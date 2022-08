Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Es debido a esto que el firmamento dentro de Bina es denominado “el firmamento primordial”. También es denominado, “el extremo del cielo de lo alto”, ya que ese firmamento hace descender la punta de Partzuf Bina, su Bina y TM, al cielo, ZA. Existe otro firmamento, que está en el Jaze de ZA y hace descender la punta del Partzuf ZA, su Bina y TM a la Nukva que concluye Atzilut. Por esta razón ese firmamento es denominado “el extremo del cielo de abajo”.

Todos los animales superiores desde el Jaze de ZON hacia arriba están contenidos en el firmamento primordial del cielo, ubicándose en el lugar del Jaze de Partzuf Bina, para diferenciar los animales inferiores del Jaze de ZON hacia abajo que no están incluidos en ese firmamento primordial. Cualquier Ajoraim del superior, desde su Jaze hacia abajo, está vestido con Kelim de Panim del inferior – en sus Kelim KJ arriba del Jaze. Pero los Ajoraim del superior nunca están vestidos dentro de los Kelim de Ajoraim del inferior, desde su Jaze hacia abajo, ya que el motivo de revestimiento es el ascenso de Maljut a Bina, el cual se hace durante el Katnut de los Partzufim.

En ese momento, a través del ascenso, cada Partzuf está completamente desprovisto de los Kelim desde su Jaze hacia abajo, ¿y cómo pueden los Ajoraim del superior vestirse en Ajoraim del inferior, si estos están ausentes en él? Después de todo, los animales inferiores de ZON desde el Jaze y abajo no tienen conexión o Hitkalelut con el firmamento primordial, los Ajoraim de Bina, ya que ellos nunca se han vestido en ellos.

136) De allí y en más, desde el firmamento primordial, no hay nadie que pueda ver ni conocer porque está encerrado en el pensamiento, pues por encima del firmamento primordial, arriba del Jaze de Partzuf Bina de Atzilut está GAR de Bina, considerado un pensamiento, y no existe en absoluto percepción en GAR. No existe nadie en todo el mundo que pueda alcanzar y conocer el pensamiento del hombre ¡cuánto menos las cuestiones que dependen del pensamiento superior – no existe nadie que pueda alcanzarlas! Y el pensamiento concreto es todavía más inalcanzable.

La Sefira Bina es considerada GAR y pensamiento. De sus diez Sefirot, los GAR de ella son su propia esencia, y ZAT en ella no son su propia esencia, sino que son ZON que están incluidos en ella. Incluso ZAT de Bina, que tan solo están incluidos y dependen del pensamiento, en Bina, el alcance no los percibe en su propio lugar, sino solamente en el lugar de ZON, mucho menos los GAR de Bina, que son la esencia de Bina. Ningún alcance percibe allí, esto que es más interno que el pensamiento, lo cual es Bina. ¿Quién puede concebir alguna noción de allí, si no existe un entendimiento capaz incluso de plantear una preguntar, cuanto menos saber, pues por encima de Bina está AA, Keter de todos los Partzufim de Atzilut, Ein Sof, que el alcance no puede percibir en lo absoluto?

Tres luces

137) No existe impronta alguna para aferrar Ein Sof, ni interrogación o noción para la observación del pensamiento. Una luz tenue inalcanzable iluminó desde el comienzo del descenso de Ein Sof para ser revelado, desde lo más recóndito de todo lo que está escondido. Está oculto en una impronta tan fina como el agujero de una aguja. Esto es, se hizo una abertura muy angosta, insuficiente para aferrarse. Se relaciona a un pensamiento escondido, GAR de Partzuf Bina, denominado “pensamiento concreto”. Esto es así porque en Ein Sof, que es AA, no existe una impronta para aferrarse y desde el comienzo de la declinación de Ein Sof para ser revelado, lo cual está en GAR de Partzuf Bina, denominado AVI de Atzilut, fue impreso allí en un trazo fino, aunque de todas formas insuficiente para aferrar.

No fue alcanzable hasta que se expandió una iluminación desde allí a un lugar en el cual existen Reshimot (marcas/improntas) de letras, es decir, Partzuf ZAT de Bina, denominado YESHSUT de Atzilut. Esto es así porque ZON de Atzilut son letras y ZAT de Bina no son de hecho Bina, sino un Hitkalelut desde ZON. Es debido a esto que son considerados como Reshimot de letras, ZON. Y debido a que están cerca de ZON, el alcance y la revelación comienzan con ellos. Todos provienen de allí, todos los Mojin de Gadlut de ZON y BYA surgen de ZAT de Partzuf Bina, YESHSUT.

