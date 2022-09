Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

144) “El tocó la coyuntura de su muslo superior”, quiere decir que cuando el encargado de Esaú vino a Jacob, Jacob se fortificó desde la llegada del atardecer, el punto de Shuruk y la línea izquierda con la corrección de Isaac, a través de la fuerza del Din. Jacob estaba incluido en este, con la línea izquierda, y es debido a esto que no lo pudo derrotar. “Y cuando vio que no podía vencerlo, tocó la coyuntura superior del muslo”, y Jacob tomó la fuerza de allí. Esto es, cuando el ángel tocó la coyuntura de su muslo, cuando luchaba con Jacob para hacerle caer, Jacob se fortificó con esa coyuntura para ahuyentar al ángel, a través del de la fuerza del Din que existe en la línea izquierda arriba del Jaze. Es por esto que, “Se dislocó el fémur de Jacob”, es decir que el ángel prevaleció sobre él.

Debido a que el muslo está afuera del cuerpo, ya que Jacob es la Sefira Tifferet, denominada Guf, (cuerpo), y ese Guf está incluido en los dos grados, masculino y femenino, denominado Adam, ya que Adam consiste de masculino y femenino del Jaze hacia arriba, el rostro del hombre es perfecto, por lo tanto, el ángel no podía prevalecer sobre él. Y cuando Jacob tomó la fuerza del Jaze hacia abajo, afuera de su Guf, en seguida, “Se dislocó el fémur de Jacob”.

Cuando el ángel tocó el Jaze hacia abajo, no podía ser corregido con el Zivug superior porque el rostro del hombre estaba ausente en él, y entonces toda su corrección era como está escrito, “Sus partes traseras hacia el interior”. Pero después de que Jacob quiso extender desde allí la fuerza hacia el ángel, la carencia del rostro del hombre apareció en seguida y debido a la revelación de esta deficiencia, el ángel lo aferró y “Se dislocó el fémur de Jacob”.

145) Ningún hombre profetizó desde allí hasta que llegó Samuel y corrigió Netzaj. Es debido a esto que está escrito acerca de él “La Netzaj (eternidad) de Israel no miente”, “Porque él no es un hombre”. A pesar de que Netzaj está afuera del Guf, debajo del Jaze, en donde no existe el rostro del hombre, el cual nadie ha corregido hasta ahora, de todas formas, Samuel la corrigió al elevarla e incluirla en el rostro del hombre por encima del Jaze. Por esta razón, “La Netzaj (eternidad) de Israel no miente”. Y las palabras “Porque él no es un hombre”, significan que a pesar de que él no es como el rostro del hombre, de cualquier manera, la corrigió.

Pero Hod permaneció con su debilidad porque Samuel, no pudo corregirla. Será corregida en el futuro, al final de la corrección. Se estipula más adelante que en cuanto a Hod, el muslo izquierdo, se dijo, “Cojeaba de su muslo”. Esto es, a pesar de que Samuel luego corrigió Netzaj y la devolvió a la derecha, la debilidad del musco izquierdo, que es Hod, permaneció.

Josué profetizó desde la Sefira Hod de Moisés, como está escrito, “Y pondrás el Esplendor (Hod) sobre él”. Esto es, Josué existió antes de que llegara Samuel, el profeta, debido a la debilidad causada por el toque del ángel. Es debido a esto que está escrito acerca de él, “Y pondrás el Esplendor (Hod) sobre él”, que nos enseña que él profetizaba desde el esplendor (Hod) de Moisés. Este es el quinto grado, Hod.

Moisés es la interioridad de ZA y enteramente desde el Jaze de ZA hacia arriba. Sin embargo, desde el Jaze hacia arriba existe otro Partzuf completo en él, JaGaT NeHY. Estos NH desde el Jaze hacia arriba están separadas uno del otro, por lo tanto, allí no existen cinco grados JaGaT NeH, correspondientes a KJB TM.

Josué profetizó desde el quinto grado, pero desde el Jaze de ZA hacia abajo, falta el rostro del hombre, Maljut y Hod, y allí existen solo cuatro grados, hasta Netzaj, sin Hod. Y cuando Netzaj fue debilitado por el toque del ángel, ningún hombre profetizó desde allí.

Netzaj es el muslo izquierdo de Jacob. Es debido a esto que David vino y lo integró en el derecho, pues no dice, “Las delicias de tu derecha son Netzaj”, sino “Las delicias en tu derecha, Netzaj”, aludiendo a que antes de David, Netzaj no estaba integrada en la derecha, sino que David la regresó a la derecha. Desde Jacob hasta Samuel y David, Netzaj era considerada como izquierda.

146) ¿Por qué se debilitó el muslo de Jacob? Es porque el lado de Tuma’a (impureza) se acercó a él y se fortificó de él, y entonces la ausencia del rostro del hombre fue revelada, y dondequiera que hay una carencia de Kedusha, Sitra Ajra se aferra allí. La corrección fue postergada hasta Samuel, que es por lo cual Samuel vino para recordarnos que este es el muslo de Israel, como está escrito, “Y también la Netzaj de Israel”.

Hay dos nombres para ZA – Jacob en Katnut, Israel en Gadlut. “Se dislocó el fémur de Jacob”, sucede cuando se le llama Jacob. En ese momento, las dos Sefirot NH son como un muslo, ya que son discernidas como izquierda. Sin embargo, cuando ZA es llamado “Israel”, en Gadlut, NH son discernidos como dos grados, derecho e izquierdo. Por esta razón, cuando Samuel corrigió Netzaj de nuevo, él mencionó el nombre Israel con respecto a él, aludiendo a Gadlut, en cuyo momento Netzaj es la derecha y Hod es la izquierda. Entonces, se dijo, “Y también la Netzaj de Israel no miente”.

Por esta razón, todas las palabras de Samuel estaban en Din, desde el principio hasta el fin, ya que él se ocupaba esencialmente de purificar Netzaj de la debilidad que había causado el encargado de Esaú. Es debido a esto que su profecía estaba en Gevura y Din, pues esto es necesario para las correcciones de la purificación. En el principio de su profecía, profetizaba Dinim sobre la casa de Eli, y al final, profetizaba Dinim sobre Saúl.

Para compartir comentarios, este WhatsApp está disponible para ustedes

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

curso en línea de Cabalá: https://cabalacentroestudios.com/suscripcion-cabala-bnei-baruj/

Siguenos en: https://www.eldictamen.mx/opinion/el-libro-del-zohar/

Lercutas en vivo: https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ