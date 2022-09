Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

167) Esa luz que Adam recibió con la vestimenta superior, es la luz que el Creador creó en el primer día de la obra de la creación, cuando Adam vio de un extremo del mundo hasta su extremo, y después la reservó para los justos. Sobre ella se dijo, “Haya luz”. Esa oscuridad que está oculta dentro de Nukva es la oscuridad que fue creada para los malvados en el primer día. Está escrito acerca de esto, “Mas los malvados están inertes en la oscuridad”. Debido a que esa oscuridad haría que la luz del alma de Adam pecara, Aba no quiso participar cuando Ima le dijo, “Hagamos al hombre”.

Es debido a esto que Ima dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. “A nuestra imagen”, significa con nuestra luz. “Conforme a nuestra semejanza”, significa con nuestra oscuridad, lo cual es una vestimenta para la luz, para separarla de la oscuridad que fue creada en el primer día, de la cual se dijo. “Mas los malvados están inertes en la oscuridad”, pues no es una vestimenta para la luz, sino que hace que el hombre transgreda. La oscuridad de Ima es una vestimenta para la luz, como el cuerpo, el cual es una vestimenta para el alma, como está escrito, “Tu me has vestido de piel y carne”, ya que la oscuridad de Ima se hizo a través del ascenso de Maljut hasta ella para recibir Midat ha Rajamim en ella, cuyo momento Bina y TM de Ima descendieron a ZON y su GAR desapareció.

Ima lo hizo a propósito, para extender Mojin y luz a ZON. Por lo tanto, la oscuridad es una preparación y una vestimenta para la luz, ya que estos Kelim, Bina y TM, que descendieron desde Ima hasta ZON, más adelante se convirtieron en una vestimenta para Ima, durante el Gadlut. ZON están adheridos a esa vestimenta y reciben la luz a través de ella. Es debido a esto que se dijo que la oscuridad de Ima es una vestimenta para la luz.

Todos se regocijaron y dijeron, “Feliz es nuestra porción, pues hemos merecido escuchar tales palabras que no se habían escuchado hasta ahora”.

Esto resuelve también la primera pregunta que se planteó, “¿Quién es el que dice, ‘Hagamos al hombre’?” pues todo “Y dijo… “, que se manifiesta en la obra de la creación se relaciona con Aba, y ¿cómo es posible que Aba diga, “Hagamos”, ¿ya que ejecutar es únicamente de Ima? Rabí Shimon contestó que ciertamente se relaciona a Ima porque Ima dijo a Aba “Hagamos”.

Yo, Yo soy Él

168) ¿Quién dijo, “¿Ved ahora, que Yo, Yo soy Él, ¿y que no hay Dios conmigo”? El que pronuncia el versículo es la Causa de todas las causas. Y lo llamado “la causa de las causas” no está por encima de todas las causas, sino que es una causa entre el resto de las causas.

Los grados cuelgan de uno al otro por medio de causa y consecuencia, en donde cada inferior es causado y resulta de su superior. Una causa se refiere al operador; una consecuencia se refiere a lo operado. Esto indica que el inferior no tiene nada salvo lo que recibe de su superior.

Los amigos que escuchaban, entendieron las palabras de Rabí Shimon, quien llama al Partzuf AK “la Causa de las causas”, por encima de los mundos ABYA. Rabí Shimon llama al Partzuf Atik de Atzilut, “la causa de las causas”, que es una consecuencia de AK, y una causa para todos los Partzufim ABYA. Rabí Shimon los rechazó, pues cada una de esas causas no hará nada hasta no tener permiso de la causa encima de ella, como se explica en el versículo, “Hagamos al hombre”, pues Ima no puede hacer nada sin recibir permiso de Aba. Así sucede en cada causa y consecuencia – cada inferior no tiene poder para hacer a menos que reciba el poder del superior.

169) El versículo, “Hagamos al hombre”, ciertamente se refiere a dos, pues cada inferior dijo al superior por encima, “Hagamos al hombre”. El inferior no hace nada sin antes tener el permiso y la locución de ese Partzuf que está encima de él. Asimismo, su superior no hace nada hasta no recibir consejo de su compañero encima de él, de tal forma que todos y cada Partzuf de los Partzufim de Atzilut dijo, “Hagamos al hombre”, a su superior y el superior al superior del superior, pues toda innovación y emanación proviene de Ein Sof y cae en cascada a través de los grados hasta que llega a su lugar.

Aquí la caída en cascada es considerada como que cada inferior dice, “Hagamos al hombre”, a su superior, cuando recibe de él el alma del hombre, para pasarla a los inferiores de abajo. Pero para el Partzuf que se llama “la Causa de todas las causas”, no hay alguien similar en lo alto o abajo, como está escrito, “¿A quién Me compararéis y a quién Me igualaréis? dijo el Santo” Él dijo el versículo, “Ved ahora, que Yo, Yo soy Él, y que no hay Dios conmigo”, de quien recibir consejo, tal como cada inferior dijo a su superior, “Hagamos al hombre”.

