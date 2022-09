Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

147) El Creador también lo integró en la Sefira Hod, cuando Él ungió a los reyes, Saúl y David. Por lo tanto, Samuel es el equivalente a Moisés y Aarón. Así como Moisés y Aarón estaban separados a dos lados, derecho e izquierdo, arriba del Jaze, Samuel desde el Jaze de ZA hacia abajo era como ellos en los dos lados, y el izquierdo y el derecho, NH. Y a pesar de que estas aquí eran solamente el lado izquierdo, de todas formas, fueron divididas en dos lados por Samuel, como Moisés y Aarón en lo alto. Por lo tanto, a pesar de que Samuel es desde el Jaze hacia abajo, es equivalente a Moisés y Aarón del Jaze hacia arriba, pues Samuel elevó NeHY desde el Jaze de ZON hacia abajo para estar incluidas en el Zivug del rostro del hombre en JaGaT de ZON arriba del Jaze, y entonces NH del Jaze hacia abajo se dividieron y se convirtieron en dos lados, como JG del Jaze hacia arriba.

Todos los grados fueron incluidos uno en el otro a través de Samuel, y por esto se volvió equivalente a Moisés y Aarón como se alude en el versículo, “Moisés y Aarón entre Sus sacerdotes y Samuel entre quienes invocan Su Nombre”, ya que VAK, JaGaT, NeHY fueron incluidas una en la otra. A través de la corrección de Samuel al elevar NeHY desde el Jaze de ZON hacia abajo, e integrarlas en JaGaT desde el Jaze hacia arriba, extendiendo del punto de Jolam a Netzaj; del punto de Shuruk a Hod; y del punto de Jirik a Yesod, todas las VAK están incluidas una en la otra – Netzaj se conecta a Jesed; Hod a Gevura; y Yesod a Tifferet y todas están en el rostro del hombre, que es Maljut.

Moisés y Jacob

148) Así como la derecha y la izquierda arriba del Jaze – Moisés y Aarón – se aferran y se unen en la derecha y la izquierda abajo del Jaze, lo cual es Samuel, la línea media de lo alto, Tifferet – Jacob y Moisés – se aferran y se unen con la línea media abajo del Jaze – Yesod, que es José. Por lo tanto, todas las VAK fueron integradas y unidas una con la otra. Los cuatro extremos de Moisés, Aarón y Samuel, y los dos extremos de Jacob y Moisés con José. Jacob y Moisés, los dos son Tifferet de ZA – el interior de Tifferet es Moisés, y el exterior de Tifferet es Jacob. Previamente, se dijo que Moisés y Aarón son derecha e izquierda de lo alto, y aquí se dice que Moisés es Tifferet, ya que existen muchas Bejinot de Moisés.

Jacob es el señor de la casa. Cuando Jacob murió, Moisés tomó la casa y estuvo con ella durante su vida. No existe nada en lo cual no exista la interioridad y la exterioridad, pues cada grado se divide en Kelim de Panim – KJ y el tercio superior de Bina a través del Jaze, en donde está el Parsa – y los Kelim de Ajoraim y la exterioridad – Bina y TM desde el Parsa hacia abajo. Sin embargo, los Kelim de Panim y Kelim de Ajoraim están integrados unos en los otros. La interioridad y la exterioridad pueden discernirse incluso en los Kelim de Panim de algún grado en sí mismo. La interioridad es la esencia de sus grados, los Kelim de Panim, KJ o JaGaT, mientras que su exterioridad es solamente un Hitkalelut desde los Kelim de Ajoraim, Bina y TM or TNHYM.

De igual forma, existe la interioridad y la exterioridad en los Kelim de Ajoraim en sí mismos, en donde a través de su Hitkalelut con los Kelim de Panim de lo alto, son considerados como su interioridad, KJ a través del Jaze, mientras que su propia esencia – Bina y TM abajo del Jaze – es su exterioridad. Es lo mismo en cada grado y cada Sefira.

Moisés y Jacob, ambos son una Merkava para ZA de Atzilut. Sin embargo, Moisés es una Merkava para la interioridad de ZA, Kelim de Panim, desde el Jaze de ZA hacia arriba, y Jacob es una Merkava para la exterioridad de ZA, Kelim de Panim integrados en Kelim de Ajoraim de ZA que están desde el Jaze hacia abajo.

Nukva de ZA es enteramente desde Ajoraim del Jaze de ZA hacia abajo, y ella es denominada “una casa”. Se deduce que Moisés, que es una Merkava para la interioridad de ZA desde el Jaze hacia arriba, no está en la misma Bejina que Nukva de ZA, que es enteramente desde el Jaze de ZA hacia abajo. Es debido a esto que solamente Jacob – la exterioridad de ZA, Kelim de Panim integrados en Jaze de ZA hacia abajo – tiene la equivalencia con Nukva de ZA – Kelim de Ajoraim desde el Jaze hacia abajo. Por lo tanto, Jacob es considerado el dueño y no así Moisés, pues él es de un grado superior que Nukva de ZA. Asimismo, lo masculino y lo femenino deben ser de la misma Bejina, ya que el Zivug significa equivalencia de forma.

