. Además, Adam pecó, y Yo ya he preparado para él el arrepentimiento para corregir su pecado, ya que el arrepentimiento precedió al mundo. Pero a los ángeles, no ayuda en absoluto el arrepentimiento”.

La Divinidad les dio dos respuestas: 1) No les toca a ustedes acusar de ninguna manera porque ustedes son peores que el hombre. 2) Si el hombre pecara, Yo ya he preparado para él la corrección del arrepentimiento por anticipado y él corregirá lo que él ha pecado.

Los amigos le dijeron: “¿Para qué es todo esto? Es decir, si toda la razón de la creación del hombre es para que pueda arrepentirse y corregir su corrupción, entonces, ¿para qué es todo esto? Más habría valido no crear la oscuridad en Nukva y el hombre desde un principio no habría pecado.

Rabí Shimon dijo a sus amigos: “Si no hubiera sucedido así, que el Creador creó la inclinación al bien y la inclinación al mal, que son la luz y la oscuridad, no habría Mitzvot ni transgresión para Adam de Beriá. Sino que Adam (el hombre) fue creado con ambas, con la luz y la oscuridad, por lo cual la escritura dice: “Mira, yo he puesto delante de ti este día la vida y el bien, y la muerte y el mal”, es decir que es por esto que hay Mitzvot y transgresiones en el hombre y se ha preparado el libre albedrío para él, para que elija entre el bien y el mal”.

Ellos le dijeron: “¿Pero para qué es todo esto? Sería mejor si la oscuridad no hubiese sido creada y no existiera la recompensa o el castigo para el hombre, en lugar de haber sido creado, pecar y provocar todas las numerosas corrupciones que ha provocado a través de su pecado”.

Él les dijo: “Fue correcto crearlo con luz y oscuridad porque la Torá fue creada para el hombre, pues el castigo para los impíos y la recompensa para los justos está escrita en ella, y no puede haber recompensa y castigo de no ser por Adam de Beriá, que consiste de luz y oscuridad, como está escrito: “Él no ha creado la tierra para el caos; Él la ha formado para que sea habitada”, para dar una buena recompensa a los justos.

“La recompensa es adquirir la Torá, como está escrito, ‘Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor’, ya que la Torá y el Creador son uno. Y si el hombre no fuera creado en la luz y en la oscuridad, con lo cual el libre albedrío entre el bien y el mal y la recompensa y el castigo son posibles, no fuera posible que el bien que se recibe con la Torá y para el cual fue creado, apareciera a los justos”.

Los amigos le dijeron: “Ciertamente, hemos escuchado ahora lo que no escuchamos hasta el momento. Ahora está claro que el Creador no creo nada innecesariamente”.

Además, la Tora de Beriá, la cual incluye la luz y la oscuridad, la recompensa y el castigo, es una vestimenta de la Divinidad. Y si el hombre no hubiese sido creado, la Divinidad no tendría una vestimenta, como un indigente sin vestidos. Debido a esto, cualquiera que comete un pecado es como si despojara a la Divinidad de sus vestidos, y este es el castigo del hombre pecador.

Cualquiera que guarda las Mitzvot de la Torá, es como si cubriera a la Divinidad con sus vestimentas. Es por esto que ellos interpretaron el versículo que se refiere al Talit (el manto para la plegaria) y el Tzitzit (el fleco adherido a las prendas de cuatro bordes, incluyendo el Talit). “Porque esa es su única vestimenta, es su ropa para su piel; ¿con qué se acostará?” Esto tiene relación al exilio, pues entonces la Divinidad fue despojada de sus vestimentas por los pecados de Israel y se dijo acerca de ella, “¿Con qué se acostará?”

La oscuridad de Beriá es oscuridad de Ima, ZAT de Biná, vistiendo a AA desde su Jazé hasta Tabur. Son llamadas “AVI inferior”. Se dijo antes que Ima superior tenía un apelativo cuyo número es 86, como el número de Elokim y que ese apelativo es luz y es oscuridad. Y debido a esta oscuridad en ese apelativo, Aba dijo que Adam de Beriá pecaría, pues Adam de Beriá es la luz de la vestimenta superior.

La oscuridad de Beriá, que causa que Adam de Beriá transgreda, es el apelativo de Ima superior. La oscuridad de Ima es una vestimenta para la luz superior porque esa oscuridad se hace por medio del ascenso de la Maljut restringida al lugar de Biná, Ima, y las letras ELEH, Biná y TM de Ima, descendieron al lugar de Nukva. Asimismo, Biná y TM de Nukva descendieron a NRN del hombre e Ima se queda en MI de Elokim, KJ de Kelim y VAK sin un Rosh de luces. También, Nukva fue oscurecida en VAK sin un Rosh y ella es la oscuridad que fue creada con el apelativo de Ima.

Sin embargo, Ima lo hizo a propósito, ya que al elevar el MAN por la Torá y las buenas obras de los inferiores, Ima entonces devuelve sus letras ELEH, y el nombre Elokim es completado en ella. Asimismo, Nukva, que vestía las letras ELEH, asciende con estas a Ima, devuelve sus letras ELEH, y el nombre Elokim es completado en ella también. Entonces las NRN del hombre también ascienden con las letras ELEH de Nukva al lugar de Ima, en donde reciben Mojin en Ima.

