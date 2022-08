Reglas de lectura del Zóhar 

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental

El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras

El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

Regla No. 3: Busquen la Luz

A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo

Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave

El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Continúa texto Zohar

De la misma forma exactamente, cuando el espíritu del hombre es impurificado por la suciedad de la serpiente, atrayendo el Zivug de lo alto al lugar del Jaze hacia abajo – cuando la fuerza de la izquierda se apodera de ese espíritu impuro del hombre y divide todos los elementos en él, en todas las formas, en las cuales emergieron antes de ser incluidas en un Zivug – todas se convierten en espíritus de animales impuros. Eso es así porque son elementos que se fundieron de ese espíritu impuro.

124) Todas las luces superiores que iluminan, iluminan en el firmamento del cielo para que abajo, las formas correspondientes se moldeen. Las formas son niveles de las Sefirot BYA y para las NRN de las personas y los ángeles, como está escrito, “Y Dios los puso en el firmamento de los cielos”, para dominar sobre el día y sobre la noche, para trazar las formas como corresponde, ya que el gobierno de las dos luminarias es un gobierno como corresponde.

125) La luminaria grande, ZA, es el gobierno del día. La pequeña luminaria, es Nukva, es el gobierno de la noche. El dominio de lo masculino se ejerce durante el día, para llenar la casa con todo lo necesario, trayendo alimento y nutrición. Cuando llega la noche, Nukva toma todo y no hay otro dominio en la casa fuera de Nukva, pues entonces el dominio es de ella, como está escrito, “Ella se levanta aún de noche y da comida a su casa”. Ella y no él. En ese momento Nukva da y no ZA, porque el dominio del día es lo masculino de ZA y el dominio de la noche es de Nukva y no de ZA.

126) La gran luminaria es el sol, que contiene doce puertas y doce horas y el sol gobierna en el día. La pequeña luminaria tiene doce puertas y es la luna, Nukva de ZA. Ella gobierna la noche. Hay doce horas en la noche. Es debido a esto que está escrito, “En ese día el Señor (HaVaYaH) será Uno y Su Nombre Uno”. Escribe “Uno” dos veces, ya que Uno es el nombre HaVaYaH, ZA, la gran luminaria y “Su Nombre Uno” es Nukva, la pequeña luminaria.

El sol y las doce puertas de él se convirtieron en las trece cualidades de Rajamim. La noche, la luna y las doce puertas de ella también se convirtieron en trece y el sol se volvió uno y la luna uno. Entonces está escrito, “En ese día el Señor será Uno y Su Nombre Uno”, ya que Alef-Jet-Dalet (Ejad, es decir Uno) es trece en Guematria. Y puesto que hay trece en HaVaYaH, que es el sol, está escrito HaVaYaH Ejad (El Señor es Uno). Asimismo, con respecto a los 13 de Nukva, que es la luna, llamada “Su Nombre”, está escrito acerca de ella “Y Su Nombre Uno”.

El sol y la luna se volvieron uno, y el día y la noche se volvieron uno, como está escrito, “Y fue la tarde y la mañana, un día”. Esta unificación se hizo solamente en lo alto, arriba del Jaze de Nukva, en donde existe esa unificación completa y no del Jaze hacia abajo.

El Zóhar explica el versículo, “Y fue la tarde y la mañana, un día”. El significado es que la tarde, también vuelve a ser día. Asimismo, la diferencia entre la unificación en el versículo. “Y fue la tarde” aquí, al versículo, “En ese día el Señor será Uno y Su Nombre Uno”, es que escribe “Uno” dos veces allí. Uno es los grandes Mojin de la iluminación de Jojma, que cuando iluminan los mundos, la unificación del Creador aparece en el mundo, por lo tanto, Uno (Alef-Jet-Dalet) es trece en Guematría, las trece cualidades de Rajamim, ya que el número trece que se hace en las diez Sefirot alude a que ellas extienden la iluminación de Jojma desde las trece cualidades de Rajamim en AA.

El gobierno del día extiende de las doce puertas en el sol a las doce horas del día. Con el sol real, que ilumina desde 12 puertas, suman trece. Esto es, “El Señor es Uno”, ya que el sol, ZA, extiende los grandes Mojin de iluminación de Jojma desde las trece cualidades de Rajamim y entonces es llamado, “El Señor es Uno”. De igual forma, las 12 puertas fueron establecidas en la luna, la Nukva, y con la luna real, en la cual las puertas están abiertas para recibir del sol, es un número, el trece, que es “Y Su Nombre Uno”.

Sin embargo, esto sucederá al final de la corrección cuando la luz de la luna sea como la luz del sol, como está escrito, “En ese día el Señor será Uno y Su Nombre Uno”. Pero durante los seis mil años, en que la luna ha sido disminuida, la luna real no aparece, complementando el número “Uno”, ya que ella no ilumina por sí misma, sino de lo que ella recibe del sol. Es debido a esto que no está escrito aquí, “Y fue una tarde y una mañana”, sino que ambos están incluidos en “Un día”, ya que “Uno” aparece solamente en el gobierno de ambos como uno. En ese momento la noche viene y es incluida en el gobierno del día, por lo cual está escrito, “Y fue la tarde y la mañana, un día”.

