Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

Esto no significa que ZA se quedó solamente con KJ, y la Nukva solamente con su Bina y TM. Más bien, están incluidos uno en el otro y hay KJB TM para ZA y KJB TM para la Nukva. Sin embargo, todas las cinco Sefirot de ZA son consideradas ante todo como su KJ, que lo dominan y todas las cinco Sefirot de Nukva son consideradas ante todo como Bina y TM de ZA, ya que ellas la dominan.

Por esta razón, cuando el día del Shabat concluye, bendecimos la vela, ya que entonces las iluminaciones de fuego reciben permiso para gobernar, pues en el día del Shabat, ZON están en un Zivug de Gadlut PBP, y la Nukva está subordinada a ZA y no tiene nada de sí misma ni de su mano, salvo aquello que ZA, su esposo le da. Resulta que entonces Nukva no tiene permiso de revelar la luz en ella – las iluminaciones de fuego – ya que en ese momento debe estar en disminución para la revelación de las luces del Gadlut de PBP, que pueden iluminar en ella solamente cuando se encuentra en disminución. Pero a la conclusión del Shabat, cuando el gran Zivug de ZON PBP se ha detenido, la Nukva tiene permiso de revelar sus iluminaciones de fuego.

129) Los dedos de los hombres representan el ocultamiento de los grados y los secretos de lo alto. Constan de Panim y Ajoraim. Las manos son JG de ZA, y en el momento del Gadlut se vuelven JB ya que, durante el Gadlut, cuando él eleva NeHYM y completa sus diez Sefirot, JaGaT asciende a JBD, y NeHY a JaGaT. Entonces, las tres articulaciones de la mano derecha son consideradas JBD de Jojma y las tres articulaciones de la mano izquierda como JBD de Bina.

Según el versículo, “Alza las manos hacia la santidad”, cuando él alza las manos a la cabeza, cuando JaGaT se vuelven JBD, la muñeca junto con los dedos es considerados la primera articulación, Jojma. Esto es así porque cuando se alzan las manos, los dedos están en la parte de arriba y el resto de las articulaciones de la mano están abajo. La segunda articulación de la mano, el brazo, es considerado como Bina, y la tercera articulación, el brazo, está conectado al hombro y es considerado como Daat,

Por lo tanto, los dedos son Jojma de JB de ZA porque los dedos de la derecha son Jojma de Jojma, y los dedos de la izquierda con Jojma de Bina. Con esto, él describe lo que aprendemos, que el Creador está destinado a hacer una reunión con los justos, y Él se sienta en el medio en el Jardín del Edén y todos y cada uno apunta con su dedo, “Este es nuestro Dios”, ya que los dedos son Mojin de Jojma, y Mojin de Jojma son la visión y la luz de los ojos. Es debido a esto que decimos, “Apunta con Su dedo”.

“Los dedos de los hombres representan el ocultamiento de los grados y los secretos de lo alto”. El hombre debe ser una Merkava (carroza/asamblea) para ZA, como aprendemos que los patriarcas son una Merkava. Asimismo, ellos encomendaban a un hombre a decir “¿Cuándo serán mis obras como las obras de mis antepasados?”. En ese momento, los dedos del hombre se encuentran presentes, considerados como Jojma de Jojma en la derecha y Jojma de Bina en la izquierda, los Mojin más recónditos de todos los grados y los secretos de lo alto.

No existe un grado sin Panim y Ajoraim, ya que hay diez Sefirot KJB TM en cada grado y KJ en este, son consideradas Kelim de Panim, y Bina y TM en este, son consideradas Kelim de Ajoraim. Resulta que, en el grado de los dedos, que son Jojma, KJ en este son Kelim de Panim de los dedos, y Bina y TM son los Kelim de Ajoraim de los dedos.

El Ajoraim de los dedos está en su parte exterior. Esto alude a las uñas, pues entre los Kelim de Panim y los Kelim de Ajoraim está un Parsa, un firmamento que divide las aguas superiores, KJ, y las aguas inferiores, Bina y TM. Esto se aplica en lo general – el Parsa entre Atzilut y BYA, así como en cada grado particular, ya que no existe un grado en el cual no se encuentren diez Sefirot KJB TM. Existe también un Parsa entre KJ y Bina y TM en este.

Las uñas de los dedos son un Parsa particular para el grado de Jojma en los dedos, separando los Kelim de Panim, KJ en éste, de los Kelim de Ajoraim, Bina y TM en este, de manera que el interior de los dedos son KJ de Jojma, y las uñas son el Parsa entre ellos. Asimismo, Bina y TM de Jojma están incluidas en las uñas porque el Parsa incluye todo lo que está debajo de él.

Es debido a esto que el hombre tiene permiso de observar las uñas a la salida del Shabat, ya que están iluminadas por la vela y el mismo fuego, para dominar en los días de la semana. El estado de la Nukva y su Gadlut de antes de su disminución no es anulado, incluso después de que ha sido disminuida para obtener Mojin de PBP. Sin embargo, ella no tiene permiso de usarlos porque debe estar anulada frente a ZA, porque iluminan para ella únicamente cuando se anula ante él. Pero después de que los Mojin de PBP se separan de la Nukva, a la salida del Shabat, la Nukva tiene permitido iluminar con sus iluminaciones de fuego nuevamente, como cuando estaba en las dos grandes luminarias.

En el estado de las dos grandes luminarias, Nukva es considerada Bina y TM de ZA – sus Kelim de Ajoraim. Resulta que al salir el Shabat, los Kelim de Ajoraim de los dedos – las uñas – empiezan a iluminar, ya que reciben las iluminaciones de fuego de la Nukva – Ajoraim de ZA – que inician su dominio en ese momento. Esto es así porque entonces ellas iluminan de la misma vela pues las uñas iluminan de lo que reciben de la Nukva del estado anterior a su disminución, cuando ella es llamada, “iluminaciones de fuego”, refiriéndose a la vela.

Para compartir comentarios, este WhatsApp está disponible para ustedes

https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

curso en línea de Cabalá: https://cabalacentroestudios.com/suscripcion-cabala-bnei-baruj/

https://www.comunidadzohar.com/

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ