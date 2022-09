Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

163) Ima dijo, “Puesto que su pecado concierne a Ima, y no a Aba, yo quiero que sea creado según mi imagen”, como está escrito, “Y creó Dios al hombre en Su imagen”. Aquí no está escrito, “En nuestra imagen”, ya que ella no quiso incluir a Aba en él.

AVI superiores fueron establecidos en Man’ula (cerradura), Maljut de Tzimtzum Alef, en quien no hay Zivug. YESHSUT fueron establecidos en Miftaja, Maljut que está mitigada en Bina. Este es el significado de lo que dice Ima, “Yo quiero que sea creado según mi imagen”, en Miftaja, y no tendrá nada de Maljut de Midat ha Din de Tzimtzum Alef, que es considerado Aba, pues entonces él estaría completamente separado de las Klipot y no pecaría. Es por esto que El Zohar dice que Adam HaRishon no tiene nada de este mundo, porque el era enteramente de Ima, que es Bina. Pero desde Maljut de Tzimtzum Alef, que es este mundo, incluido en Aba, Adam haRishon no tuvo nada, ya que Ima no quiso incluir a Maljut de Tzimtzum Alef, que está en Aba.

164) Cuando Adam pecó, está escrito, “Por vuestras transgresiones su madre ha sido repudiada”. El rey, quien es Aba, dijo a Ima, “¿No te dije que en un futuro pecaría? ¿Por qué lo creaste?” En ese momento lo desterró al exilio y a su madre con él. Es debido a esto que está escrito, “El hijo sabio regocija a su padre; el hijo necio entristece a su madre”. “El hijo sabio”, es Adam en Atzilut, que es ZA. “El hijo necio”, es Adam de Beria, Adam HaRishon, cuya alma es de Beria.

165) Todos los amigos se incorporaron y dijeron a Rabí Shimon confundidos, “Rabí, Rabí, ¿existe separación entre Aba e Ima y que el emanado por parte de Aba sea Adam de Atzilut, y por parte de Ima sea Adam de Beria? Después de todo, ambos son del grado de Bina de Atzilut.

Rabí Shimon les dijo, “Amigos, amigos, no se debe interpretar así, pues Adam de Atzilut es masculino y femenino del lado de AVI – masculino del lado de Aba y femenino del lado de Ima. Está escrito, ‘Y dijo Dios, ‘Haya luz’ y hubo luz’. ‘Haya luz’ es del del lado de Aba y ‘Hubo luz’ es del lado de Ima. Ese Adam fue emanado con dos Partzufim que estaban adheridos uno al otro en el mismo nivel. Por lo tanto, lo masculino y lo femenino que fueron emanados desde AVI eran los dos iguales, lo cual muestra que AVI están también en el mismo grado”.

166) Pero Adam de Beria no tiene ni imagen ni semejanza de AVI. Desde su raíz, no tiene relación a AVI para recibir de ellos los Mojin de la imagen y la semejanza. Pero Ima superior tiene un apelativo que suma 86, tal como la suma de Elokim, y ese apelativo es luz y es oscuridad.

Existe el nombre de la esencia, en donde el nombre es de la esencia del grado; y existe el apelativo, que es un nombre que se ha tomado prestado de otro grado. Es debido a esto que Ima superior, Bina, tenía un apelativo diferente, Maljut, que tenía el mismo número de Elokim. Ella ascendió a Bina y tomó de ella el nombre Elokim. Esto es así porque Nukva en sí misma no tiene ese nombre. Más bien, ella lo tomó prestado de Ima y es por esta razón que el nombre Elokim de Nukva es un apelativo de Ima.

Con ese apelativo, en la Nukva, hay luz y hay oscuridad. Y debido a esa oscuridad en el apelativo, Aba dijo que Adam de Beria pecaría. Adam de Beria es la luz de la vestimenta superior, es decir que la luz de Adam es de una vestimenta más elevada que él, que es la Nukva, en quien existe luz y existe oscuridad, y él pecaría debido a la oscuridad en esta.

Esto es así porque a pesar de que la Nukva fue mitigada con Ima y alcanzó el nombre Elokim, como ella, de todas formas, ella no perdió su propio ser completamente, que es Midat ha Din. Más bien, su propio ser fue ocultado dentro de ella y solamente Midat ha Rajamim de Ima era aparente en ella. Por lo tanto, existe luz y existe oscuridad en ella. Si él no es merecedor, la oscuridad aparece. Es debido a esto, que Aba dijo que Adam pecaría, ya que Adam fue creado por la vestimenta superior, pues esos Kelim Bina y TM de Nukva que descendieron al alma de Adam HaRishon durante el Katnut se convirtieron en una vestimenta para Nukva durante su Gadlut; el alma de Adam haRishon asciende con ellos y él recibe los Mojin de Gadlut a través de ellos. Es debido a esto que él podía fallar, debido a la oscuridad de ella.

