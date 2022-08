Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

La segunda luz, la línea izquierda, es una luz que se va oscureciendo cuando llega el atardecer, porque a través del retorno de Bina al Rosh de AA, ZAT de Bina gradualmente se van oscureciendo, como está escrito, “cuando llega el atardecer”. La plegaria de Isaac es para corregir ese grado, porque con su plegaria, aludida en el versículo, “Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora del atardecer”, él corrigió y extendió ese grado del punto de Shuruk, recibiendo desde allí la línea izquierda de ZA, la cual complementa solamente GAR y deja a ZAT en la oscuridad.

Es debido a esto que “hay allí meditaciones del atardecer y las oscuridades que en él se relacionan con la plegaria de la tarde”, ya que a través de la plegaria de la tarde él extendió la línea izquierda desde el punto de Shuruk, el cual contiene toda clase de oscuridades en el mundo, y las corrigió apropiadamente. Por esta razón, la segunda luz es considerada como la oscuridad de Isaac, la luz de Gevura de ZA y de aquí proviene el rostro del buey, de los animales elevados y escondidos sobre lo cual está escrito, “Y el rostro de un buey a la izquierda”.

142) La tercera luz es una luz que integra esas dos luces, la línea derecha y la línea izquierda, una luz que ilumina la curación. La luz es la línea media, que extiende desde el punto de Jirik en Bina, es decir, el nuevo nivel de Jassadim que Bina recibió a través de su vestimenta en el Masaj de ZON que ascendió a ella. Esa luz agrega a Jassadim en la línea derecha y se vuelve una vestimenta de Jassadim para la luz de Jojma. En ese momento, las dos líneas están incluidas una en la otra, y la línea derecha está incluida en la luz de Jojma y tiene Jojma y Jassadim, y la línea izquierda está incluida en Jassadim y tiene Jojma y Jassadim. Es por esta razón que dice acerca de esto, “Una luz que integra esas dos luces”, pues esa luz incluye las dos líneas porque complementa entre ellas.

Por esta razón, esta, en sí misma, es recompensada con recibir las dos iluminaciones, pues en la medida en que el inferior complementa al superior, el inferior es recompensado con ellas también, ya que es la causa. Esta es una luz que ilumina la curación porque a través de su nivel de Jassadim la línea izquierda es curada, recibiendo a través de la fuerza de la iluminación de Jassadim en la línea derecha.

Está escrito acerca de Jacob respecto a esa tercera luz, “El sol salió para él”, es decir que una vez que Jacob fue incluido en el atardecer, en la oscuridad de la línea izquierda, y necesitaba curación, está escrito, “El sol salió para él”, para curarlo de la oscuridad de la izquierda. La tercera luz es considerada la línea media que decide sobre las dos líneas, la derecha y la izquierda. Es la luz de Tifferet y es la cualidad de Jacob. De aquí se extiende el rostro del águila de los elevados animales escondidos desde el Jaze hacia arriba.

143) “De su muslo”, está escrito en singular y no dice sus muslos en plural. Eso indica que se trata del cuarto grado, Netzaj, a partir del cual ningún hombre profetizó hasta la llegada de Samuel, de quien está escrito, “Y también la Netzaj (eternidad) de Israel no miente”. Entonces se restauró la Netzaj que se había debilitado cuando fue puesta en peligro por el ángel, el encargado de Esaú.

“Cojeaba de su muslo”, se extiende de la disminución de GAR. Por consiguiente, se refiere a los dos muslos y debería haber dicho “cojeaba de sus dos muslos”, que son NH, denominadas “dos muslos”. Pero dice un muslo, Netzaj, el cuarto grado. Sin embargo, incluye a ambos muslos, NH, ya que hasta ese momento no se había corregido con una corrección de las líneas, sino únicamente desde Jaze de ZA hacia arriba, JaGaT. Desde el Jaze hacia abajo, NeHY, no estaba corregido en lo absoluto y allí faltaba el rostro del hombre.

Por esta razón, se considera que no hay nada de la derecha en ellas y NH son consideradas de la izquierda, un grado. Es debido a esto que no escribe, “Y cojeaba de los dos muslos”, ya que de todas maneras ambos son un solo muslo y una Sefira, la Sefira Netzaj y no Hod, pues en los Kelim se considera que los superiores crecen primero. Por lo tanto, en tanto que los dos muslos son considerados uno solo, son considerados como Netzaj, ya que es el superior de la Sefira Hod, por lo cual crece y se vuelve aparente antes que Hod.

Es debido a esto que es el cuarto grado, ya que el quinto grado, Hod, no había aparecido allí. Por lo tanto, es necesariamente la Sefira Netzaj. La corrección del Jaze hacia abajo, es ascender y estar incluido en el rostro del hombre en el Zivug superior. Esa corrección la hizo Samuel. Se dijo que ningún hombre profetizó hasta la llegada de Samuel, y está escrito acerca de él, “Y también Netzaj de Israel no miente”, pues entonces Netzaj fue escudriñado como la derecha y como el cuarto grado, y Hod como la izquierda y como un grado diferente de Netzaj, el quinto grado de Kelim, Hod.

