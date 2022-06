Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continua texto Zohar:

Asher es Rosh que salió de Reshit. Asher tiene las letras de Rosh en el orden inverso: Reish es primera en Rosh y última en Asher, indicando que es un Rosh que salió de Reshit, desde AA, así que salió del Rosh y se convirtió en un Guf sin Rosh.

Explicación: Para emanar YESHSUT, AA se cubrió y se escondió, como la simiente de seda que primero hizo esa corrección del ascenso de Maljut a Bina en su propio Partzuf, para emanar YESHSUT en esa medida. Luego entonces, AA fue establecido con solo KJ en su Rosh y su Bina se separó del Rosh hacia el grado de Guf. De esa Bina, los Partzufim AVI y YESHSUT fueron hechos. AVI superior fueron establecidos desde su GAR y YESHSUT fue establecido desde su VAK.

Por esta razón, AVI siempre permaneció en el Rosh, a pesar de que solamente son Jassadim, ya que el GAR de Bina no recibe Jojma aún cuando están en el Rosh. Y por lo tanto, no sienten ninguna diferencia cuando están afuera del Rosh. YEAHSUT, sin embargo, ZAT de Bina de AA, cuya costumbre es recibir Jojma, fueron disminuidos de la recepción de Jojma debido a la salida de Bina de AA hacia el Guf y son, por lo tanto, consideradas como Guf sin Rosh.

Es por esto que Asher es Rosh que salió de Reshit. La palabra Asher, cuyo orden de letras es opuesto a la combinación Rosh, indica que estuvo en el Rosh de AA, pero que salió de él, es decir, YESHSUT, Bina de AA, que salió del Rosh hacia el Guf. Por esta razón, las letras Asher son como Rosh y la razón por la cual el orden está invertido es debido a su salida del Rosh de Bereshit, el Rosh de AA.

7) Cuando el punto y el palacio se establecieron como uno, Bereshit, AA, incluyó el principio supremo de la luz de Jojma. YESHSUT se llama Asher, indicando un Rosh que emergió de Reshit después de que se estableció YESHSUT en el punto y en el palacio como uno, en el ascenso del punto, Maljut, a Bina, el palacio, cuando solamente KJ quedaban en AA, y Bina y TM de Rosh de AA salieron del grado de Rosh hacia abajo del Rosh. Asimismo, solamente KJ se quedaron en YESHSUT, y su Bina y TM descendieron al grado debajo de ellas, a ZON.

Cuando esa disminución ocurrió, el principio supremo para la revelación de Jojma a los inferiores se incluyó en AA. Esto es que de no ser por esa disminución, los Mojin de Jojma no habrían llegado a ZON y a las almas de los justos. Después, la aparición de ese palacio cambió y se le denominó, “una casa”.

Comentario: Durante la disminución, cuando el punto y el palacio se establecieron como uno, el palacio estaba solamente con luz de Jassadim, sin Jojma – un Guf sin un Rosh – pues el punto ingresó en la luz del palacio y la luz se convirtió en Avir, lo cual es luz de Jassadim. En el momento de Gadlut, la Yod sale del Avir a través de la elevación de MAN por las buenas obras de los justos, y el palacio vuelve a ser luz. Entonces se considera que la tonalidad de Jassadim del palacio ha cambiado y recuperado la tonalidad de Jojma. Entonces el nombre del palacio cambia también y se denomina “casa”, pues cuando hay luz de Jojma en el palacio, se denomina “casa”.

Cuando el punto está en Avir, la luz está escondida y no es visible en absoluto. Y cuando la iluminación se expande para revelarse, un punto sale de este Avir y lo que queda luego de la emisión del punto es la luz. Y una vez que ese punto ha salido de esta luz, la luz se viste en el palacio superior con cuatro tonalidades, JB TM, y entonces es una casa. Y sobre esto se dice, “Con la sabiduría (Jojma) se construye una casa”, pues cuando la Yod sale del Avir y vuelve a ser luz, el nombre del palacio cambia y se denomina “una casa”.

Sin embargo, esto sucede después de que Jojma se viste en Jassadim, una vestimenta con la cual las cuatro tonalidades JB TM se expanden. Esto se denominará abajo, “expansión para el asentamiento de la casa”. Pero, aquí aún no había vestimenta de Jojma en Jassadim, sino solamente luz de Jojma sin Jassadim. Resulta que la tonalidad de Jassadim solamente cambió la tonalidad de Jojma y por esta razón se considera que la luz está escondida y no ilumina porque la luz de Jojma no puede iluminar sin una vestimenta de la luz de Jassadim.

Es por este motivo que la salida de la Yod del Avir y la revelación de la luz de Jojma se denomina, “expansión de la corrección de la casa”, para discernir que aquí aún no hay expansión para el asentamiento de la casa, pues todo el tiempo que la luz esté escondida, no hay asentamiento de la casa, en donde habitar. Más bien, es la primera corrección, ya que es imposible obtener GAR sin esta corrección. Es debido a esto que se refiere a ello sólo como corrección de la casa y no como asentamiento de la casa.

Continua mañana…

