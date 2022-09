Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

152) Moisés quedó afuera de la tierra y ni su cuerpo ni sus huesos entraron allí. Pero la Divinidad entró en la tierra luego de la muerte de Moisés y retornó a su primero esposo, Jacob. Ya que Moisés es la interioridad de ZA, tenía equivalencia con Nukva solo durante su vida, más no así después de su muerte. Por lo tanto, si una mujer se casó con dos hombres en este mundo, después de su muerte, regresa a su primer marido. Es por esto que Moisés fue enterrado afuera de la tierra, ya que su primer esposo, Jacob, estaba en la tierra y la Nukva pertenece solo a su primero esposo.

153) Moisés fue merecedor en vida de aquello que Jacob no disfrutó en su vida, porque Jacob causó el Zivug de ZA con la Nukva en el mundo superior solamente después de su muerte, pero Moisés causó el Zivug de ZA con la Nukva durante su vida en este mundo, más no así después de su muerte. ¿Acaso es una carencia de Moisés que no haya causado el Zivug de ZON después de su muerte? No lo es. Más bien, cuando Israel salió de Egipto, su redención fue del lado del Yovel, lo cual es Bina.

Todos los 600,000 de la generación del desierto eran del mundo superior, Bina, y de este modo, Bina, recorrieron el desierto. Ninguno de ellos de la generación entró en la tierra. Más bien, sus hijos, que nacieron de ellos llegaron a la tierra, pues estaban en la corrección de la luna, Nukva, y todos aquellos que trabajan la tierra, arando y sembrando, son la corrección de la luna.

Las almas de Israel extienden de ZON. Ya que la Nukva de ZA está mitigada en Bina, considerada como el mundo superior, las almas de Israel tienen una raíz en Bina también. Para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto – pues por naturaleza, por parte de ZON, no eran merecedores de ser redimidos – el Creador extendió a toda esa generación almas elevadas del mundo superior, solamente desde Bina. Y a través de esa elevada raíz el Creador los redimió, como está escrito, “Y le ha redimido de la mano de otro más fuerte”. Por la raíz directa de las almas de Israel, la Tuma’a de Egipto era más fuerte que la Kedusha de Israel”. Pero las almas elevadas de Bina los iluminaron y redimieron.

Por esta razón, cuando Israel salió de Egipto, fue por parte de la iluminación de Bina, que se llama Yovel. Todas las 600,000 almas de Israel de esa generación se extendían del mundo superior, Bina, y es por esto que tenían el poder de vencer a la Tuma’a de Egipto y ser liberados de ellos. Y del mismo modo, mediante la iluminación de Bina, recorrieron el desierto. Pero ninguno de ellos entró a la tierra, porque la tierra de Israel es Nukva de ZA y puesto que ellos no tenían la iluminación de la última Nukva, no pudieron entrar en la tierra.

Pero los hijos de la generación del desierto, que nacieron de ellos y se extendieron apropiadamente, para ser de la corrección de la luna, que es Nukva de ZA, entraron en la tierra y disfrutaron de su cosecha. Todos los trabajadores de la tierra son la corrección de la luna porque la generación del desierto que extendía del mundo superior, no eran trabajadores de la tierra y comían pan del cielo. Sus hijos, que extendían de la Nukva, se esforzaron en trabajar la tierra porque trabajar la tierra es la corrección de Nukva de ZA, a la cual la generación del desierto no pertenecía.

154) Moisés extendió el Zivug de ZA a la luna, Nukva, mientras estaba aún dentro de su cuerpo en este mundo, y estaba con ella a su voluntad, ya que era considerado el esposo de la reina. Pero cuando se liberó de este mundo, su espíritu de santidad ascendió con la ascensión superior y el espíritu retornó al Yovel superior, que es Bina. Allí, en el mundo de Bina, Moisés se apegó a las 600,000 almas de la generación del desierto que eran suyas, de su Bejina.

No sucedió así con Jacob, ya que él no ascendió a Bina, al Yovel, después de su muerte, como Moisés. En cambio, su espíritu retornó a Nukva de ZA para la Shmita (remisión), lo que no sucedió cuando estaba con vida. Mientras estuvo con vida, no estuvo atado a Nukva de ZA, como después de su muerte, ya que durante su vida tenía otra casa, otra Nukva. Esto es, tenía una esposa en este mundo durante su vida, por lo que no podía apegarse enteramente a Nukva de ZA, como sucedió después de su muerte.

155) La tierra santa, en su corrección inferior, fue establecida a través de la Nukva de lo alto. Esto es, la Nukva de lo alto, Ima, está en la tierra santa, la última Nukva, en razón a las correcciones de los justos inferiores. Es debido a esto que ellos no pueden estar juntos, pues Moisés y la generación del desierto no pueden estar con Jacob y aquellos que llegaron a la tierra, ya que aquellos extienden del mundo superior, Bina, son ante todo Ruaj, mientras que aquellos que extienden del mundo inferior, Nukva de ZA, son ante todo Guf.

Esto es así porque el mérito de Nukva comparado con el de Bina, es como un cuerpo comparado con un espíritu. Por esta razón, las almas que extienden de ellos son también así. No correspondía que estos y aquellos estuvieran dentro de la luna, Nukva. Más bien, estos están dentro de la luna, y aquellos están afuera, recibiendo iluminación entre ellos. Aquellos que extienden de la Nukva deben recibir iluminación de aquellos que extienden de Bina, como un cuerpo que requiere la iluminación del espíritu. Por esta razón, aquellos que extienden de la Nukva – Jacob y los que llegaron a la tierra – están adentro de la Nukva, la tierra santa, y aquellos que extienden de Bina – Moisés y la generación del desierto – están afuera de la tierra santa e iluminan a las almas en la tierra santa.

Para compartir comentarios, este WhatsApp está disponible para ustedes

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

curso en línea de Cabalá: https://cabalacentroestudios.com/suscripcion-cabala-bnei-baruj/

Siguenos en: https://www.eldictamen.mx/opinion/el-libro-del-zohar/

Lercutas en vivo: https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ